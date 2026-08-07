La importante oferta que Boca Juniors rechazó de la MLS por uno de sus juveniles con mayor proyección

Boca Juniors frenó el avance del Atlanta United por Milton Delgado (Instagram: @milton_delgado05)

Guardar

La directiva de Boca Juniors decidió rechazar una oferta cercana a los USD 10 millones proveniente del Atlanta United por Milton Delgado. La propuesta contemplaba la adquisición total del pase del mediocampista, pero la dirigencia xeneize optó por no avanzar ya que el monto quedó lejos de la cifra que consideran adecuada para una transferencia: 25 millones, correspondiente a la cláusula de rescisión fijada por el club.

En consecuencia, Milton Delgado continuará vistiendo la camiseta azul y oro durante esta etapa del campeonato. No es la primera vez que el joven volante despierta interés internacional. Hace algunos meses, Trabzonspor de Turquía ofreció una suma de 9 millones de dólares para asegurarse sus servicios, encontrando la misma respuesta negativa de parte de la institución argentina.

PUBLICIDAD

A este panorama se suman los acercamientos de clubes como Inter Miami, Chelsea, Bournemouth y Besiktas, entidades que realizaron consultas informales por el futbolista luego de su actuación sobresaliente en el Mundial Sub-20 celebrado el año pasado en Chile. En ese certamen, Delgado se consolidó como una de las figuras del seleccionado argentino, que alcanzó el subcampeonato y lo vio consagrarse con el Balón de Bronce como tercer mejor jugador del torneo.

El club rechazó la compra total del pase del volante con contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2029 (REUTERS/Rodrigo Valle)

El contrato de Milton Delgado con Boca Juniors tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029, lo que le otorga al club una posición de fortaleza a la hora de negociar posibles transferencias. Además, el rendimiento del mediocampista viene en ascenso: recientemente fue uno de los puntos altos en el triunfo frente a Estudiantes de La Plata, encuentro donde recibió un reconocimiento especial por parte de sus compañeros.

PUBLICIDAD

En ese partido, Leandro Paredes le entregó la cinta de capitán faltando cinco minutos para el cierre y, tras el encuentro, lo elogió públicamente. “Es un chico que trabaja mucho, es muy humilde, escucha mucho y ojalá siga en este camino porque tiene un gran futuro”, señaló el referente del Xeneize.

La valoración positiva no quedó ahí. El entrenador Rodolfo Arruabarrena también se refirió a Delgado en la conferencia posterior a la victoria: “Delgado es un motorcito dentro del campo. Pierde pocas pelotas dentro del campo, las que pierde las recupera. Es un jugador inteligente”.

PUBLICIDAD

Boca derrotó a Estudiantes por 1-0 con el gol de Santiago Ascacíbar

El interés de equipos europeos y de la MLS por el mediocampista argentino se ha consolidado tras su buen desempeño en la última temporada y su papel destacado en el Mundial juvenil. A pesar de los reiterados acercamientos, desde la dirigencia xeneize mantienen la postura firme de no negociar si las cifras no alcanzan el valor de su cláusula de salida.

En lo que va de su carrera profesional, Delgado disputó 69 partidos oficiales con Boca Juniors, aportó dos asistencias y se consolidó como una pieza clave en el esquema del equipo. Aunque todavía no logró festejar títulos, su juventud y proyección lo perfilan como una de las grandes promesas para una futura venta millonaria en el mercado internacional.

PUBLICIDAD

El presente del equipo dirigido por Arruabarrena también muestra signos positivos en la competencia local. Santiago Ascacíbar fue el encargado de darle a Boca su primera victoria en el Torneo Clausura 2026, marcando un gol ante su ex club en los minutos finales del primer tiempo. El triunfo por 1-0 ante Estudiantes de La Plata, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, permitió que el Xeneize sume cuatro puntos en el Grupo A.

El próximo desafío será ante Vélez Sarsfield este sábado a las 19:15, mientras que el martes siguiente Boca recibirá a Recoleta de Paraguay por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

PUBLICIDAD