Quiénes son los jugadores mejores pagos de la NBA para la temporada 2026/27 y cuál supera los USD 60 millones

Stephen Curry será el jugador mejor pago de la NBA en la temporada 2026/27 con USD 62.587.158 y superará la barrera de los USD 60 millones (Sergio Estrada-Imagn Images vía Reuters)

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Los contratos en la NBA volvieron a escalar en la antesala de 2026 y consolidaron una tendencia que ya venía marcada en temporadas recientes: el crecimiento del tope salarial empujó hacia arriba los máximos individuales y, con eso, el grupo de jugadores que superan los USD 50 millones por campaña se hizo más amplio.

En la temporada 2025-26, ese fenómeno dejó a Stephen Curry en la cima del ranking, con USD 59.606.817. Para 2026-27, la NBA fijó un tope salarial de USD 164.961.000, una referencia que ayuda a explicar por qué la parte alta de la escala ya convive con contratos por encima de los USD 60 millones.

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El aumento no se explica por un único factor, pero sí hay un dato oficial que ayuda a dimensionar el contexto. NBA Communications informó que el tope salarial de 2026-27 quedó fijado en USD 164.961.000. Con un tope más alto, las estructuras contractuales vigentes —con subas anuales previstas— y las extensiones firmadas en años anteriores terminan empujando los sueldos hacia cifras que hace poco parecían imposibles.

En esta nota se toman como referencia dos fotos distintas. Para 2025-26, las cifras se apoyan en compilaciones difundidas por Sport-News.fr y Dr. Clutch.

Para 2026-27, los montos corresponden a un ranking publicado por Yahoo Sports, que ordena a los jugadores por el dinero que cuenta contra el tope salarial de su franquicia en esa temporada.

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Cómo cambió la parte alta del ranking

El ranking salarial de la NBA muestra un aplanamiento en la parte alta, con diferencias mínimas entre las máximas estrellas (Stephen Lew-Imagn Images vía Reuters)

El escenario es el de una tabla que ya no se parece a una pirámide. El primer puesto sigue siendo una excepción por volumen, pero el resto de la parte alta se volvió un bloque con diferencias pequeñas, casi quirúrgicas, entre una estrella y la siguiente. Ese “aplanamiento” del ranking es lo que mejor describe el momento: hay más contratos gigantes y menos distancia entre ellos.

En 2025-26, la segunda línea quedó en manos de dos internos de la NBA: Joel Embiid y Nikola Jokic compartieron la misma cifra, USD 55.224.526. Ese empate en el segundo escalón no es un dato menor: indica que, en el extremo superior del mercado, varias franquicias ya conviven con salarios máximos que antes eran excepcionales.

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A partir de ahí, el listado se comprime todavía más. Kevin Durant figura con USD 54.708.609, apenas por debajo del dúo Embiid–Jokic. Un poco más abajo aparece otro bloque que coincide en USD 54.126.450, con Jayson Tatum y Jimmy Butler. La lectura es simple: en la franja alta, el ranking ya no se define por saltos, sino por escalones compartidos.

El corrimiento de la escala se vuelve todavía más visible cuando se mira hacia 2026-27. Curry pasa a USD 62.587.158, una cifra que perfora con claridad la barrera de los 60 millones. Detrás, el grupo perseguidor se ordena en márgenes mínimos: Nikola Jokic aparece con USD 59.030.000, y luego un trío queda en USD 58.460.000, integrado por Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis y Jayson Tatum.

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Más abajo, la meseta se repite. Jaylen Brown y Karl-Anthony Towns figuran con USD 57.078.728, mientras Jimmy Butler queda con USD 56.832.773. Con esos números, la diferencia entre estar quinto o noveno del listado puede ser menor a lo que antes separaba a un top 3 del resto de la liga.

Qué efecto tiene en la construcción de equipos

Los salarios máximos de la NBA reducen el margen para construir equipos y vuelven más decisivos los contratos intermedios del plantel (Winslow Townson-Imagn Images vía Reuters)

Ese cambio tiene efectos directos sobre la construcción de equipos. Con salarios máximos tan altos, el margen para completar el plantel alrededor de una superestrella es más sensible. Cada contrato intermedio se vuelve más importante: define cuánta profundidad puede tener el roster y qué tan flexible es la franquicia para ajustar durante la temporada.

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También cambia la presión que recae sobre los nombres del ranking. Un contrato máximo no es solo un premio; es una obligación competitiva.

Si un jugador ocupa un porcentaje alto del presupuesto permitido, el equipo necesita producción acorde y continuidad física. En este punto, el debate deja de ser únicamente deportivo y pasa a ser estructural: el rendimiento se mide también contra el peso del contrato.

En el corto plazo, la inflación salarial eleva el piso de las discusiones contractuales. En el mediano, empuja a las franquicias a ser más creativas y a exprimir cada recurso: desarrollo interno, elecciones de draft, contratos cortos, acuerdos a bajo costo que rindan por encima de su valor. En una liga donde los máximos se disparan, ganar margen se vuelve tan valioso como sumar una estrella.

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La otra cara de esa moneda es el riesgo. Un error grande en la parte alta de la planilla puede condicionar a una franquicia durante años. Por eso, el crecimiento del tope y la escalada de los salarios no garantizan poder: lo que garantizan es que cada decisión se paga más caro.

Lo que muestran las cifras de 2025-26 y 2026-27 es un movimiento claro. La NBA ya no discute si habrá sueldos de USD 60 millones: el techo se corrió y el mercado se está acomodando a esa nueva normalidad.

Los sueldos más altos de 2025-26, jugador por jugador (top 10)

En la temporada 2025-26, Joel Embiid y Nikola Jokic compartieron el segundo puesto entre los mejores pagos de la NBA con USD 55.224.526 (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images vía Reuters)

- Stephen Curry (Golden State Warriors) USD 59.606.817

- Joel Embiid (Philadelphia 76ers) USD 55.224.526

- Nikola Jokic (Denver Nuggets) USD 55.224.526

- Kevin Durant (Houston Rockets) USD 54.708.609

- Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) USD 54.126.450

- Jimmy Butler (Golden State Warriors) USD 54.126.450

- Anthony Davis (Dallas Mavericks) USD 54.126.450

- Jayson Tatum (Boston Celtics) USD 54.126.450

- Bradley Beal (Los Angeles Clippers) USD 53.666.270

- Karl-Anthony Towns (New York Knicks) USD 53.142.264

2026-27: la nueva escala de los máximos (top 10)

En la escala salarial de 2026/27, Nikola Jokic quedó detrás de Stephen Curry con USD 59.030.000 (Isaiah J. Downing-Imagn Images vía Reuters)

- Stephen Curry (Golden State Warriors) USD 62.587.158

- Nikola Jokic (Denver Nuggets) USD 59.030.000

- Giannis Antetokounmpo (Miami Heat) USD 58.460.000

- Anthony Davis (Washington Wizards) USD 58.460.000

- Jayson Tatum (Boston Celtics) USD 58.460.000

- Joel Embiid (Philadelphia 76ers) USD 57.990.000

- Jaylen Brown (Philadelphia 76ers) USD 57.078.728

- Devin Booker (Phoenix Suns) USD 57.078.728

- Karl-Anthony Towns (New York Knicks) USD 57.078.728

- Jimmy Butler (Golden State Warriors) USD 56.832.773