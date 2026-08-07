“El Niño” aumenta la vigilancia en Hawái por un posible ciclón tropical que podría acercarse a las islas en agosto

Hawái mantiene vigilancia ciclónica ante condiciones favorables para el desarrollo de sistemas tropicales en el Pacífico Este entre el 14 y el 17 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una potencial amenaza ciclónica mantiene bajo vigilancia a las autoridades de Hawái, tras la identificación de condiciones favorables para el desarrollo de sistemas tropicales en el Pacífico Este entre el 14 y el 17 de agosto, según modelos internacionales y reportes del Centro Nacional de Huracanes. La vigilancia afecta sobre todo a residentes y sectores costeros, mientras organismos oficiales recomiendan monitorear actualizaciones en los próximos días.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), actualmente no existen ciclones activos en el Pacífico Este ni en el Central, y las probabilidades de desarrollo para las áreas bajo observación permanecen bajas para la próxima semana. No obstante, modelos como el europeo y el de Google DeepMind anticipan la posibilidad de que un sistema se aproxime a las islas de Hawái en la segunda mitad de agosto, información confirmada por Fox Weather y el último parte oficial del NHC, publicado el 7 de agosto de 2026.

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El contexto de estos pronósticos se da en un año con temperaturas oceánicas superiores al promedio, impulsadas por el fenómeno El Niño, que tiende a incrementar la actividad ciclónica en el Pacífico. Desde el huracán Iniki en 1992, Hawái no ha sufrido impactos directos de huracanes mayores, aunque la actual temporada ya acumula siete tormentas nombradas, según registros del NHC y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

¿Qué dice el pronóstico oficial sobre ciclones en Hawái para agosto de 2026?

El NHC informa en su actualización más reciente que “no existen ciclones tropicales en el Pacífico Este ni en el Pacífico Central en este momento”, una declaración que coincide con los boletines publicados en su plataforma digital y en la página móvil del organismo. Aunque los modelos de predicción muestran señales de organización en la región, las probabilidades de desarrollo continúan en niveles bajos para la semana entrante.

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Según Fox Weather, “el consenso entre varios modelos sigue apuntando a que algún sistema podría desplazarse sobre o cerca de las islas hawaianas en ocho o nueve días”, aunque advierte que la falta de circulación definida mantiene la incertidumbre en los pronósticos. Por su parte, AccuWeather identifica la ventana entre el 14 y el 15 de agosto como la de mayor riesgo, subrayando que, aunque el evento no llegue a convertirse en tormenta nombrada, podría haber lluvias intensas, oleaje fuerte y vientos con potencial de impacto local.

El NOAA destaca en su pronóstico climático de largo plazo que la región al sureste y sur de Hawái está señalada como zona de posible desarrollo tropical, en línea con las proyecciones del NHC y los análisis de riesgo publicados por las agencias meteorológicas estadounidenses.

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El Centro Nacional de Huracanes informó que no hay ciclones activos en el Pacífico Este ni en el Pacífico Central, aunque los modelos prevén un posible acercamiento a Hawái en la segunda mitad de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las condiciones meteorológicas actuales en el Pacífico Este?

Durante la actual temporada de huracanes, el Pacífico Este ha mostrado temperaturas de la superficie del mar por encima del promedio, una condición atribuida al fortalecimiento de El Niño, según reporta el NHC. Este patrón climático suele propiciar la formación de sistemas ciclónicos, especialmente en la segunda mitad del año.

En la última semana, la tormenta Fausto transitó al norte de las islas, generando oleaje elevado y advertencias en la costa norte de Hawái. La presente temporada registra siete tormentas nombradas en la cuenca, siendo Genevieve el primer huracán de categoría 5 desde 2024. El siguiente nombre en la lista oficial es Hernan, cuya fecha promedio de aparición es el 21 de agosto, de acuerdo con datos históricos del NHC y Fox Weather.

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El NHC recalca que “las temperaturas del agua se mantienen mayormente por encima del promedio en el Pacífico Central y Oriental”, lo que favorece la posibilidad de desarrollo ciclónico, aunque el pronóstico inmediato no prevé la formación de ciclones.

¿Qué zonas de Hawái podrían verse afectadas por una tormenta tropical?

