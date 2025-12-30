iOS 26: las tres funciones más útiles que no querrás perderte en tu iPhone

Otra de las incorporaciones destacadas es “Lugares visitados” en Apple Maps. (Composición Infobae: Europa Press / forums.macrumors.com)

La actualización a iOS 26 ha traído consigo una serie de características que elevan la usabilidad y la comodidad para los usuarios de iPhone. Más allá de las mejoras visuales como Liquid Glass, el sistema operativo incorpora funciones prácticas que simplifican tareas cotidianas, optimizan la gestión de información personal y mejoran la organización de contenidos.

Entre las novedades, destacan la integración del Autocompletar para tarjetas de crédito, la función Lugares visitados en Apple Maps y la posibilidad de fijar música en la Biblioteca de Apple Music.

Autocompletar tarjetas de crédito en todo el sistema: pagos más ágiles con iOS 26

Uno de los cambios más significativos de iOS 26 es la ampliación del Autocompletar para tarjetas de crédito, disponible en cualquier campo de texto del sistema. Anteriormente, las sugerencias de tarjetas podían estar ausentes en ciertos formularios, dificultando el proceso de pago.

La actualización a iOS 26 ha traído consigo una serie de características que elevan la usabilidad para los usuarios de iPhone. Composición Infobae: Apple / REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Ahora, gracias a una nueva sección “Tarjetas de crédito” en el menú de Autocompletar, los usuarios pueden acceder rápidamente a los datos guardados, copiarlos y pegarlos donde lo necesiten, independientemente del formato del formulario.

Esta mejora agiliza el pago electrónico en situaciones donde Apple Pay no está disponible, eliminando la necesidad de introducir información manualmente cada vez.

Apple Maps y la función Lugares visitados

Otra de las incorporaciones destacadas es “Lugares visitados” en Apple Maps, una función opcional que, si se activa, permite al iPhone registrar de manera inteligente los sitios visitados, como restaurantes o tiendas.

Los "Lugares visitados" están diseñados pensando en la privacidad, según Apple. Foto: Catherine Waibel/dpa

Apple explica: “Con Lugares visitados, los usuarios pueden permitir que el iPhone detecte de forma inteligente los lugares que visitan y visitan, como restaurantes o tiendas, y se guardarán automáticamente en Mapas. Pueden buscar los lugares que han visitado y compartirlos fácilmente con familiares y amigos”.

“Los Lugares visitados están diseñados pensando en la privacidad; están protegidos con cifrado de extremo a extremo, Apple no puede acceder a ellos y se pueden eliminar fácilmente con solo deslizar el dedo”, agrega.

Es preciso mencionar que esta capa de seguridad es esencial para que el registro de ubicaciones no represente un riesgo para la privacidad.

Celulares de la empresa Apple en una tienda. REUTERS/Francis Mascarenhas

Una ventaja adicional de esta función es que, al realizar búsquedas en Apple Maps, los lugares previamente visitados aparecen marcados con la etiqueta “Visitados”. Esto facilita la identificación de restaurantes, cafeterías o tiendas frecuentadas, evitando confusiones y agilizando futuras visitas.

Fijar música en Apple Music: acceso rápido a tus favoritos

La última función destacada es la posibilidad de fijar música en la parte superior de la Biblioteca de Apple Music. Desde iOS 26, los usuarios pueden anclar hasta seis elementos —ya sean listas de reproducción, artistas, álbumes o canciones individuales— para acceder fácilmente a sus contenidos preferidos.

Este sistema de pines no solo agiliza el acceso a la música favorita, sino que también permite guardar recomendaciones o recordatorios para escuchar más tarde. Aunque actualmente existe un límite de seis elementos, la función representa una mejora significativa para la organización y el consumo de música en el iPhone, adaptándose a los hábitos de cada usuario.

iOS 26.3 permitiría conectar cualquier auricular o reloj al iPhone. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / Apple)

iOS 26.3 permitiría emparejar y gestionar notificaciones en accesorios de terceros

Con el lanzamiento de iOS 26.3, Apple prevé habilitar funciones para auriculares y relojes inteligentes de marcas externas que anteriormente solo estaban disponibles para sus propios dispositivos, como los AirPods y el Apple Watch. Una de las principales incorporaciones sería el emparejamiento por proximidad, permitiendo que los usuarios conecten auriculares de terceros al iPhone simplemente acercándolos y tocando la pantalla.

Esta información, reportada por MacRumors, apunta a una mayor comodidad y a una experiencia más universal para los usuarios de iPhone.

Además, la actualización traería novedades en el manejo de notificaciones. Por primera vez, los relojes inteligentes de otras marcas podrán recibir e interactuar con las notificaciones del iPhone, algo que hasta ahora estaba restringido al Apple Watch. Sin embargo, persistirá una limitación: solo será posible recibir notificaciones en un único dispositivo a la vez, de modo que si se activan en un reloj de terceros, quedarán desactivadas en el Apple Watch automáticamente.