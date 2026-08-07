Se confirmó que Boca jugará un tercer partido en Huracán: la explicación sobre la “obra demorada por 30 años” en la Bombonera

Ricardo Rosica confirmó que el cruce copero se disputará en la cancha de Huracán por motivos de infraestructura y una obra demorada por décadas

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Boca Juniors volverá a ser local lejos de la Bombonera por tercer partido consecutivo. El estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, fue ratificado como sede para el próximo compromiso ante Recoleta FC de Paraguay por la Copa Sudamericana, un hecho que responde tanto a cuestiones técnicas como a decisiones dirigenciales de fondo.

Durante los últimos días, la dirigencia xeneize enfrentó la incertidumbre acerca de la localía para los octavos de final de la Copa Sudamericana. Aunque existía una leve expectativa de disputar ese encuentro en La Bombonera, la Conmebol notificó oficialmente que se mantendrá la sede alternativa ya utilizada en el reciente cruce contra Estudiantes de La Plata.

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En diálogo con Radio La Red, Ricardo Rosica, secretario general del club, explicó: “Acabamos de confirmar recién con Conmebol porque la última inspección que tenía el estadio de Huracán era del 2023. Hoy Conmebol se fue temprano y ya nos autorizó a poder jugar, esperemos que el último partido en el Ducó, así que está confirmado que jugamos nuevamente en esta cancha el partido con Recoleta”.

Ricardo Rosica explicó las obras que el club realizó durante el Mundial para optimizar el campo de juego (EFE/David Fernández)

La raíz del problema reside en un conflicto de larga data vinculado con el campo de juego de la Bombonera. Según detalló Rosica, el club enfrentó durante décadas una dificultad recurrente: “Ahí hay una obra demorada por más de 30 años donde durante un tiempo largo nos dijeron que el pasto no crecía porque no hay sol y resulta que en la Premier en Londres sale el sol 5 días al año y el pasto está verde como si fuera sintético”.

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El directivo enfatizó en que los ingenieros contratados por el club identificaron que “el verdadero problema es el exceso de humedad porque no había un drenaje conveniente y el pasto, la semilla no crece por el exceso de humedad”.

En 2022, Boca comenzó una obra de drenaje integral que, en palabras del secretario, “mejoró muchísimo ese sector que nos permitió jugar en 24 horas dos partidos, hace un par de años jugó la Selección y al otro día jugó Boca”. En simultáneo, Rosica compartió: “Con la proximidad del Mundial que teníamos un tiempo considerable decidimos hacer una obra superadora para mejorar el estadio definitivamente y la hicimos. Al mes o a los 40 días la obra se terminó un drenaje impresionante que va a solucionar definitivamente ese problema y se sembró el pasto nuevo que tendría que haber llegado al día 23 que era nuestro objetivo”.

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Sin embargo, el clima no acompañó. El secretario de Boca sostuvo: “Tuvimos algún tiempo que no salió el sol, con exceso de humedad, lluvia hace un montón de tiempo, el clima no nos ayudó, retrasó el crecimiento del pasto y llegamos al 23 con lo que todo el mundo pudo ver”.

Pese a las expectativas Boca volverá a ser local en el estadio Tomás Adolfo Ducó para la Copa Sudamericana (Foto: FOTOBAIRES)

“Nosotros no pensamos en recitales, pensamos en que nuestro campo sea el mejor para que los deportistas puedan expresar su mejor técnica”, aseguró el directivo. Además agregó: “La comisión directiva tomó la decisión de perder la localía de estos partidos que encima eran justo tres partidos en una semana lo que nos daría el tiempo necesario para que el campo esté en óptimas condiciones”.

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La secuencia de acontecimientos que condujo a la mudanza quedó marcada tras la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana. Luego de superar a O’Higgins por penales en Rancagua, Boca debió abandonar provisionalmente su estadio tradicional debido a las deficiencias detectadas en el césped durante el primer partido copero, que terminó con victoria 1-0.

El problema se hizo evidente en una franja del campo contigua a los bancos de suplentes, donde se distinguió un tono de verde diferente al resto y un exceso de arena. Durante el encuentro con O’Higgins, el volante Leandro Paredes llegó a acomodar un pedazo de césped que se había levantado antes de ejecutar un tiro de esquina.

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El estadio de Huracán fue elegido, sumado a su cercanía con Brandsen 805. De este modo, Boca ya utilizó el recinto de Parque Patricios en el partido ante Estudiantes de La Plata y lo hará nuevamente frente a Vélez por el Torneo Clausura este sábado, así como ante Recoleta FC el 11 de agosto.

Luego de la victoria frente a Estudiantes de La Plata, el Xeneize se enfrentará este sábado ante Vélez

Por otro lado, en el partido ante O’Higgins, no solo se expusieron las dificultades técnicas del campo, sino que también la Conmebol aplicó una sanción económica al club y a su director técnico. El organismo regional multó a Boca Juniors y a Rodolfo Arruabarrena por el retraso en la salida al campo para disputar el segundo tiempo del encuentro.

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Aunque la sanción impuesta por la Conmebol no tendrá repercusiones deportivas inmediatas. La resolución establece multas para ambas partes: los 20.000 dólares correspondientes al club y los 15.000 impuestos al entrenador serán descontados automáticamente de los ingresos que Boca recibe por derechos de televisión y patrocinio en la competencia.

Además, tanto Boca como Arruabarrena tienen un plazo de siete días corridos desde la notificación para presentar un recurso de apelación ante la Comisión de Apelaciones de la Conmebol, si así lo desean. El fallo contiene también una advertencia explícita: en caso de reincidir en una conducta similar, las sanciones podrán intensificarse conforme al artículo 27 del Código Disciplinario.

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La expectativa del club es que, tras esta serie de partidos en sede alquilada, el césped de la Bombonera alcance finalmente el estado ideal prometido por los ingenieros responsables de la obra. Las autoridades xeneizes confían en que las mejoras técnicas implementadas solventarán una dificultad que lleva más de tres décadas afectando al estadio. Por lo pronto, la localía en el Tomás Ducó representa una solución transitoria pero necesaria para que Boca Juniors continúe su participación en los torneos oficiales.