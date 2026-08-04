Cómo quitar el lag en mi celular y qué elementos borrar para que sea más rápido

Las actualizaciones suelen incluir mejoras de rendimiento que pueden influir directamente en la velocidad del teléfono. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Decirle adiós al lag en el celular es posible si se identifican y eliminan los elementos que ralentizan el dispositivo. A medida que pasa el tiempo, es común que los teléfonos inteligentes pierdan velocidad debido a la acumulación de aplicaciones no utilizadas, archivos temporales, caché y archivos multimedia pesados.

Aplicar una serie de pasos sencillos, como la limpieza de la memoria, la gestión del almacenamiento y la actualización del sistema, puede convertir un teléfono lento en uno mucho más ágil y eficiente.

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Cómo mejorar el rendimiento del celular eliminando apps y archivos innecesarios

El primer paso para optimizar un celular es revisar la lista de aplicaciones instaladas. Muchas personas descargan apps por moda o necesidad puntual, pero luego dejan de usarlas. Estas aplicaciones ocupan espacio y pueden funcionar en segundo plano, consumiendo recursos y memoria. Eliminar todas aquellas que ya no resultan útiles ayuda a liberar espacio y permite que el sistema funcione mejor.

Después de realizar una limpieza completa, es aconsejable reiniciar el celular. (Imagen ilustrativa Infobae)

La memoria caché es otro aspecto clave. Cada app genera archivos temporales para agilizar su funcionamiento, pero cuando se acumulan, terminan ralentizando el teléfono. Borrar la caché desde la configuración de cada aplicación, o usando herramientas de limpieza integradas en el sistema, suele ser un proceso rápido y efectivo.

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Los archivos temporales, generados por el uso habitual de aplicaciones, pueden llenar el almacenamiento sin que el usuario lo note. Herramientas de limpieza del sistema ayudan a identificar y eliminar estos archivos con facilidad, lo que se traduce en una mejora notable en la velocidad del dispositivo.

Actualizar el sistema operativo es otro punto fundamental. Las actualizaciones suelen incluir mejoras de rendimiento y corrección de errores que pueden influir directamente en la velocidad del teléfono. Ignorar estas actualizaciones puede hacer que el dispositivo funcione de manera menos eficiente con el paso del tiempo.

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Las actualizaciones suelen incluir mejoras de rendimiento y corrección de errores. (Imagen ilustrativa Infobae)

Almacenamiento multimedia y su impacto en la velocidad del teléfono

La cámara de los teléfonos actuales produce imágenes y videos de alta resolución, lo que puede provocar que la memoria se llene rápidamente. Unos pocos videos pueden ocupar varios gigabytes, saturando el almacenamiento disponible y afectando el rendimiento general del equipo.

Para evitar este problema, se recomienda realizar copias de seguridad de fotos y videos en servicios de almacenamiento en la nube, como Google Fotos o iCloud, o transferirlos a una computadora personal. Una vez realizado este respaldo, se deben eliminar los archivos originales de la galería del teléfono para liberar espacio de manera significativa.

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Gestión de archivos descargados y contenido de apps de mensajería

Las aplicaciones de mensajería, en especial WhatsApp y Telegram, suelen acumular una gran cantidad de archivos multimedia. Grupos de chat generan constantemente memes, videos reenviados, notas de voz y GIFs que se almacenan de forma automática en el dispositivo. Esta acumulación puede pasar desapercibida y afectar el rendimiento del teléfono.

Las aplicaciones de mensajería, en especial WhatsApp y Telegram, suelen acumular una gran cantidad de archivos multimedia. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una acción recomendable es revisar los ajustes de almacenamiento dentro de estas aplicaciones, localizar la sección de archivos grandes —por ejemplo, aquellos que superan los 5 MB— y borrar todos aquellos que ya no sean necesarios. Este procedimiento permite recuperar espacio y agilizar el funcionamiento del celular.

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La carpeta de descargas suele ser el lugar donde terminan archivos diversos como documentos en PDF, imágenes, boletos electrónicos y archivos de instalación. Revisar periódicamente esta carpeta y eliminar todo lo que no se utilice es una medida sencilla para evitar que el almacenamiento se llene de archivos olvidados.

Optimización de la memoria: widgets y fondos de pantalla

Existen otros factores que pueden incidir en la lentitud de un celular, como los widgets y fondos de pantalla animados. Aunque estos elementos no ocupan mucho espacio en disco, sí consumen memoria RAM y recursos de procesamiento gráfico, lo que puede perjudicar el rendimiento, especialmente en dispositivos de gama media o baja.

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Para hacer que tu celular Android vaya más rápido de inmediato, activa las Opciones de desarrollador y reduce las escalas de animación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Eliminar widgets que no se consulten con frecuencia, como los de clima, calendarios o noticias, y reemplazar los fondos animados por imágenes estáticas, contribuye a aligerar la carga sobre la memoria del sistema. Esta acción puede producir una mejora perceptible en la fluidez del uso cotidiano del dispositivo.

Después de realizar una limpieza completa, es aconsejable reiniciar el celular. Reiniciar el dispositivo cierra procesos en segundo plano que podrían haber quedado activos y permite que el sistema arranque con la memoria liberada y el espacio renovado. Esta simple acción puede marcar la diferencia en la experiencia de uso, devolviendo agilidad y respuesta al equipo.

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