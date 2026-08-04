El misterio del USB vacío que rechaza videos 4K: causa y solución paso a paso

Un usuario que intenta guardar un video en resolución 4K de 5 GB en su USB descubre que el proceso es bloqueado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El misterio del USB vacío que rechaza tu video en 4K tiene una explicación técnica poco conocida que afecta a quienes intentan copiar archivos grandes en memorias aparentemente vacías. Aunque el dispositivo muestre suficiente espacio, existe una restricción interna que impide transferir archivos de más de 4 GB, lo cual genera confusión en usuarios que buscan almacenar videos de alta calidad.

Limitaciones del formato FAT32 al transferir archivos grandes

El problema surge por la utilización del sistema de archivos FAT32, una configuración de fábrica común en muchos pendrives. Este sistema, pese a ofrecer compatibilidad con la mayoría de dispositivos y sistemas operativos, impone un límite estrictamente técnico: ningún archivo individual puede superar los 4 GB de tamaño.

PUBLICIDAD

Es preciso indicar que esta restricción se mantiene sin importar la cantidad de espacio libre disponible en la memoria USB.

Es necesario modificar el sistema de archivos del pendrive. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, un usuario que intenta guardar un video en resolución 4K de 5 GB en su USB descubre que el proceso es bloqueado. No se trata de un error del dispositivo ni de un problema de espacio insuficiente, sino de una limitación propia del formato seleccionado para la unidad.

PUBLICIDAD

El sistema operativo simplemente no permite finalizar la transferencia si el archivo supera ese umbral, lo que resulta en mensajes de error recurrentes.

Solución al error de archivos grandes en USB: formatear a exFAT o NTFS

Para superar este inconveniente y poder copiar archivos que exceden los 4 GB, es necesario modificar el sistema de archivos del pendrive. Las opciones recomendadas son exFAT o NTFS, siendo exFAT la alternativa más versátil.

PUBLICIDAD

FAT32 es un sistema de archivos clásico para memorias USB que organiza y estructura cómo se guardan y leen los datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este formato garantiza compatibilidad tanto con sistemas Windows como Mac, además de funcionar correctamente en la mayoría de televisores inteligentes actuales.

El procedimiento para realizar el cambio es sencillo y seguro cuando la memoria USB está vacía, ya que no existe riesgo de perder información relevante. El proceso consiste en abrir el Explorador de archivos de Windows, localizar el dispositivo USB conectado y acceder a la opción de formateo mediante el menú contextual.

PUBLICIDAD

Una vez allí, se debe seleccionar el nuevo sistema de archivos —preferentemente exFAT— y confirmar la operación. En segundos, el pendrive queda listo para admitir archivos de gran tamaño, manteniendo su capacidad original.

Para formatear una memoria USB rápidamente en Windows, abre el Explorador de archivos, haz clic derecho en la unidad USB y selecciona "Formatear", elige el sistema de archivos y haz clic en "Iniciar". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para usuarios que trabajan con archivos pesados

La actualización a exFAT es especialmente útil para aquellos que manipulan videos en alta resolución, imágenes RAW o cualquier archivo de tamaño considerable. Al eliminar la restricción de los 4 GB, se facilita el trabajo diario y se evitan frustraciones innecesarias.

PUBLICIDAD

Además, exFAT ofrece compatibilidad extendida con la mayoría de dispositivos modernos, lo que reduce los problemas de lectura o escritura entre distintos equipos.

El cambio de formato no modifica la capacidad total de la memoria USB, por lo que seguirán estando disponibles los 64 GB o la cantidad que corresponda al modelo utilizado. La única diferencia apreciable será la posibilidad de almacenar archivos individuales que antes eran rechazados por el sistema.

PUBLICIDAD

5 componentes internos esenciales del USB: el conector USB, el chip controlador, el circuito de memoria flash, el oscilador de cristal y una pequeña luz LED. REUTERS/Brian Losness

Qué diferencias existen entre memorias USB de 64 GB, 128 GB y 256 GB

La elección de una memoria USB muchas veces depende de la capacidad de almacenamiento que ofrece cada modelo. Al comparar versiones de 64 GB, 128 GB y 256 GB, la diferencia principal radica en la cantidad de datos posibles de guardar en cada dispositivo.

Por ejemplo, una unidad de 256 GB puede contener hasta cuatro veces más archivos que una de 64 GB, lo que influye directamente en el tipo de usuario al que se adapta cada opción.

PUBLICIDAD

Para dimensionar el uso práctico, resulta útil analizar cuántos archivos caben en cada capacidad según el formato. Una memoria USB de 64 GB tiene espacio suficiente para guardar cerca de 12,000 fotografías de 5 MB cada una, o almacenar unas 15 horas de video en resolución Full HD. Este tamaño suele ser suficiente para quienes utilizan el dispositivo principalmente para documentos, tareas escolares o usos ocasionales.

Los agujeros en el USB sirven para ajustar el conector al puerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, una USB de 128 GB amplía las posibilidades, ya que permite guardar aproximadamente 24,000 fotos del mismo peso, o hasta 30 horas de video en alta definición. Este tipo de memoria suele ser elegida por quienes desean respaldar el contenido completo de un teléfono móvil o quienes practican la fotografía como hobby.

PUBLICIDAD

En el segmento de mayor almacenamiento, las unidades de 256 GB permiten guardar alrededor de 48,000 imágenes o cerca de 60 horas de video Full HD.

Esta clase de memorias suele ser la preferida por quienes trabajan editando videos, almacenan películas o necesitan espacio para videojuegos de gran tamaño, ya que ofrece margen para archivos voluminosos y múltiples copias de seguridad.