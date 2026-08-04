El iPhone Air 2 no sería una gran revolución, pero Apple apostaría por dos cambios: isla dinámica y cámaras

El iPhone Air 2 se filtró con cinco novedades que Apple lanzaría en 2027, según el analista Jeff Pu. (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

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Se han filtrado cinco novedades del próximo iPhone Air 2 que Apple tendría pensado lanzar en 2027. El analista Jeff Pu ha sido el encargado de dar detalles sobre las mejoras que marcarían la segunda versión de este teléfono principalmente en sus cámaras y en la isla dinámica.

Para esta nueva versión, la empresa apostaría por una evolución modesta, a diferencia de lo que se espera en los modelos Pro, pero conservando el concepto de este celular que es ofrecer una experiencia económica y de entrada.

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Cuáles son las novedades que tendría el iPhone Air 2

Dynamic Island más pequeña

Una de las modificaciones más visibles en el iPhone Air 2 sería la reducción del tamaño de la Dynamic Island. Este elemento, que debutó en modelos anteriores, ocupa una porción central en la parte superior de la pantalla para alojar sensores y la cámara frontal. Según los reportes, el recorte sería levemente menor en la nueva versión.

Aunque el cambio puede parecer sutil en los papeles, liberar algunos milímetros en la Dynamic Island permite que la pantalla de 6,5 pulgadas ofrezca una experiencia visual más limpia y aproveche mejor el espacio útil.

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La Dynamic Island del iPhone Air 2 sería más pequeña y dejaría más espacio útil en la pantalla de 6,5 pulgadas. (Foto: Apple)

Doble cámara trasera de 48 megapíxeles

La segunda gran novedad radica en el sistema fotográfico. El iPhone Air 2 incorporaría una segunda cámara trasera de 48 megapíxeles con lente ultra gran angular, que se sumaría al sensor principal Fusion de la misma resolución. Esta adición representa un salto considerable respecto a la generación anterior, que solo contaba con una cámara trasera.

La inclusión del nuevo sensor ultra gran angular apunta a reducir la brecha que separa a la línea Air de los modelos Pro en cuanto a versatilidad fotográfica.

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Chip A20 Pro: mayor potencia y eficiencia

El rendimiento interno también recibiría una actualización importante con la llegada del chip A20 Pro. Este procesador, fabricado con tecnología de 2 nanómetros de TSMC, representa un avance respecto al A19 Pro de 3 nm utilizado en el modelo vigente.

El salto tecnológico permitiría equilibrar mejor la potencia con la eficiencia energética, optimizando el consumo sin sacrificar velocidad ni capacidad de respuesta.

El chip A20 Pro de 2 nanómetros fabricado por TSMC elevaría la potencia y la eficiencia energética del iPhone Air 2. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

La introducción de este chip también implica la adopción del empaquetado Multi-Chip a Nivel de Oblea (WMCM), integrando la memoria más cerca del procesador. Esto se traduce en un aumento en el rendimiento y una reducción en el tamaño físico del chip, lo que resulta relevante para mantener el diseño delgado característico de la línea Air.

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Conectividad mejorada con nuevos chips N2 y C2

Otra de las novedades destacadas es la actualización en los chips de conectividad. El iPhone Air 2 incorporaría el chip N2 de segunda generación, encargado de funciones como Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, AirDrop y el punto de acceso personal.

A esto se suma el nuevo módem 5G C2 desarrollado por Apple. El C2 reemplazaría al C1X del modelo original, con la promesa de ofrecer mejor cobertura y una gestión más eficiente de la energía.

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Manteniendo el diseño y sumando pequeñas mejoras

Además de estas cinco novedades principales, las filtraciones de Jeff Pu señalan que el iPhone Air 2 conservaría varios elementos del modelo anterior. Se mantendría la pantalla de 6,5 pulgadas, los 12 GB de memoria RAM y la cámara frontal Center Stage de 18 megapíxeles. El chasis seguiría fabricado en titanio, lo que refuerza la apuesta por un diseño ligero y resistente.

El iPhone Air 2 incorporaría el chip N2 y el módem 5G C2 para mejorar la conectividad, la cobertura y el consumo de energía. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Cuándo se lanzará el iPhone Air 2

En cuanto al calendario de lanzamientos, todo apunta a que el iPhone Air 2 debutará junto con el iPhone 18 y el iPhone 18e durante los primeros meses de 2027. Por su parte, los modelos iPhone 18 Pro, 18 Pro Max y el esperado iPhone plegable llegarían varios meses antes, como parte de una estrategia de lanzamientos escalonados que Apple ya empleó con la generación anterior.

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