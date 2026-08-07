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Marcelo Tinelli y Milett Figueroa hablaron de su relación: “¿Por qué hay que ponerle un título?"

El conductor reapareció con la modelo en la capital peruana y despejó las dudas sobre el vínculo con una frase directa frente a las cámaras

En Intrusos, reflejaron las declaraciones del conductor a un medio local
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Marcelo Tinelli confirmó su reconciliación con Milett Figueroa ante las cámaras de la televisión peruana y puso fin a las especulaciones en torno a su relación que surgieron los últimos días. El conductor fue abordado junto a la modelo al salir de un restaurante de Lima, en lo que fue su primera aparición conjunta tras una separación que tres meses atrás había generado una amplia cobertura mediática tanto en Argentina como en Perú.

El creador de VideoMatch llegó a la capital incaica luego de su extensa cobertura del Mundial 2026 para Infobae. Allí, salió a comer con la modelo y, lejos de mantenerlo en secreto, lo compartió en sus redes sociales. También fue abordado por las cámaras del ciclo Amor y Fuego (Willax TV), y las imágenes fueron reproducidas en Intrusos (América).

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Ante la consulta del cronista sobre el estado de la relación, Tinelli fue directo: “He regresado acá a verla a ella. Estamos juntos, sí, totalmente”, y bromeó sobre la insistencia de ponerle un rótulo al vínculo: “¿Por qué hay que ponerle un título? La amo, así que está todo bien, estamos todo perfecto”.

El conductor también salió al cruce de las versiones que vincularon su viaje con el lanzamiento de una segunda temporada del reality familiar que protagoniza la pareja. “Nunca tuve una presión de nadie de tener que hacer una cosa por algo de la serie. Todo lo que ha sido, ha sido natural entre nosotros”, afirmó.

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Un hombre con gorra y gafas de sol junto a una mujer sonriente posan en una selfie, con banderas en el fondo y un plato de legumbres en la mesa
El posteo de Marcelo Tinelli junto a Milett Figueroa en Lima

Los rumores de acercamiento habían cobrado fuerza días antes, cuando Tinelli publicó en sus redes sociales una selfie junto a Figueroa tomada en un restaurante de Lima, acompañada de un emoji de corazón en llamas. Ambos fueron fotografiados también en un restaurante del barrio de Barranco con dueño argentino, y el local escribió en sus redes: “Dupla de infarto”. Lejos de molestarse, el conductor sacó a la cancha su estirpe futbolera: saludó al dueño hincha de Racing y movió sus influencias para sugerir un plato inspirado en la hinchada de San Lorenzo.

La ruptura la habían confirmado ambos en abril. Tinelli lo hizo en diálogo con Teleshow: “Solo puedo decir que estoy separado, que lo decidimos en el mes de marzo. De mi parte fue en los mejores términos”. Horas antes, Figueroa había elegido el programa peruano Amor y Fuego (Willax TV) para dar su versión: “Tomé la decisión de terminar mi relación a finales de marzo. Espero que puedan respetar mi decisión. La relación terminó y me siento tranquila y firme con lo que decidí”. Tinelli también se comunicó directamente con el periodista Rodrigo González para reforzar su postura: “De mi parte, en excelentes términos con ella y con su hermosa familia”.

Milett Figueroa descarta separación de Marcelo Tinelli y comparte fotos juntos
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, una historia de amor con idas y vueltas

La separación no llegó de forma inesperada. Durante casi tres años, la pareja enfrentó rumores de crisis y distanciamiento que se desmentían y reaparecían con regularidad. Uno de los episodios que más alimentó las especulaciones fue la ausencia de Figueroa en el cumpleaños número 66 de Tinelli, en abril. La prensa argentina también sugirió que la continuidad pública del vínculo respondía a compromisos contractuales ligados al reality Los Tinelli, versión que ambos desmintieron en su momento. Figueroa fue tajante: “Jamás estaría con alguien por contrato”.

La historia entre Tinelli y Figueroa arrancó en los estudios del Bailando 2023, donde la conexión entre ambos fue notoria desde el primer momento. En noviembre de ese año oficializaron el vínculo, que los llevó a compartir viajes, apariciones públicas y la grabación de Los Tinelli, el reality de Amazon Prime Video que muestra aspectos de la vida familiar del conductor. La relación acaparó portadas y titulares en los dos países durante casi tres años, con Figueroa instalada una temporada en Buenos Aires y Tinelli con visitas frecuentes a Lima, ciudad a la que el conductor dijo sentir un vínculo especial. Ahora, escriben juntos un nuevo capítulo de su historia de amor en dos ciudades.

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