Así es Google Pixel 11 Pro Fold: fecha de lanzamiento oficial, características y reservas

Este video es una campaña promocional del dispositivo plegable Google Pixel 11 Pro Fold. Se observa el teléfono abriéndose y cerrándose, mostrando una pantalla con contenido visual.

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Google ha dado un nuevo paso en su estrategia de dispositivos móviles con la presentación oficial del Pixel 11 Pro Fold, apenas una semana después del lanzamiento del Pixel 11 Pro. La compañía mantiene su enfoque en innovar dentro del mercado de teléfonos inteligentes, como lo demuestra el breve video promocional y la anticipación creada en sus plataformas para la apertura de pedidos anticipados.

Lanzamiento del Pixel 11 Pro Fold y sus características destacadas

La llegada del Pixel 11 Pro Fold se ha anunciado a través de un video de 15 segundos que repite la línea creativa “Pídele más a tu teléfono”, ya vista en campañas recientes de la marca.

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El mensaje principal del clip invita a los usuarios a estar dispuestos a experimentar con nuevos formatos de dispositivos móviles. En el video se observa, en el segundo ocho, el detalle del recorte en forma de píldora para las lentes que sobresalen de la barra de la cámara, lo que aporta un elemento visual distintivo al diseño.

Google ha dado un nuevo paso en su estrategia de dispositivos móviles con la presentación oficial del Pixel 11 Pro Fold. (YouTube Made by Google)

El Pixel 11 Pro Fold muestra un módulo fotográfico rectangular ligeramente rediseñado que agrupa las lentes de forma distinta para adaptarse a su formato plegable.

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Además, en el metraje, el logotipo de la ‘G’ se ilumina en la parte trasera del equipo, dotando al teléfono de una apariencia particular y reconocible.

Este nuevo modelo busca captar la atención de quienes buscan innovación en la experiencia de uso, apostando por funciones diferenciales y detalles de diseño que refuerzan la identidad de Google en el sector de smartphones.

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Pixel 11 Pro Fold: fecha de lanzamiento y reservas para pedidos anticipados

La página principal de la tienda de Google (Google Store) ha puesto un reloj de cuenta regresiva. Este reloj terminará el 12 de agosto de 2026 a una hora específica que equivale a las 7 de la mañana en la costa oeste de EE. UU. (PT), las 10 de la mañana en la costa este (ET) y las 2 de la tarde en el horario de Europa/Londres (GMT).

La página principal de la tienda de Google (Google Store) ha puesto un reloj de cuenta regresiva. (Instagram Google Pixel)

Esta cuenta regresiva coincide con la que aparece en la página de Best Buy dedicada a la serie Pixel 11, lo que indica que la apertura para pedidos anticipados se realizará previo al evento Made by Google 2026 y a la transmisión en vivo programada para las 3 p. m. PT, 6 p. m. ET y 10 p. m. GMT.

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El año pasado, la compañía ya había realizado una maniobra similar, aunque la diferencia entre la apertura de reservas y el evento fue de solo una hora, mientras que en esta ocasión el margen será mayor. Esta estrategia parece buscar generar expectativas y asegurar un flujo de pedidos antes de la presentación oficial del dispositivo.

Estrategia de marketing y diferenciación visual del Pixel 11 Pro Fold

El breve anuncio del Pixel 11 Pro Fold sigue la línea de comunicación que Google ha adoptado para sus lanzamientos recientes, enfocándose en mensajes que promueven la apertura a nuevas experiencias tecnológicas.

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Google ha optado por una campaña de expectativa basada en recursos visuales distintivos y una estrategia de reservas anticipadas. REUTERS/Dado Ruvic

El video, aunque sencillo en su planteamiento, enfatiza la disposición a lo novedoso y resalta elementos de diseño como el recorte para las cámaras y el logotipo iluminado. Estos detalles no solo refuerzan la personalidad de la marca, sino que también buscan posicionar al Pixel 11 Pro Fold como una alternativa innovadora dentro de la gama alta de teléfonos plegables.

Google ha optado por una campaña de expectativa basada en recursos visuales distintivos y una estrategia de reservas anticipadas, lo que sugiere una apuesta fuerte por captar la atención de los usuarios antes del evento de presentación y asegurar un posicionamiento destacado en el mercado de dispositivos móviles para la segunda mitad del año.

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