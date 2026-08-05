Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Pía Slapka vivió un reencuentro inolvidable con sus hermanos en Medjugorje: abrazos y fe

Acompañada por su pareja a Bosnia y Herzegovina, la modelo vivió días de emoción y gratitud en un viaje que la marcó para siempre

el reencuentro de Pía Slapka con sus hermanos en Bosnia y Herzegovina
Tras años de distancia, la familia Slapka se reunió en un escenario sagrado, y la modelo compartió el conmovedor mensaje que le dejó la experiencia (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En un giro de su habitual contenido en redes, Pía Slapka sorprendió a sus seguidores al abrir una ventana íntima a su vida espiritual y familiar. La modelo, que suele compartir momentos laborales y postales de sus seres queridos, esta vez narró en primera persona su reciente viaje a Bosnia y Herzegovina, donde vivió una experiencia religiosa en Medjugorje. Allí, lejos del vértigo cotidiano, se reencontró con tres de sus hermanos, incluida María de la Paz, que es monja, y estuvo acompañada por su pareja, Daniel Gabrielli, en días marcados tanto por la fe como por el valor del reencuentro.

Durante su estadía, la modelo pudo volver a ver a tres de sus hermanos: María de la Paz, quien es monja, e Iván y Federico, todos ellos residentes en diferentes partes del mundo. El viaje tuvo un valor especial no solo por lo espiritual, sino también por la posibilidad de reunir a la familia Slapka después de muchos años de distancia. Allí, la modelo visitó lugares emblemáticos para la comunidad católica, como el Monte de las apariciones de la Virgen de Medjugorje, un punto de peregrinación que cada año recibe a miles de fieles de todo el mundo. Según relató en su publicación, Pía vivió “días de mucha gracia” y situaciones que, aseguró, se lleva en el alma. La emoción del reencuentro con sus hermanos se sumó al impacto de estar en un sitio tan significativo para su historia familiar y su fe.

PUBLICIDAD

En una extensa reflexión acompañada de un pasaje del Evangelio de Mateo, Pía compartió con sus seguidores el significado profundo de la experiencia. “Hasta último momento sin saber si iba a poder viajar, la Virgen acomodó todo para que pueda reencontrarme con mis hermanos después de muchos años en este lugar sagrado. Días de mucha gracia. Experimente, vivencié cosas que me llevo en el alma”, comenzó relatando.

Reencuentro de Pía Slapka con sus hermanos en Bosnia y Herzegovina
Pía Slapka se abraza con su hermana, María de la Paz, durante su reencuentro en Medjugorje
Reencuentro de Pía Slapka con sus hermanos en Bosnia y Herzegovina
"La Virgen acomodó todo para que pueda reencontrarme con mis hermanos después de muchos años en este lugar sagrado", expresó, emocionada, la modelo
Reencuentro de Pía Slapka con sus hermanos en Bosnia y Herzegovina
Los hermanos de Pía Slapka en la entrada de una cabaña de madera rústica durante su reencuentro en Bosnia y Herzegovina

Y agregó: “Gracias Dios por este regalazo. Llego a Buenos Aires sin valija, quedó perdida por algún aeropuerto, pero no es lo importante. Lo material no es lo que nos llena el alma, lo que verdaderamente nos alimenta es la palabra del Señor”.

PUBLICIDAD

Reencuentro de Pía Slapka con sus hermanos en Bosnia y Herzegovina
Slapka disfrutó de conectar con su lado religioso y capturó los momentos más memorables
El reencuentro de Pía Slapka con sus hermanos en Bosnia y Herzegovina
Pía junto a Federico e Iván, dos de sus hermanos, en su visita a Bosnia y Herzegovina
El reencuentro de Pía Slapka con sus hermanos en Bosnia y Herzegovina
Pía Slapka posa sonriente junto a sus hermanos y su pareja
Reencuentro de Pía Slapka con sus hermanos en Bosnia y Herzegovina
Pía Slapka y su pareja, Daniel Gabrielli, quien la acompañó en la experiencia religiosa

En su posteo, la modelo citó el célebre pasaje bíblico de Mateo 6, 25-34, que invita a no preocuparse en exceso por lo material y a confiar en la providencia divina: “Por eso les digo: no se inquieten por su vida, pensando qué van a comer o qué van a beber; ni por su cuerpo, pensando con qué se van a vestir… Busquen primero el Reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura… Así que no se inquieten por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. A cada día le basta su propio afán”.

La elección de Medjugorje para este reencuentro no fue casual. Este sitio, conocido por las supuestas apariciones marianas, tiene un peso especial para la familia Slapka. Uno de los hermanos de la modelo vive allí desde hace años, y la fe compartida siempre fue un lazo fundamental entre ellos. Pía no ocultó la emoción que le generó poder volver a abrazar a sus hermanos en un contexto tan cargado de significado, y compartió imágenes y palabras que evidenciaron el impacto de la experiencia.

