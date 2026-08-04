Cómo crear un chat paralelo en WhatsApp con miembros de otro grupo

WhatsApp habilita crear chats paralelos desde un grupo con un toque y acelera la organización - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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La coordinación dentro de los chats grupales de WhatsApp es cada vez más dinámica y, en ocasiones, surge la necesidad de trasladar una conversación, planificar algo confidencial o profundizar en un tema específico sin saturar el grupo principal.

WhatsApp ha incorporado una función que permite crear un chat paralelo con miembros de un grupo existente con solo un toque, facilitando la gestión de subgrupos, la organización de eventos sorpresa o la discusión de temas puntuales de manera eficiente y privada.

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Esta actualización responde a una demanda creciente de los usuarios que buscan agilizar la comunicación, evitar el ruido en grupos grandes y mantener conversaciones simultáneas sin tener que agregar a cada participante manualmente. Ahora, planear una fiesta sorpresa, coordinar la logística de un evento o debatir detalles de un proyecto se vuelve mucho más sencillo y rápido.

Subgrupos en WhatsApp, el atajo para mover una conversación sin saturar el grupo principal - (Foto: Meta)

Para qué sirve la creación de chats paralelos

En la era de la mensajería instantánea, los grupos de WhatsApp han evolucionado más allá de la simple conversación. Son espacios de trabajo, coordinación familiar, organización educativa y hasta foros de debate. Sin embargo, cuando surgen temas que solo interesan a una parte del grupo o requieren confidencialidad, la opción de crear un chat paralelo resulta imprescindible.

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Antes, el proceso era tedioso: había que seleccionar y agregar de forma manual a cada miembro deseado, crear el nuevo grupo y, a veces, perder tiempo buscando contactos entre decenas o cientos de participantes. La nueva función de WhatsApp elimina ese obstáculo, permitiendo iniciar un chat grupal derivado de uno existente con apenas un toque.

Cómo crear un chat paralelo desde un grupo existente

El procedimiento es tan intuitivo como eficiente:

Chats paralelos, por qué se vuelven clave en grupos grandes, foco, privacidad y menos notificaciones - REUTERS/Dado Ruvic

Abre el grupo de WhatsApp desde donde quieres derivar el nuevo chat. Mantén presionados los nombres de los miembros que quieres incluir o utiliza el menú de opciones del grupo para seleccionar participantes. Elige la opción “Crear nuevo grupo con estos miembros”. Esta función aparece en el menú contextual al seleccionar varios contactos dentro del grupo. Nombra el nuevo chat grupal, añade una foto si lo deseas y confirma la creación. El nuevo grupo se iniciará automáticamente con el historial vacío, permitiendo comenzar la conversación paralela sin mezclar temas ni notificaciones con el grupo principal.

Esta función es ideal para organizar actividades espontáneas, planificar reuniones, dividir equipos de trabajo o simplemente tener un espacio temporal para temas específicos.

Otras novedades útiles en los chats grupales

Junto a la creación rápida de subgrupos, WhatsApp ha implementado mejoras en encuestas y notificaciones:

Mejores encuestas: Ahora es posible definir una hora de finalización, ocultar los nombres de los votantes y editar preguntas en los primeros 15 minutos.

@todos: La mención global permite notificar a todos los participantes de un grupo sobre mensajes importantes, evitando la necesidad de etiquetar a cada uno por separado. En grupos de más de 32 miembros, esta función está disponible para administradores.

Estas herramientas refuerzan la flexibilidad y la eficiencia de los chats grupales, permitiendo una gestión más organizada y orientada a resultados.

Consejos para gestionar chats paralelos y grupos en WhatsApp

WhatsApp también mejora encuestas y notificaciones, hora de cierre, votos ocultos y @todos - (WhatsApp)

Utiliza los chats paralelos para evitar ruido y mantener el foco en temas importantes.

Elimina o archiva los subgrupos cuando ya no sean necesarios para reducir la saturación de chats.

Activa o desactiva las notificaciones según la importancia del subgrupo y tu nivel de participación.

Recuerda que puedes controlar la visibilidad de tus datos y la privacidad de cada grupo desde los ajustes de WhatsApp.

La incorporación de funciones como la creación de chats paralelos y la mejora de herramientas de votación y notificación aportan a la adaptación de las necesidades de los grupos en la app.

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Ahora, con solo un toque, es posible mantener la conversación fluida, organizada y privada, multiplicando las posibilidades de los grupos de WhatsApp y marcando un nuevo estándar para la mensajería instantánea.