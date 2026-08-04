Microsoft llevará los juegos de Xbox 360 a PC y a su próxima consola Helix

Los títulos populares en Xbox 360 siguen generando interés entre gamers de diferentes edades. (Foto: Europa Press)

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Microsoft planea llevar los juegos de Xbox 360 a PC y a su próxima consola Helix, una ampliación de su estrategia de retrocompatibilidad con la que busca preservar títulos antiguos y convertirlos en parte de una biblioteca accesible desde varios dispositivos.

Un documento interno al que accedió The Verge fija dos hitos para ese plan: el “lanzamiento completo” de los juegos originales de Xbox en PC a partir de octubre de este año y un despliegue “gradual” de la retrocompatibilidad en dispositivos de próxima generación entre 2027 y 2028.

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La medida amplía una línea que Microsoft ya había adelantado en julio, cuando anunció su intención de recuperar videojuegos antiguos para que pudieran ejecutarse en ordenadores y en dispositivos portátiles con Windows como ROG Xbox Ally.

La retrocompatibilidad de Microsoft alcanzará a los PC Xbox y a consolas portátiles para ampliar el acceso a su biblioteca. (Foto: Europa Press)

Entre los primeros títulos confirmados con retrocompatibilidad para PC figuran BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge y Fuzion Frenzy.

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Qué planes tiene Microsoft con su próxima consola Helix

El plan no se limita a ejecutar títulos heredados. Microsoft prevé que la próxima consola Helix pueda reproducir juegos de PC, en una experiencia similar al de plataformas como Steam.

Además, la compañía contempla que los desarrolladores controlen el valor de sus juegos y decidan si estarán disponibles en Game Pass. Ese punto añade una capa comercial a la estrategia de retrocompatibilidad y a la integración entre ecosistemas.

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Cómo sería la función para convertir discos en licencias digitales

Microsoft prevé que los desarrolladores definan el precio de sus juegos y decidan si estarán disponibles en Game Pass. (Foto: Europa Press)

El archivo interno tiene detalles sobre la función para digitalizar juegos físicos de Xbox One y Xbox Series. El sistema trata de conceder una licencia digital cuando el usuario inserta un disco en una consola con lector.

Esa licencia quedará vinculada tanto al disco como a la cuenta del jugador. Si el disco cambia de dueño, la licencia se transferirá al nuevo usuario, un mecanismo pensado para mantener la circulación de juegos físicos mediante intercambio o reventa.

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La función para digitalizar juegos físicos de Xbox One y Xbox Series convierte el disco en una licencia digital vinculada a la cuenta del jugador. (Foto: Europa Press)

Microsoft había previsto una beta pública para la función de convertir discos en licencias digitales durante julio y su lanzamiento oficial en agosto. No obstante, el calendario se retrasó y por ahora no se sabe si estará disponible de forma general este mes para que los usuarios trasladen su biblioteca en disco al formato digital.

La aparición de este documento se produce poco después de que la directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, expusiera los ejes de la reestructuración de la consola con la expectativa de aumentar la base de jugadores y los ingresos en los próximos años.

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Cuál es el valor de las consolas de Xbox en Europa

El movimiento de Xbox coincide con otra decisión reciente de la empresa en Europa: desde el 1 de agosto, Microsoft aplicó una subida de hasta 200 euros en sus consolas Xbox.

Microsoft subió el precio de las Xbox en Europa. (Foto: Europa Press)

Asimismo, el modelo más caro quedó en 799,99 euros, un ajuste que la compañía había relacionado con el encarecimiento de la memoria y el almacenamiento.

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La revisión alcanzó a toda la línea. La Xbox Series S de 512 GB pasó de 349,99 a 499,99 euros y la versión de 1 TB subió de 399,99 a 599,99 euros. En la gama superior, la Xbox Series X Digital de 1 TB pasó de 549,99 a 749,99 euros y la Xbox Series X con lector de disco de 1 TB aumentó de 599,99 a 799,99 euros.

En el anuncio que publicó en junio en su web, la compañía señaló la razón del ajuste y dejó abierta la puerta a nuevos incrementos. “Desafortunadamente, los precios del almacenamiento y la memoria para consolas se han multiplicado por más de 2,5 y prevemos que vuelvan a duplicarse para el otoño 2027”.

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