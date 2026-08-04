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Milei: “No discuto sentimientos, sino datos; si alguien tiene un negocio que no rinde, ¿con qué lo salvo?”

El presidente volvió a defender el plan económico de su gobierno y se refirió a la situación de la microeconomía. “En el fondo, el que te propone tocar la micro te está proponiendo hacer corrupción”, agregó

Milei: “No discuto sentimientos, sino datos; si alguien tiene un negocio que no rinde, ¿con qué lo salvo?”
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El presidente Javier Milei volvió a defender el plan económico que está llevando adelante con su gobierno en una entrevista y habló sobre la situación diaria de las personas y los comercios ante la pregunta por la microeconomía. En tanto, el mandatario remarcó los logros en lo que definió como el núcleo de sus promesas de campaña.

Justamente, en diálogo con Esteban Trebuq, en La Casa Streaming, Milei insistió en que el rumbo económico es el correcto. En ese sentido, al responder por la situación de la microeconomía, dijo: “Vamos a estar discutiendo apreciaciones, o sea, sentimientos. Yo no discuto sentimientos, yo discuto datos”.

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Y continuó: “Primero, la distinción entre la micro y la macro es un error. La macro lo que hace es computar la suma de toda la micro. Cuando vos hacés un curso de microeconomía o un curso de teoría de los precios, según cómo te guste llamarlo, la última parte del curso es el equilibrio multimercado, o sea, equilibrio general”.

Javier Milei en La Casa Streaming
Javier Milei estuvo en La Casa Streaming

Asimismo, marcó una diferencia entre el “buen y el mal economista”: “¿El mal economista qué hace? Mira un solo mercado, un solo periodo. El buen economista mira todos los mercados y no mira un solo periodo, sino que mira el presente y el futuro".

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Porque si nos ponemos a hablar de micro, ¿vos qué me estás sugiriendo? ¿Que yo meta la mano del Estado para beneficiar o salvar a un sector? Es beneficiarlo. ¿Es eso cuando me hablás de micro? Si querés, te puedo describir los problemas que tiene el kiosquero en la esquina. Y digo: ‘Okey, ¿y qué me estás sugiriendo?’. ¿Vos qué me estás sugiriendo, que yo vaya y lo salve? Entonces, si tiene un negocio que no rinde y que tiene problemas, ¿con qué lo salvo? Porque yo el otro día escuchaba a alguien bastante imbécil diciendo: ‘No, bueno, pero vos tenés sectores que les va muy bien, pero vos tenés que ir a salvar a los que les va mal’. Eso es de una brutalidad y de una ignorancia enormes", añadió.

Por último, completó: “Los que se quieren meter a ponerle los deditos, que además, ¿vos te creés que eso es gratis? Esto es importante porque en el fondo el que te propone tocar la micro te está proponiendo hacer corrupción".

Milei defendió los logros de su gestión

Durante otro pasaje de la misma entrevista, el presidente inició con un repaso en lo que cumplió de sus promesas de campaña. Sostuvo que el déficit fiscal consolidado —que, según él, ascendía a 15 puntos del PBI entre el Tesoro y el Banco Central de la República Argentina (BCRA)— fue corregido en tiempo récord y sin recurrir a emisión, deuda ni suba de impuestos. “La motosierra se cumplió y la caída del gasto público fue del 30% en términos reales. No existe registro histórico de semejante encuadramiento fiscal”, afirmó.

Sobre la inflación, el mandatario distinguió entre el índice minorista y el mayorista, y señaló que este último ya oscila en torno al 1,1% mensual, con meses en terreno negativo. “La tasa de inflación está en torno al treinta por ciento anual. Falta un montón, sí, pero la tendencia es clara”, reconoció, y atribuyó los saltos puntuales a factores externos como el conflicto en el estrecho de Ormuz.

El presidente afirmó que cumplió con todas sus promesas de campaña y defendió su plan económico
El presidente afirmó que cumplió con todas sus promesas de campaña y defendió su plan económico

También defendió la evolución de los salarios: señaló que en dólares se ubican en el nivel más alto desde 2017 y que el sector informal mostró una recuperación superior a la inflación. “El salario real del sector público cae. Pero ese es un resultado deseado del modelo”, afirmó sin rodeos.

En tanto, señaló el auge del comercio electrónico como explicación parcial del fenómeno y afirmó que el PBI, el consumo y las exportaciones registran máximos históricos. “Mira un pedacito y desde ahí generaliza todo. Lo que te esté pasando a vos no es generalizable a todos los argentinos”, dijo en referencia a quienes describen una crisis general a partir de casos aislados.

Mi rival soy yo mismo. Yo no soy promesa, soy un montón de datos”, aseguró.

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