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Werner Herzog recibirá la mayor distinción honorífica del Festival de Cine de San Sebastián

El director alemán de ‘Aguirre, la ira de Dios’ y ‘Fitzcarraldo’ protagonizará la gala de apertura del certamen vasco, donde también presentará su nueva película ‘Bucking Fastard’

Werner Herzog
Werner Herzog, director, guionista, productor y actor, ha escrito y dirigido cerca de 80 películas a lo largo de seis décadas de carrera (Foto: Joel Saget / AFP)
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El director, guionista, productor y actor alemán Werner Herzog recibirá el Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián en su 74° edición, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre. El cineasta será homenajeado en la gala de apertura del certamen vasco y presentará su película Bucking Fastard tras su estreno en Venecia.

El festival de San Sebastián ha desvelado este viernes en un comunicado el primer Premio Donostia de esta edición que reconoce así la trayectoria de una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo. A lo largo de seis décadas, Herzog ha construido una “obra extraordinaria” con cerca de 80 filmes, moldeada por la obsesión, las situaciones extremas y las contradicciones de la naturaleza humana, destaca el Festival. Sus películas, tanto de ficción como de no ficción, están pobladas por soñadores y conquistadores que se enfrentan a paisajes extremos y fuerzas que escapan a su control. Guiado por su concepto de “verdad extática”, un concepto acuñado por el propio Herzog, su cine trasciende la mera observación de los hechos para revelar una dimensión más profunda y poética de la realidad.

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La última película de Herzog, que competirá en el próximo Festival de Venecia, se proyectará en el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián antes de la entrega del galardón en el Palacio Kursaal. Protagonizada por Rooney Mara, Kate Mara, Orlando Bloom y Domhnall Gleeson, Bucking Fastard narra la inusual historia de dos hermanas gemelas cuyo vínculo extraordinario las lleva a hablar al unísono, a amar al mismo hombre y compartir los mismos sueños.

"Fitzcarraldo" es una película centrada en Brian Sweeney Fitzgerald, un comerciante que sueña con construir un teatro de ópera en una ciudad portuaria de la selva peruana. (Créditos: Werner Herzog Films/Deutsche Kinemathek)
Herzog y Klaus Kinski durante el rodaje de 'Fitzcarraldo' en la selva amazónica, entre 1980 y 1981 (Foto: Werner Herzog Films/Deutsche Kinemathek)

Quién es Werner Herzog

Nacido en Múnich en 1942, Werner Herzog creció en un valle remoto de las montañas bávaras. Hasta los 11 años ni siquiera conocía la existencia del cine. Comenzó a desarrollar proyectos cinematográficos a los 15 años y, dado que nadie parecía dispuesto a financiarlos, durante sus últimos años de instituto trabajó en el turno de noche de una fábrica de acero como soldador. También empezó a viajar a pie.

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Hizo su primera llamada telefónica a los 17 años y su primera película a los 19. Abandonó la universidad, donde estudió historia y literatura. Desde entonces ha escrito, producido y dirigido unas 80 películas, entre las que figuran Aguirre, la ira de Dios; Fitzcarraldo, para la cual trasladó un barco de vapor sobre una montaña en plena selva amazónica, El hombre Oso y La cueva de los sueños olvidados. Ha publicado también libros de poesía y prosa como De caminar sobre hielo, Conquista de lo inútil y, recientemente, la novela El crepúsculo del mundo.

Ha sido director de escena de una docena de óperas en Bayreuth y en La Scala de Milán, así como en otros teatros de ópera alrededor del mundo. También ha actuado en películas como Jack Reacher: bajo la mira, The Mandalorian y en papeles como invitado en Los Simpson. Creó una instalación artística, Hearsay of the Soul, para la Bienal del Museo Whitney de Nueva York y el Museo Getty de Los Ángeles. Además, fundó la Rogue Film School como contrapunto a lo que se enseña en la mayoría de las escuelas de cine del mundo.

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