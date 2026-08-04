Comprar MacBook Air M5 | El deseo que se vuelve una espera de semanas por alza en precio

Apple enfrentaría serios problemas para mantener unidades en inventario. (Apple)

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Comprar un MacBook Air M5 se ha convertido en una tarea complicada para quienes buscan renovar su equipo antes del inicio del curso escolar. La escasez de unidades y los plazos de entrega más largos de lo habitual han generado preocupación entre los usuarios de Apple, justo en el momento en que la demanda se dispara por las campañas de vuelta al colegio.

Esta situación, confirmada por fuentes internas y respaldada por reportes de especialistas como Mark Gurman, revela un panorama poco favorable para quienes necesitan adquirir este portátil en el corto plazo.

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Escasez de MacBook Air M5: causas y advertencias para los compradores

En agosto, Apple suele lanzar su promoción de vuelta al colegio, incentivando la compra de productos con obsequios como AirPods o tarjetas regalo. Sin embargo, a pesar de las ofertas y descuentos, la realidad actual para los consumidores es la dificultad para encontrar disponibilidad del MacBook Air M5 en tiendas y distribuidores autorizados.

El MacBook Air M5 destaca por su potente chip M5, su diseño ultradelgado y su batería de larga duración. (Captura Apple)

El incremento de precio que sufrió este modelo en junio, pasando de 1.199 a 1.429 euros, no ha sido el único obstáculo, ya que la verdadera complicación radica en la falta de stock.

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Según el informe de Mark Gurman, respaldado por testimonios directos de empleados de tiendas de Apple, la compañía enfrenta serios problemas para mantener unidades en inventario. Los envíos de nuevos MacBook Air se han reducido a un nivel que los propios trabajadores califican de inusual, algo que no recuerdan haber experimentado antes.

Este escenario afecta especialmente a quienes necesitan el equipo para el primer día de clase, ya que existe el riesgo real de no recibirlo a tiempo.

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En agosto, Apple suele lanzar su promoción de vuelta al colegio, incentivando la compra de productos con obsequios como AirPods o tarjetas regalo. REUTERS/Abdul Saboor

La situación no se limita al mercado estadounidense. En la tienda online de Apple en España, el modelo de entrada del MacBook Air M5 muestra fechas de entrega para el 1 de septiembre, lo que implica una espera cercana a un mes.

Si el comprador opta por configuraciones superiores, como 24 GB de RAM, los plazos se mantienen o incluso empeoran. En las tiendas físicas, aún pueden encontrarse algunas unidades disponibles en colores específicos, pero la cantidad es muy limitada tanto en la Apple Store como en distribuidores como K-tuin o Amazon. La consigna es clara: quien llegue primero podrá comprarlo; quienes no, deberán esperar.

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Cuál es el impacto de la escasez mundial de chips de memoria en los productos Apple

El problema de stock del MacBook Air M5 no es aislado ni sorpresivo para quienes siguen la actualidad tecnológica. La raíz de esta escasez se encuentra en la crisis global de chips de memoria, un fenómeno que ha afectado a numerosos sectores y que, en el caso de Apple, llevó a la empresa a incrementar los precios de 14 productos diferentes en junio.

El problema de stock del MacBook Air M5 no es aislado ni sorpresivo para quienes siguen la actualidad tecnológica. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El detonante de esta crisis ha sido la explosión en la construcción de centros de datos destinados al entrenamiento y funcionamiento de modelos de inteligencia artificial, lo que ha disparado la demanda de componentes clave como la memoria RAM.

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Tim Cook, máximo responsable de Apple, describió esta coyuntura como una inundación de 100 años en el mercado de la memoria, haciendo referencia a la incapacidad de las fábricas a nivel global para responder de manera inmediata a una demanda tan elevada y repentina.

Este contexto ha provocado que la presión sobre el inventario de equipos como el MacBook Air M5 sea especialmente alta en los meses de mayor demanda, como agosto.

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MacBook Air M5 cuenta con el potente chip M5 con CPU de 10 núcleos y viene de base con 16 GB de memoria RAM. (Foto AP/Matthias Schrader, Archivo)

Para quienes necesitan adquirir un portátil en estas fechas, la recomendación es tener paciencia, ya que la alta demanda vinculada a la vuelta al cole terminará por disminuir cuando pase la temporada. Además, se espera que la llegada del MacBook Air con chip M6 no se produzca hasta la primavera, lo que significa que quienes compren el modelo actual no perderán una actualización inminente.

Consejos para usuarios que buscan un MacBook Air M5 en pleno auge de la demanda

La advertencia para los usuarios de Apple es clara: aquellos que necesiten un MacBook Air M5 para el inicio del curso deben actuar con rapidez y estar preparados para posibles esperas.

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La disponibilidad limitada obliga a consultar con frecuencia la tienda online, explorar opciones en distribuidores autorizados y considerar la compra de colores o configuraciones menos demandadas, ya que estas pueden tener un tiempo de entrega más corto.

Aquellos que necesiten un MacBook Air M5 para el inicio del curso deben actuar con rapidez y estar preparados para posibles esperas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La experiencia de este año demuestra que la planificación es fundamental para evitar contratiempos, sobre todo cuando factores globales como la crisis de chips pueden trastocar los calendarios de entrega y disponibilidad de productos tecnológicos.

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Mientras tanto, la esperanza para los compradores es que la normalización del mercado de memorias y el descenso de la demanda tras la campaña de regreso a clases permitan una recuperación progresiva del stock de uno de los portátiles más solicitados de Apple.