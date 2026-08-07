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La construcción cayó 4,1% en junio y profundizó su dinámica de altibajos mensuales

En la comparación con el año anterior, el sector mostró un crecimiento de 4% y cerró el semestre con un avance de 2,8%. Sin embargo, a nivel mensual exhibe una tendencia dispar con subas y bajas

Edificio en construcción con estructura de acero y concreto, varias grúas y maquinaria. Un grupo de trabajadores usa chalecos de seguridad y cascos.
La actividad del sector muestra un comportamiento dispar en lo que va del año: cayó en cuatro de los primeros seis meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En junio de 2026, la construcción registró una fuerte caída mensual, aunque mostró crecimiento interanual y cerró el semestre con números positivos. según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El índice desestacionalizado mostró una variación negativa de 4,1% frente a mayo, lo que profundiza la tendencia errática que evidencia el rubro. El mes anterior había crecido 6,7% y en abril había registrado un retroceso de 3,7%, en línea con el efecto “serrucho” que exhibe la actividad económica en general.

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De acuerdo con el reporte difundido por el Indec, el índice tendencia-ciclo también reflejó una baja, aunque mucho más leve, de 0,1% respecto al mes previo. Pese a este retroceso en la comparación mensual, la medición interanual arrojó un panorama diferente: en junio de 2026, la actividad de la construcción creció 4,0% frente a igual mes de 2025, impulsada principalmente por la recuperación de algunos insumos clave. Además, el acumulado de los primeros seis meses de 2026 presentó un aumento de 2,8% respecto a igual período de 2025.

La evolución de cada segmento

El comportamiento de los insumos mostró variaciones marcadas. El consumo aparente de materiales como el resto de los insumos (grupo que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción) avanzó 30,8% respecto a junio del año anterior, mientras que los artículos sanitarios de cerámica subieron 10,7%, las placas de yeso 10,5% y los ladrillos huecos 7,1 por ciento.

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Obrero con casco y chaleco naranja instala ladrillos en pared de casa en construcción. Otros obreros, madera, ladrillos, mezclador de cemento y andamios.
La construcción creció 4,0% frente a igual mes de 2025, según el Indec. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se registraron incrementos en las ventas de cales, hierro redondo y aceros para la construcción, y yeso. Por el contrario, el asfalto cayó 17,1%, los mosaicos graníticos y calcáreos retrocedieron 13,6%, y hubo descensos en pisos y revestimientos cerámicos, pinturas, hormigón elaborado y cemento portland.

En cuanto al desempeño acumulado del año, el Indec precisó que el avance semestral avance estuvo motorizado por la mejora en insumos como el resto de los insumos (24,0%), pinturas para construcción (12,1%), artículos sanitarios de cerámica (6,9%), hierro redondo y aceros (5,9%), hormigón elaborado (3,8%) y placas de yeso (2,3%). No obstante, algunos rubros continuaron mostrando rezagos: el yeso bajó 9,6%, pisos y revestimientos cerámicos 9,5%, mosaicos 8,6%, asfalto 6,0%, cales 3,8%, ladrillos huecos 3,7% y cemento portland 2,6 por ciento.

En cuanto a los puestos de trabajo de asalariados registrados en el sector privado de la construcción, en mayo de 2026, este indicador mostró un aumento de 0,8% frente al mismo mes de 2025. Si se observa el período de enero a mayo, el crecimiento también fue de 0,8% en comparación con los primeros cinco meses del año pasado.

Las perspectivas de los empresarios

La encuesta cualitativa realizada por el Indec a grandes empresas de la construcción revela expectativas poco favorables para el nivel de actividad entre julio y septiembre de 2026. Entre las compañías enfocadas en obras privadas, el 71,1% considera que la actividad se mantendrá sin cambios, el 16,8% anticipa una caída y el 12,1% espera una suba. En el segmento de obras públicas, el 52,8% prevé estabilidad, el 29,2% proyecta una baja y el 18,0% estima un repunte.

Manos y brazos enguantados de un albañil, que usa una llana para aplicar cemento sobre un ladrillo, construyendo una pared de ladrillos.
El 71,1% de las empresas dedicadas a la construcción privada considera que la actividad se mantendrá sin cambios en el tercer trimestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas privadas que esperan una mejora en la actividad señalan como principales motivos el crecimiento económico (25,6%) y otros factores (14,1%). Por parte de las firmas de obra pública, la reactivación se asocia al crecimiento de la economía (21,7%) y a la estabilidad de los precios (19,4%).

En contrapartida, la caída de la actividad económica y los altos costos son los principales motivos para quienes prevén una baja: el 27,5% y 22,5% de las empresas privadas, y el 23,3% y 20,0% entre las públicas, respectivamente.

Sobre el tipo de obras previstas, las empresas privadas mencionaron principalmente viviendas (18,0%), montajes industriales (15,9%), otros proyectos (11,4%), edificios industriales (9,7%) y otras obras de arquitectura (8,7%). En las firmas de obra pública, las obras viales y de pavimentación encabezaron las respuestas (40,9%), seguidas por otras obras de arquitectura (12,5%), distribución de agua y cloacas (9,1%), edificios educacionales (9,1%) y viviendas (8,0%).

En cuanto a la dotación de personal para el próximo trimestre, el 75,5% de las empresas privadas anticipa que no habrá cambios, el 16,0% prevé una reducción y el 8,5% un aumento. Entre las empresas de obra pública, el 55,7% espera estabilidad, el 28,4% una baja y el 15,9% un incremento en la cantidad de trabajadores.

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