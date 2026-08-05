Pía Slapka vivió un reencuentro inolvidable con sus hermanos en Medjugorje: abrazos y fe

Tras años de distancia, la familia Slapka se reunió en un escenario sagrado, y la modelo compartió el conmovedor mensaje que le dejó la experiencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En un giro de su habitual contenido en redes, Pía Slapka sorprendió a sus seguidores al abrir una ventana íntima a su vida espiritual y familiar. La modelo, que suele compartir momentos laborales y postales de sus seres queridos, esta vez narró en primera persona su reciente viaje a Bosnia y Herzegovina, donde vivió una experiencia religiosa en Medjugorje. Allí, lejos del vértigo cotidiano, se reencontró con tres de sus hermanos, incluida María de la Paz, que es monja, y estuvo acompañada por su pareja, Daniel Gabrielli, en días marcados tanto por la fe como por el valor del reencuentro.

Durante su estadía, la modelo pudo volver a ver a tres de sus hermanos: María de la Paz, quien es monja, e Iván y Federico, todos ellos residentes en diferentes partes del mundo. El viaje tuvo un valor especial no solo por lo espiritual, sino también por la posibilidad de reunir a la familia Slapka después de muchos años de distancia. Allí, la modelo visitó lugares emblemáticos para la comunidad católica, como el Monte de las apariciones de la Virgen de Medjugorje, un punto de peregrinación que cada año recibe a miles de fieles de todo el mundo. Según relató en su publicación, Pía vivió “días de mucha gracia” y situaciones que, aseguró, se lleva en el alma. La emoción del reencuentro con sus hermanos se sumó al impacto de estar en un sitio tan significativo para su historia familiar y su fe.

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En una extensa reflexión acompañada de un pasaje del Evangelio de Mateo, Pía compartió con sus seguidores el significado profundo de la experiencia. “Hasta último momento sin saber si iba a poder viajar, la Virgen acomodó todo para que pueda reencontrarme con mis hermanos después de muchos años en este lugar sagrado. Días de mucha gracia. Experimente, vivencié cosas que me llevo en el alma”, comenzó relatando.

Pía Slapka se abraza con su hermana, María de la Paz, durante su reencuentro en Medjugorje

"La Virgen acomodó todo para que pueda reencontrarme con mis hermanos después de muchos años en este lugar sagrado", expresó, emocionada, la modelo

Los hermanos de Pía Slapka en la entrada de una cabaña de madera rústica durante su reencuentro en Bosnia y Herzegovina

Y agregó: “Gracias Dios por este regalazo. Llego a Buenos Aires sin valija, quedó perdida por algún aeropuerto, pero no es lo importante. Lo material no es lo que nos llena el alma, lo que verdaderamente nos alimenta es la palabra del Señor”.

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Slapka disfrutó de conectar con su lado religioso y capturó los momentos más memorables

Pía junto a Federico e Iván, dos de sus hermanos, en su visita a Bosnia y Herzegovina

Pía Slapka posa sonriente junto a sus hermanos y su pareja

Pía Slapka y su pareja, Daniel Gabrielli, quien la acompañó en la experiencia religiosa

En su posteo, la modelo citó el célebre pasaje bíblico de Mateo 6, 25-34, que invita a no preocuparse en exceso por lo material y a confiar en la providencia divina: “Por eso les digo: no se inquieten por su vida, pensando qué van a comer o qué van a beber; ni por su cuerpo, pensando con qué se van a vestir… Busquen primero el Reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura… Así que no se inquieten por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. A cada día le basta su propio afán”.

La elección de Medjugorje para este reencuentro no fue casual. Este sitio, conocido por las supuestas apariciones marianas, tiene un peso especial para la familia Slapka. Uno de los hermanos de la modelo vive allí desde hace años, y la fe compartida siempre fue un lazo fundamental entre ellos. Pía no ocultó la emoción que le generó poder volver a abrazar a sus hermanos en un contexto tan cargado de significado, y compartió imágenes y palabras que evidenciaron el impacto de la experiencia.

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Pía posó sonriente junto a sus tres hermanos durante su reencuentro familiar en Bosnia y Herzegovina

La modelo y su hermana aprovecharon a visitar puntos marianos de la zona

Pía disfrutó de una experiencia espiritual y familia durante su viaje a Europa

La modelo junto a su valija, la cual no regresó en su viaje a Buenos Aires (Instagram)

Al regresar a Buenos Aires, Pía Slapka no dudó en compartir con su comunidad virtual la enseñanza más grande que le dejó el viaje: la certeza de que lo material nunca será tan importante como el amor, la fe y la compañía de quienes más queremos. Sin valija, pero con el corazón lleno, la modelo demostró que, a veces, lo esencial se lleva de regreso en el alma.