El reencuentro de Pía Slapka con sus hermanos en Bosnia y Herzegovina
Pía posó sonriente junto a sus tres hermanos durante su reencuentro familiar en Bosnia y Herzegovina
El reencuentro de Pía Slapka con sus hermanos en Bosnia y Herzegovina
La modelo y su hermana aprovecharon a visitar puntos marianos de la zona
El reencuentro de Pía Slapka con sus hermanos en Bosnia y Herzegovina
Pía disfrutó de una experiencia espiritual y familia durante su viaje a Europa
El reencuentro de Pía Slapka con sus hermanos en Bosnia y Herzegovina
La modelo junto a su valija, la cual no regresó en su viaje a Buenos Aires (Instagram)

Al regresar a Buenos Aires, Pía Slapka no dudó en compartir con su comunidad virtual la enseñanza más grande que le dejó el viaje: la certeza de que lo material nunca será tan importante como el amor, la fe y la compañía de quienes más queremos. Sin valija, pero con el corazón lleno, la modelo demostró que, a veces, lo esencial se lleva de regreso en el alma.

Temas Relacionados

Pía SlapkaReencuentroHermana María de la PazDaniel GabrielliBosnia y Herzegovina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Daniela Christiansson deslumbró con una sensual postal al borde de la piscina en Suiza

Maxi López retrató a su pareja en un momento a pura relajación durante sus días en Europa

Daniela Christiansson deslumbró con una sensual postal al borde de la piscina en Suiza

Rosalía almorzó en una mítica parrilla de Buenos Aires y causó furor con sus seguidores

Este miércoles, la estrella española fue a comer a exclusivo restaurante en el barrio porteño de Palermo en su día libre antes de su último show en el país

Rosalía almorzó en una mítica parrilla de Buenos Aires y causó furor con sus seguidores

El descargo de la familia de Tuli Acosta en medio del escándalo con Luck Ra: “Dios pondrá las cosas en su lugar”

En medio de las versiones que la ubican como tercera en discordia en la separación del cuartetero y La Joaqui, su entorno salió en su defensa con su hermana como portavoz

El descargo de la familia de Tuli Acosta en medio del escándalo con Luck Ra: “Dios pondrá las cosas en su lugar”

El verano de Antonela Roccuzzo en Miami: relax al sol, paseos en yate y su nueva saga de fantasía favorita

La esposa de Lionel Messi abrió el carrete de sus días a puro disfrute luego de la intensidad del Mundial 2026

El verano de Antonela Roccuzzo en Miami: relax al sol, paseos en yate y su nueva saga de fantasía favorita

El emotivo video de Denisse González a una semana de su internación: el mensaje de resiliencia que conmovió a todos

La exGran Hermano publicó imágenes desde la clínica, contó cómo vive este difícil momento de incertidumbre y agradeció el apoyo recibido por sus seguidores

El emotivo video de Denisse González a una semana de su internación: el mensaje de resiliencia que conmovió a todos

DEPORTES

Boca Juniors recibirá a Estudiantes en la cancha de Huracán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Boca Juniors recibirá a Estudiantes en la cancha de Huracán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El “guiño” de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo en el álbum de fotos de sus vacaciones

Crece la tensión en la FIFA tras la reunión de emergencia en Marruecos: la estrategia de Infantino para afrontar la crisis luego de retirar su proyecto

Tras las reformas, el Estadio Único de La Plata albergará la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional

El Inter Miami de Lionel Messi iniciará su camino en la Leagues Cup ante Atlético San Luis: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Daniela Christiansson deslumbró con una sensual postal al borde de la piscina en Suiza

Daniela Christiansson deslumbró con una sensual postal al borde de la piscina en Suiza

Rosalía almorzó en una mítica parrilla de Buenos Aires y causó furor con sus seguidores

El descargo de la familia de Tuli Acosta en medio del escándalo con Luck Ra: “Dios pondrá las cosas en su lugar”

El verano de Antonela Roccuzzo en Miami: relax al sol, paseos en yate y su nueva saga de fantasía favorita

El emotivo video de Denisse González a una semana de su internación: el mensaje de resiliencia que conmovió a todos

INFOBAE AMÉRICA

Cómo los perros aceleran y mejoran la rehabilitación hospitalaria en pacientes con ACV, según un estudio

Cómo los perros aceleran y mejoran la rehabilitación hospitalaria en pacientes con ACV, según un estudio

Descubren cómo actúa uno de los venenos más dolorosos del mundo

Honduras: rescatan a Spike tras ser arrastrado por un vehículo y su dueño recibió una multa de $186 por maltrato animal

Irak y Arabia Saudita pactan evitar que el territorio iraquí sirva para atacar a países vecinos

El volcán de Fuego en Guatemala mantiene una erupción activa desde hace más de 45 horas, aunque con una reducción progresiva