Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Qué pasa con tu conexión a internet cuando aparece LTE en vez de 4G o 5G

Su velocidad de descarga puede variar según la cobertura y la infraestructura local

Parte superior de la pantalla de un teléfono móvil negro con la hora 10:45, ícono de señal, texto LTE en un círculo naranja, ícono de WiFi y batería al 78%.
El símbolo LTE refleja la tecnología de red móvil disponible en tu zona. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La aparición del símbolo LTE en la pantalla de un teléfono móvil suele generar incertidumbre entre los usuarios. Muchos se preguntan si la conexión presenta fallos o si el dispositivo experimenta alguna limitación tecnológica. El símbolo LTE indica el tipo de red móvil a la que está conectado el equipo y determina la velocidad máxima de internet disponible en ese instante.

El término LTE corresponde a Long Term Evolution, un estándar de comunicación inalámbrica diseñado para mejorar la experiencia de internet móvil. Según indica la fuente, este sistema introduce mejoras en velocidad y estabilidad respecto a tecnologías previas como 2G y 3G. LTE actúa como un eslabón intermedio entre la tercera y la cuarta generación de redes móviles, permitiendo a los teléfonos inteligentes y otros dispositivos acceder a una mayor capacidad de red.

PUBLICIDAD

Diferencias entre LTE y 4G

La cuarta generación de tecnología móvil, conocida como 4G, establece parámetros superiores en velocidad y eficiencia respecto a sus predecesoras. Aunque LTE está incluido dentro de la categoría 4G, existen diferencias relevantes.

4G - 5G - red - celular - tecnología - 3 de marzo
Muchos teléfonos muestran LTE cuando no hay acceso a redes 4G o 5G completas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Originalmente, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) determinó que solo las redes capaces de alcanzar velocidades de hasta 1 Gbps en reposo y 100 Mbps en movimiento podrían llamarse 4G. Las primeras versiones de LTE no lograban esos valores, por lo que durante un tiempo se consideró una tecnología “3,95G”.

PUBLICIDAD

En 2010, la UIT flexibilizó sus criterios, permitiendo que tecnologías como LTE y WiMAX fueran reconocidas como 4G, aunque no alcanzaran los máximos teóricos iniciales. Así se popularizó el término 4G LTE. Posteriormente, con la llegada de LTE-Advanced (LTE-A), la brecha de velocidad se redujo y el rendimiento llegó a igualar al del 4G puro en zonas con infraestructura avanzada.

Por qué aparece LTE en lugar de 4G o 5G

La visualización del símbolo LTE y no 4G o 5G en muchos dispositivos está ligada a la infraestructura de red disponible y la compatibilidad del equipo. Si el teléfono no detecta una red 4G completa, o si el proveedor utiliza tecnología LTE estándar, la pantalla mostrará LTE como el tipo de señal activa. Este detalle no supone un fallo en el dispositivo, sino una adaptación al entorno de red y a la configuración de la tarjeta SIM o del propio teléfono.

Primer plano de un celular que muestra la hora 9:41, un icono de señal móvil, un icono de Wi-Fi y un icono de batería llena.
LTE ofrece una conexión más rápida y estable que 3G, aunque no siempre iguala a 4G o 5G. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En regiones sin cobertura de redes 4G o 5G, el teléfono optará por la mejor alternativa disponible, que suele ser LTE. Además, ciertos modelos de dispositivos priorizan conexiones LTE por razones de compatibilidad o eficiencia energética.

Cómo afecta LTE a la experiencia de usuario

La conexión a una red LTE permite velocidades de descarga de hasta 100 Mbps y de subida de hasta 30 Mbps. Además, mejora la latencia y optimiza el consumo de energía, elementos esenciales para la navegación web, la transmisión de video en alta calidad y las videollamadas. Cuando la cobertura es adecuada, estas prestaciones garantizan una experiencia fluida en la mayoría de los usos habituales.

En muchas zonas urbanas y suburbanas, los despliegues de LTE-A permiten alcanzar velocidades de hasta 300 Mbps e incluso superar los 1.000 Mbps, igualando los valores de 4G avanzado. Sin embargo, en áreas menos pobladas o con menor infraestructura tecnológica, la cobertura puede limitarse a LTE estándar, lo que implica velocidades inferiores.

