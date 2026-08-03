De salvar a Apple a limpiar el agua: 5 momentos en los que Bill Gates (70 años) demostró el poder de Microsoft

Las 5 decisiones de Bill Gates (70 años) fuera y dentro de Microsoft que transformaron el planeta - REUTERS/Charles Platiau/File Photo

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Bill Gates, hoy con 70 años, es una de las figuras más influyentes de la revolución tecnológica y la filantropía global. Su legado no solo reside en haber fundado y dirigido Microsoft, sino en cómo su visión ha impactado industrias enteras y transformado la vida de millones de personas.

En un mundo donde la innovación tecnológica y la responsabilidad social son cada vez más relevantes, los hitos de Gates ofrecen lecciones sobre liderazgo, eficiencia y propósito; repasar cinco de sus momentos clave es entender cómo una empresa como Microsoft y su fundador han impactado no solo en la informática, también en salud, sostenibilidad y filantropía.

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Del auge de Windows y la expansión del PC a la inversión que ayudó a estabilizar Apple, su trayectoria combina decisiones de negocio, visión de ecosistema y proyectos globales en salud, agua y energía desde la Fundación Gates - Reuters

1. La creación de Windows: el sistema operativo que cambió la historia

En 1985, Bill Gates y Paul Allen presentaron la primera versión de Windows. Esta interfaz gráfica revolucionó la interacción con los ordenadores y marcó el inicio de una nueva era en la informática personal.

El lanzamiento de Windows 2.0 en 1987 y el éxito masivo de Windows 3.0 en 1990 permitieron que el sistema operativo se convirtiera en el estándar global para usuarios y empresas, abriendo el camino para la masificación de la PC en todo el planeta.

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2. Democratizar el acceso al ordenador personal

Uno de los movimientos más estratégicos de Gates fue apostar por un sistema operativo abierto a diferentes fabricantes de hardware. En 1975, tras negociar la inclusión del intérprete BASIC en el Altair 8800, Microsoft optó por ceder su software a múltiples marcas, permitiendo que su sistema llegara a la mayoría de los dispositivos del mercado.

Esta decisión, opuesta al modelo cerrado de Apple, fue esencial para la democratización de la tecnología y sentó las bases del mundo informático moderno.

El movimiento que abrió el mercado, Microsoft licenció su software y aceleró la democratización del PC - REUTERS/Gonzalo Fuentes/Foto de archivo

3. Salvar a Apple en su momento más crítico

En 1997, Apple atravesaba una crisis financiera que amenazaba su existencia. Gates, en una jugada tanto pragmática como estratégica, invirtió 150 millones de dólares en acciones sin derecho a voto y aseguró el desarrollo de aplicaciones clave para el ecosistema Mac.

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Esta decisión ayudó a estabilizar a la compañía de Steve Jobs y mantuvo la diversidad tecnológica en el sector. Microsoft vendió su participación en 2003, pero el movimiento fue clave para la recuperación y posterior éxito de Apple.

4. Fundación Bill y Melinda Gates: la filantropía como motor de cambio

Al margen de la tecnología, Gates ha sido un pionero en filantropía. La fundación que creó junto a Melinda Gates es la mayor organización privada de su tipo, con más de 38.000 millones de dólares destinados a combatir enfermedades, mejorar la educación y promover la seguridad alimentaria en países en desarrollo.

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Proyectos contra el sida, la malaria y la desnutrición, así como la Alianza para una Revolución Verde en África, han tenido un impacto directo en la vida de millones de personas.

5. Innovación en agua potable y energía sostenible

Gates invirtió 150 millones en Apple en 1997 y evitó su colapso en plena crisis - REUTERS/Denis Balibouse

La visión de Gates sobre la sustentabilidad se traduce en proyectos como el Janicki Omniprocessor, presentado en 2015. Esta máquina transforma desechos humanos en agua potable y electricidad, y ya ha sido probada con éxito en Dakar.

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Puede abastecer a comunidades enteras, generando 250 kW de electricidad y 86.000 litros diarios de agua limpia, un avance esencial para los más de 2.000 millones de personas sin acceso seguro al agua.

Un legado de visión y compromiso

Nacido en 1955 en Seattle, Gates mostró desde pequeño un talento excepcional y una curiosidad incansable. Fundó Microsoft en 1975 tras dejar Harvard y su apuesta por la informática personal transformó para siempre el sector.

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Convertido en uno de los hombres más ricos del mundo, su influencia trasciende la tecnología: hoy encarna la unión entre innovación y compromiso social, demostrando que el poder de una empresa puede cambiar la historia y mejorar la vida de millones.

Gates ha sido un actor clave en momentos decisivos para la industria y la humanidad. Su capacidad de anticipar tendencias, asumir riesgos y combinar pragmatismo empresarial con visión filantrópica sirve como ejemplo de liderazgo adaptado a los desafíos de cada época. A los 70 años, su legado es una invitación a repensar el impacto que la tecnología y la acción responsable pueden tener en la transformación de la sociedad.

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