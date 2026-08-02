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Jensen Huang, CEO de Nvidia, prevé salarios de seis cifras en dólares para oficios sin título universitario

Un informe de la consultora McKinsey calculó que entre 2023 y 2030 se requerirán al menos 130.000 electricistas capacitados adicionales

Jensen Huang enfatizó que “todo el mundo debería poder ganarse bien la vida”. REUTERS/Manami Yamada
Jensen Huang enfatizó que “todo el mundo debería poder ganarse bien la vida”. REUTERS/Manami Yamada
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El escenario laboral para los jóvenes graduados de la Generación Z en Estados Unidos se está redefiniendo debido al avance de la inteligencia artificial, la fluctuación de los aranceles y la incertidumbre económica. Frente a este contexto, Jensen Huang, CEO de Nvidia, sostiene que las mejores oportunidades salariales de la próxima década no estarán necesariamente en empleos tradicionales de oficina o en grandes empresas tecnológicas.

Cuáles serán los oficios especializados impulsados por el auge de la IA

Según Jensen Huang, la acelerada expansión de los centros de datos a nivel mundial, que implicará inversiones estimadas en 7 billones de dólares para finales de la década, requiere una enorme cantidad de mano de obra calificada en oficios como la fontanería, la electricidad, la construcción y la siderurgia.

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“Es maravilloso que los empleos estén relacionados con oficios especializados, y que vayamos a tener fontaneros, electricistas, trabajadores de la construcción y siderúrgicos”, dijo Huang.

Según Huang, la acelerada expansión de los centros de datos a nivel mundial requiere una enorme cantidad de mano de obra calificada en oficios como la fontanería, la electricidad, la construcción y la siderurgia. REUTERS/Manami Yamada
Según Huang, la acelerada expansión de los centros de datos a nivel mundial requiere una enorme cantidad de mano de obra calificada en oficios como la fontanería, la electricidad, la construcción y la siderurgia. REUTERS/Manami Yamada

El directivo planteó en el Foro Económico Mundial de Davos en 2026 que el mundo se encuentra ante “el mayor desarrollo de infraestructuras de la historia de la humanidad”, lo que abre la puerta a un crecimiento sin precedentes de empleos en estos sectores.

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A diferencia de la percepción extendida sobre el futuro del trabajo y la necesidad de estudios universitarios avanzados, Huang destacó que muchas de estas posiciones ofrecen remuneraciones que superan los 100.000 dólares anuales, sin exigir un título universitario.

Según su visión, el desarrollo de nuevas tecnologías y la construcción de fábricas de semiconductores e instalaciones de inteligencia artificial han generado una demanda urgente de habilidades prácticas, que actualmente se encuentran en déficit.

Escasez de trabajadores cualificados y salarios competitivos en Estados Unidos

Un informe de la consultora McKinsey calculó que entre 2023 y 2030 se requerirán al menos 130.000 electricistas capacitados adicionales, junto con 240.000 obreros de la construcción y 150.000 supervisores de obra, solo en Estados Unidos.

Nvidia es una empresa de tecnología de Estados Unidos que crea tarjetas de video, chips para computadoras y programas de inteligencia artificial. REUTERS/Manami Yamada
Nvidia es una empresa de tecnología de Estados Unidos que crea tarjetas de video, chips para computadoras y programas de inteligencia artificial. REUTERS/Manami Yamada

Esta brecha de mano de obra se produce en paralelo al crecimiento de los salarios para estos oficios, que han logrado posicionarse como alternativas atractivas para quienes buscan estabilidad y buenos ingresos sin pasar por la universidad.

Jensen Huang enfatizó que “todo el mundo debería poder ganarse bien la vida” y remarcó que no es necesario contar con un doctorado en informática para acceder a estos empleos bien remunerados.

La demanda de personal capacitado para instalar y mantener la infraestructura tecnológica es tan alta que varias empresas estadounidenses han comenzado a ajustar sus estrategias de contratación para atraer a trabajadores con habilidades manuales.

Gran centro de datos de IA. Filas de servidores negros con luces azules y verdes. Varias personas caminan. Pantallas grandes muestran gráficos de datos en las paredes.
Para operar y construir centros de datos enfocados en inteligencia artificial, se necesitan principalmente electricistas especializados, ingenieros de instalaciones críticas (MEP) y técnicos de centros de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transformación de la percepción sobre los oficios en la economía digital

El propio Huang ya había anticipado en 2025, durante una entrevista con Channel 4 News en el Reino Unido, que el sector de la artesanía y los oficios especializados experimentaría un crecimiento sostenido. Afirmó que “habrá que duplicarlo una y otra vez, año tras año”, en referencia al ritmo con el que se requerirán más trabajadores para construir y mantener la infraestructura necesaria para la inteligencia artificial y la computación avanzada.

La visión de Huang contrasta con las advertencias de otros directores ejecutivos sobre la insuficiencia de trabajadores cualificados en los Estados Unidos. Mientras algunos insisten en la escasez de habilidades técnicas y la necesidad de mayor formación universitaria, el enfoque de Nvidia subraya el valor y la urgencia de los oficios manuales en la nueva economía digital.

En este contexto, la Generación Z se enfrenta a un mercado laboral diferente al que conocieron generaciones anteriores. Aunque la incertidumbre económica y los cambios tecnológicos han complicado el panorama para los recién graduados, la construcción de centros de datos y el desarrollo de infraestructura tecnológica abren alternativas laborales que combinan estabilidad, buenos salarios y la posibilidad de ingresar sin títulos universitarios avanzados.

La evolución del mercado laboral, impulsada por la inteligencia artificial y la expansión de la tecnología, está provocando un resurgimiento de los oficios especializados como opción de futuro para quienes buscan empleo y para quienes se preparan para ingresar a la fuerza laboral en los próximos años.

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