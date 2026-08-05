Dow Jones Best-in-Class: top 4 de las empresas tecnológicas de computadoras, Acer volvió

Acer se ubica entre las cuatro empresas tecnológicas destacadas por sostenibilidad en 2026 - crédito Acer

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Acer ha sido incluida nuevamente en el Índice Mundial Dow Jones Best-in-Class (DJBIC) 2026, consolidándose como una de las cuatro empresas seleccionadas dentro de la industria de computadoras, periféricos y equipos electrónicos de oficina. Este reconocimiento destaca el liderazgo de la compañía en sostenibilidad, transparencia y gestión operativa, aspectos cada vez más valorados en el sector tecnológico global.

El regreso de Acer al DJBIC irefleja una tendencia creciente en la industria tecnológica: las empresas líderes ya no solo compiten por innovación y cuota de mercado, sino por su compromiso con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Esta distinción, otorgada por S&P Global, posiciona a Acer junto a otras tres compañías del sector, validando sus esfuerzos a largo plazo para avanzar hacia una economía baja en carbono y una gestión responsable.

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Qué significa el Índice Mundial Dow Jones Best-in-Class

Este índice internacional, elaborado por S&P Global, identifica y reúne al 10 % de las empresas más grandes del mundo que presentan los mejores resultados en criterios económicos, ambientales y sociales (ESG) - REUTERS/Florence Lo

El DJBIC agrupa al 10 % de las 2.500 mayores empresas del S&P Global Broad Market Index, seleccionadas tras una evaluación rigurosa en desempeño económico, ambiental y social. El proceso, a cargo de S&P Global, utiliza la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA), considerada una de las métricas más exigentes a nivel internacional. Solo cuatro empresas del sector THQ han alcanzado este estándar.

La presencia de la compañía de computación en el índice subraya su liderazgo en áreas como transparencia informativa, influencia en políticas, eficiencia energética y gestión de relaciones con clientes. Además, la empresa fue reconocida entre el 10 % con mejor desempeño en el S&P Global Sustainability Yearbook, tras la evaluación de más de 9.200 compañías de todo el mundo.

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La inclusión en el DJBIC se basa en la comparación de más de 2.500 compañías a nivel global. El índice agrupa a aquellas que cumplen con los estándares más altos en transparencia, gestión de recursos y reporte de información no financiera.

La metodología de selección valora especialmente el compromiso con la reducción de emisiones, la gestión responsable de recursos y la transparencia en la información pública - (Imagen ilustrativa Infobae)

Otras empresas seleccionadas y contexto de la tendencia

Junto a Acer, el listado de compañías que integran el Índice Mundial Dow Jones Best-in-Class (DJBIC) 2026 en el sector de Computadoras, Periféricos y Equipos Electrónicos de Oficina se completa con HP Inc. (Estados Unidos), que ha sido reconocida por sus programas de economía circular en consumibles y hardware.

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Lenovo Group (China/Estados Unidos), señalada por sus avances en la descarbonización de la cadena de suministro global; y Fujitsu Limited (Japón), destacada por el desarrollo de infraestructura de supercómputo ecológico y la eficiencia energética.

Estas cuatro empresas representan el estándar más alto de sostenibilidad en la industria, según la metodología de S&P Global.

La tendencia evidencia la importancia creciente de los estándares de sostenibilidad para el acceso a los principales índices bursátiles globales - (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante 2025, la compañía de computación reportó:

21 % de plásticos reciclados posconsumo en la producción de computadoras y monitores.

60 % de consumo de energía renovable en todas sus operaciones a nivel mundial.

81 % de proveedores estratégicos comprometidos con iniciativas como RE100 o con objetivos basados en la ciencia (SBTs “iniciativa internacional establece metas claras y cuantificables para que las empresas reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero”).

Implementación de camiones eléctricos en operaciones logísticas en Europa y colaboración con socios para el desarrollo de alternativas de combustibles sostenibles en transporte marítimo y aéreo.

Estos resultados se encuentran alineados con los criterios de sostenibilidad que exige la industria y que son monitoreados por organismos internacionales y por el propio mercado de valores.

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El enfoque en criterios ESG (Environmental, Social and Governance, que en español se traduce comoAmbiental, Social y de Gobernanza) se ha convertido en una referencia clave para la gestión y la valoración de empresas en el sector tecnológico. La inclusión en índices como el DJBIC y otros listados internacionales es resultado de acciones concretas en reducción de emisiones, adopción de energías renovables y mejoras en la transparencia de datos no financieros.

La presencia de Acer junto a otras empresas en el índice Dow Jones Best-in-Class sintetiza un cambio estructural en la industria: los criterios de sostenibilidad ya forman parte de los parámetros de competitividad y gestión de riesgos en el mercado global.

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