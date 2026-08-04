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Xbox Game Pass agosto 2026: estos son los juegos que llegan y fechas

La rotación también implica títulos que abandonan el servicio a mitad de mes, por lo que conviene priorizar campañas y avances pendientes antes de la fecha límite

Xbox Game Pass llega con novedades para el mes de agosto.
Xbox Game Pass suma una decena de juegos en agosto y confirma altas y bajas del catálogo (Foto: Xbox)
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Agosto 2026 llega cargado de novedades para quienes disfrutan de Xbox Game Pass, el servicio de suscripción de Microsoft que sigue consolidándose como uno de los preferidos en la industria del gaming.

A lo largo de las primeras semanas del mes, una decena de juegos se sumará al catálogo en diversas plataformas, permitiendo a los usuarios explorar géneros, franquicias y mecánicas de juego variadas tanto en consola, PC como en la nube. Saber qué títulos llegan, y cuáles se despiden, es clave para organizar el tiempo de juego y no perder ninguna oportunidad.

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Este mes destaca por la combinación de lanzamientos simultáneos, secuelas esperadas y acceso a títulos en acceso anticipado. Además, la inclusión de estrenos y la rotación constante de juegos refuerzan el atractivo de Xbox Game Pass como el “Netflix de los videojuegos”, donde siempre hay algo nuevo para descubrir o retomar.

Juegos que saldrán del Game Pass en Xbox.
Qué juegos salen de Game Pass el 15 de agosto, Firewatch, Atlas Fallen y Aliens: Fireteam Elite - (Microsoft)

Novedades en Game Pass para agosto

Entre los lanzamientos más esperados se encuentran “Monsters are Coming!” y “PowerWash Simulator 2”, ambos disponibles desde el 6 de agosto en la nube, Xbox Series X|S y PC para suscriptores de los planes Ultimate, PC y Premium.

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A partir del 11 de agosto, títulos como “Bounty Star”, “Date Everything!” y la versión en acceso anticipado de “Grounded 2” amplían la oferta para quienes buscan experiencias frescas o desean explorar universos originales.

El 12 de agosto se suma “Ball x Pit”, mientras que el 13 de agosto llegan juegos como “Cricket 26”, “Mio: Memories in Orbit” y el acceso anticipado de “Sandustry”, este último exclusivo para PC. Cerrando la quincena, el 18 de agosto aterriza “Egging On”, disponible en la nube, Xbox Series X|S y PC.

Es importante tener en cuenta que algunos títulos pueden estar presentes en diferentes planes de suscripción, y no todos los juegos estarán en todos los dispositivos. Los títulos marcados como ‘Game Preview’ o acceso anticipado permiten a los jugadores probar versiones en desarrollo y aportar feedback a los desarrolladores.

Así funciona Xbox Game Pass, planes, cloud gaming y por qué lo comparan con el “Netflix” del gaming - REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo
Así funciona Xbox Game Pass, planes, cloud gaming y por qué lo comparan con el “Netflix” del gaming - REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo

¿Qué juegos salen de Game Pass este mes?

Así como llegan nuevas incorporaciones, algunos títulos abandonan el servicio para dar paso a las novedades. El 15 de agosto se despiden “Menace” en PC, “Atlas Fallen”, “Aliens: Firesteam Elite” y “Firewatch”, estos tres últimos disponibles en la nube, consolas y PC. Si alguno de estos juegos está en tu lista de pendientes, es el momento ideal para jugarlos antes de que dejen el catálogo.

Beneficios y funcionamiento de Xbox Game Pass

Xbox Game Pass es un servicio de suscripción mensual que ofrece acceso rotativo a cientos de juegos sin compra adicional. Existen varios niveles de suscripción:

  • Core / Essential: Acceso a un catálogo básico y multijugador en línea.
  • PC Game Pass: Centrado en ordenadores Windows, incluye títulos de EA Play y ventajas en juegos de Riot.
  • Standard / Premium: Amplía el catálogo y da acceso a lanzamientos de Xbox Studios en su primer año.
  • Ultimate: El plan más completo, incluye toda la biblioteca para consola y PC, estrenos día uno, juego en la nube, EA Play, Ubisoft+ Classics y beneficios en títulos populares.
El modelo de suscripción ofrece acceso rotativo sin compra adicional, con niveles que van de catálogo básico a Ultimate con juego en la nube, estrenos día uno y beneficios extra, además de descuentos para adquirir juegos o expansiones de forma definitiva
El modelo de suscripción ofrece acceso rotativo sin compra adicional, con niveles que van de catálogo básico a Ultimate con juego en la nube, estrenos día uno y beneficios extra, además de descuentos para adquirir juegos o expansiones de forma definitiva

Entre los beneficios principales destacan los lanzamientos simultáneos de juegos creados por estudios de Xbox, el acceso a Cloud Gaming para jugar vía streaming en una variedad de dispositivos y los descuentos exclusivos para adquirir juegos o expansiones de forma definitiva.

Consejos para aprovechar al máximo tu suscripción

La rotación de títulos en Game Pass permite a los jugadores experimentar con nuevos géneros y franquicias sin compromiso de compra. Es recomendable revisar periódicamente las novedades y las salidas, activar notificaciones en la aplicación de Xbox Game Pass y aprovechar los descuentos limitados. Probar juegos en acceso anticipado es una forma de influir en su desarrollo y descubrir propuestas innovadoras antes que nadie.

Agosto de 2026 confirma que Xbox Game Pass mantiene su apuesta por la variedad, la flexibilidad y la experiencia del usuario. Con nuevos títulos para todo tipo de jugador y una plataforma que sigue creciendo, el servicio reafirma su lugar en el centro de la cultura gamer actual.

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