Unión y Lanús completaron el último asterisco: así quedaron las posiciones del Clausura y el ingreso a las Copas vía Tabla Anual

¿Qué equipo se llevará el trofeo? (Créditos: Fotobaires)

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El Torneo Clausura 2026 se puso al día con el último de los tres encuentros pendientes correspondientes a la fecha 2, que se habían aplazado por los compromisos de los equipos que tenían participación continental entre el martes 28 y el jueves 30 de julio pasado. Unión se impuso a Lanús por 2 a 1 y quedó resuelto el último asterisco del campeonato.

Debido a esto, Boca Juniors salió a la cancha este miércoles para su cruce con victoria 1-0 contra Estudiantes de La Plata en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán. El Xeneize destrabó el encuentro en Parque Patricios en el tiempo adicionado de la primera parte. La jugada se originó en los pies de los juveniles Leonel Flores y Tomás Aranda, quien envió un buen centro al área desde el costado derecho. Y por la izquierda apareció Lautaro Blanco para asistir a Santiago Ascacíbar y sellar la ley del ex ante el Pincha.

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De esta manera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena obtuvo su primera victoria en el campeonato, después de la goleada sufrida a manos de Deportivo Riestra y el empate frente a Newell’s en Rosario.

Además, este triunfo es vital en la pelea por la clasificación a copas internacionales vía Tabla Anual porque Estudiantes es un rival directo en esa lucha, y ambos quedaron igualados en 34 unidades, a 3 de Vélez, tercero y último clasificado a la Copa Libertadores 2027.

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El festejo de Boca Juniors en el primer gol a Estudiantes

La segunda jornada concluyó con el duelo del último turno del miércoles, donde Tigre igualó 0-0 con Belgrano. Pese a terminar sin goles, se vio un entretenido partido en Victoria. El local desperdició un penal ejecutado por Alfio Oviedo que contuvo Thiago Cardozo.

Vale destacar que, en el ámbito sudamericano, el Xeneize y el Matador avanzaron a los octavos de la Copa Sudamericana, mientras que el Granate cayó eliminado con Cienciano de Perú en los playoffs.

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Estos encuentros pendientes fueron importantes porque los resultados determinaron cómo quedaron las tablas de la Zona A, la Zona B, la Anual (con un título y el boleto a las copas internacionales en juego) y la de promedios por la permanencia.

Cabe recordar que el reparto de plazas internacionales también se define por la Tabla Anual: además del líder, jugarán la Libertadores 2027 Belgrano de Córdoba como campeón del Apertura, el campeón del Clausura, el campeón de la Copa Argentina y el segundo y tercer mejor ubicados en la Anual. Del cuarto al noveno puesto de esa clasificación accederán a la Sudamericana 2027, con una plaza extra disponible si un equipo argentino gana alguna de los certámenes internacionales en curso.

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En la parte baja de la Anual, los equipos más comprometidos son Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi. También aparecen cerca de esa zona Deportivo Riestra, Platense, Central Córdoba de Santiago del Estero, Newell’s, Atlético Tucumán, Sarmiento de Junín, Banfield y Defensa y Justicia.

En la tabla de promedios, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi también figuran en el fondo, mientras que Sarmiento, Banfield, Newell’s, Central Córdoba y Atlético Tucumán, en ese orden, se mantienen condicionados en la lucha por la permanencia.

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POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y DE LA TABLA ANUAL

TODOS LOS ENCUENTROS PENDIENTES DE LA SEGUNDA JORNADA DEL TORNEO CLAUSURA

Miércoles 5 de agosto

Boca Juniors 1-0 Estudiantes (Zona A)

Tigre 0-0 Belgrano (Zona B)

Jueves 6 de agosto

Unión 2-1 Lanús (Zona A)