Los análisis oficiales del NHC y el NOAA sitúan el área de mayor vigilancia al sureste y sur del archipiélago de Hawái. De acuerdo con AccuWeather, los expertos consideran que, aunque la probabilidad de desarrollo inmediato sigue siendo baja, “la población debe seguir las actualizaciones oficiales y mantener prácticas de preparación básicas” durante la ventana crítica identificada por los modelos.

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Las principales amenazas asociadas a un sistema tropical en la región incluyen lluvias intensas, oleaje peligroso y ráfagas de viento capaces de provocar daños en áreas costeras y comunidades bajas. El NHC advierte que estos impactos pueden producirse incluso si el sistema no alcanza la categoría de tormenta tropical nombrada, dado el contexto de aguas cálidas y patrones atmosféricos favorables.

El Niño elevó la temperatura del océano por encima del promedio y aumentó la atención sobre la actividad ciclónica en el Pacífico cerca de Hawái. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué antecedentes existen sobre huracanes en Hawái?

El último huracán en tocar tierra en Hawái fue Iniki en 1992, un evento que dejó daños importantes y que se mantiene como referencia histórica para la gestión de riesgos en la región. En las décadas posteriores, las islas han experimentado impactos indirectos de sistemas cercanos, como aumentos en el oleaje y lluvias asociadas a tormentas que no llegaron a convertirse en huracanes mayores.

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En la temporada actual, la tormenta Fausto generó advertencias costeras, pero no se registraron daños de magnitud en las zonas pobladas. La vigilancia institucional se ha mantenido constante, especialmente tras la intensificación de El Niño, fenómeno que incrementa la atención sobre el Pacífico Central y Oriental por su incidencia en la formación de ciclones.

¿Qué recomendaciones emiten las autoridades para la población de Hawái?

El NHC y el NOAA recomiendan a la población mantenerse atenta a los reportes institucionales y evitar la toma de decisiones basada en rumores o información no verificada. En su comunicado oficial, el NHC afirma: “La mejor preparación es mantenerse informado y atento a los avisos oficiales”. Fox Weather añade que “el pronóstico para el Atlántico permanece estable, sin actividad prevista, mientras que el Pacífico Este mantiene vigilancia sobre dos áreas de interés”.

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Las autoridades subrayan la importancia de revisar regularmente los canales oficiales del NHC y el NOAA, y de seguir las indicaciones en caso de que se confirme el desarrollo de un sistema con trayectoria hacia las islas. Entre las acciones sugeridas se encuentran:

Consultar los boletines meteorológicos al menos dos veces al día.

Preparar suministros básicos en caso de advertencia oficial.

Identificar rutas de evacuación y ubicaciones de refugios temporales.

Evitar actividades en zonas costeras durante alertas de oleaje alto.

El NHC y el NOAA ubicaron la zona de mayor vigilancia al sureste y sur del archipiélago de Hawái por posible desarrollo tropical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo impacta la vigilancia ciclónica en la vida y economía de Hawái?

La posibilidad de un ciclón en la región afecta no solo la seguridad de los residentes, sino también actividades económicas como el turismo, la pesca y el transporte marítimo. De acuerdo con el NOAA, las advertencias de oleaje influyen en la planificación de cruceros y actividades recreativas, mientras las aerolíneas ajustan itinerarios en función de los reportes meteorológicos.

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El sector agrícola y las infraestructuras críticas, como puertos y centrales eléctricas, también establecen protocolos de contingencia ante la posibilidad de lluvias intensas o vientos fuertes. Las autoridades locales trabajan en coordinación con organismos federales para asegurar la rápida difusión de información y la respuesta ante emergencias.

¿Qué se puede esperar en los próximos días?

Las agencias meteorológicas actualizarán sus pronósticos cada seis horas, con especial atención a cualquier signo de organización ciclónica que pueda surgir en el Pacífico Este. Aunque en este momento no existe una amenaza inminente, los expertos insisten en la necesidad de monitorear continuamente la situación hasta que finalice la ventana de riesgo señalada por los modelos.

Para la población de Hawái, la recomendación principal es mantener la vigilancia y adoptar medidas preventivas solo si las autoridades lo indican. La próxima actualización relevante del NHC está prevista para las próximas horas, y cualquier cambio será comunicado de inmediato a través de los canales oficiales.