Un hombre con mochila grande y ropa de senderismo se para en la cima de una montaña rocosa, mirando su teléfono con expresión de frustración bajo un cielo nublado.
En zonas rurales, LTE suele ser la opción más rápida disponible para internet móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la perspectiva del usuario, la diferencia práctica se nota especialmente al descargar archivos grandes o transmitir videos en alta definición. Mientras que una película en HD puede descargarse en pocos minutos con una conexión 4G completa, el mismo proceso puede demorarse en LTE según la calidad de la cobertura y el tráfico de la red.

El símbolo LTE aparece, principalmente, cuando la infraestructura de la zona no soporta redes superiores o cuando el equipo está configurado para priorizar esta tecnología. Algunos dispositivos y tarjetas SIM están diseñados para seleccionar LTE por motivos de compatibilidad o ahorro energético, incluso si pueden acceder a redes más avanzadas.

Temas Relacionados

Red móvilCelularInternetRed 4G5GLTEQué es el LTE en un celularTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Una página web vacía? Los peligros de visitar estos sitios en internet

Sitios con mensajes de “Próximamente” pueden activar scripts ocultos al cargarse

¿Una página web vacía? Los peligros de visitar estos sitios en internet

YouTube en Argentina: los 10 videos que son populares hoy

Google compró YouTube en el 2006 por un valor de 1650 millones de dólares; en ese entonces se visualizaban 100 millones de videos al día

YouTube en Argentina: los 10 videos que son populares hoy

Lo mejor de YouTube Colombia: lista de los videos del momento

Tal es la popularidad de la plataforma de YouTube que se trata del segundo sitio más buscado sólo detrás del propio Google

Lo mejor de YouTube Colombia: lista de los videos del momento

Un malware oculto en Word puede engañar a la IA de Microsoft para alterar tus documentos en secreto

Copilot procesa estas órdenes sin notificar ni alertar sobre los cambios realizados

Un malware oculto en Word puede engañar a la IA de Microsoft para alterar tus documentos en secreto

Así es la nueva función de Google Fotos para ocultar datos sensibles de tus imágenes

La herramienta, llamada “Redact”, se encontró oculta en el apartado de edición de la plataforma

Así es la nueva función de Google Fotos para ocultar datos sensibles de tus imágenes

DEPORTES

El hilo invisible que une las historias de Michael Jordan, Diego Maradona y Lionel Messi: “Te quiero conocer, maestro”

El hilo invisible que une las historias de Michael Jordan, Diego Maradona y Lionel Messi: “Te quiero conocer, maestro”

Fútbol, tragedia y misterio: un libro expone la verdad oculta detrás de la tragedia del Chapecoense

Con el regreso de Lionel Messi, Inter Miami igualó 2-2 contra Columbus Crew por la MLS

El golazo de Luis Suárez que abrió el marcador para Inter Miami ante Columbus: la reacción de Messi en el banco de suplentes

Así están las tablas de la Liga Profesional, la de Promedios y la Anual camino a las copas internacionales de 2027

TELESHOW

Preocupación por la salud del novio de Iliana Calabró, internado en terapia intensiva e intubado: “Está grave”

Preocupación por la salud del novio de Iliana Calabró, internado en terapia intensiva e intubado: “Está grave”

La tarde libre de María Becerra en España: bikini animal print y la reacción de J Rei

Soledad Silveyra le confesó a Mirtha Legrand que no está bien de salud: “Me dicen ‘caminá aunque te duela’, pero no puedo”

Ángela Torres, la primera invitada al confesionario de Rosalía, arremetió contra una ex pareja: “Me hizo perderme a mi misma”

Mirtha Legrand deslumbró con su look en una noche especial

INFOBAE AMÉRICA

El congreso de Guatemala abre sesiones con el debate del nuevo subsidio a los combustibles y citación a funcionarios para fiscalizar el anterior

El congreso de Guatemala abre sesiones con el debate del nuevo subsidio a los combustibles y citación a funcionarios para fiscalizar el anterior

Gasolinas, diésel y queroseno suben de precio en Honduras a partir del próximo lunes

Costa Rica: Encuentran abandonado el vehículo del periodista Wilfredo Pizarro, quien fue asesinado

Una embarazada en Panamá es imputada por presuntamente lavar dinero para una estructura del narcotráfico

Aprueban extradición de un hondureño acusado de extorsión y conspiración para homicidio en El Salvador