Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Freidora de aire vs. sartén: cuáles es la mejor para cocinar saludable y con mejor sabor

Ambas opciones son ideales para fritar alimentos, pero el uso de aceite es lo que cambiará la textura de la comida

Una freidora de aire negra y una sartén negra sobre un mesón gris con un icono "VS." en llamas en el centro. Al fondo, una pared de azulejos blancos.
La freidora de aire cambió la forma de cocinar al ofrecer una alternativa a la sartén con menos aceite y más practicidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La tecnología en la cocina ha cambiado la forma de preparar muchos alimentos y ofrecer más opciones de sabor, salud y practicidad. Esto es lo que ofrecen electrodomésticos como la Air Fryer, que ya se ganó un lugar en varios lugares, siendo una alternativa a métodos tradicionales como el sartén.

Cada una de las opciones presentan ventajas e inconvenientes que vale la pena tener en cuenta en la cocina, para saber cuál elegir y cómo utilizar de manera correcta.

PUBLICIDAD

Funcionamiento de la freidora de aire y de la sartén

Freír en sartén implica sumergir o cubrir parcialmente los alimentos en aceite caliente, a temperaturas entre 170 y 180 ℃. Este contacto directo con la grasa genera una capa exterior crujiente y un interior jugoso, logrando la textura clásica de recetas como croquetas, empanadillas, patatas fritas o frituras de pescado.

Por su parte, la freidora de aire no utiliza el aceite como medio principal. Funciona como un pequeño horno de convección que hace circular aire caliente a gran velocidad, dorando los alimentos y otorgándoles una textura similar a la fritura tradicional, pero con mucho menos aceite, o incluso ninguno.

PUBLICIDAD

Freidora de aire de acero inoxidable desmontada sobre una encimera blanca, con su cesta y bandeja separadas. Junto a ella, una esponja amarilla y un spray limpiador.
La freidora de aire puede reducir la grasa de los alimentos hasta en un 75% frente a la fritura en sartén y aportar menos calorías por ración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias a este sistema, la freidora de aire se presenta como una alternativa para quienes buscan reducir el contenido graso de las comidas sin perder el toque crujiente.

Ventajas de cocinar con freidora de aire

Una de las diferencias más marcadas es el uso de aceite. Las freidoras de aire requieren muy poco, lo que permite reducir la grasa en los alimentos hasta en un 75% frente a la fritura tradicional. Esto se traduce en menos calorías por ración, lo que puede favorecer el control de peso y un consumo más ligero.

Además, el proceso minimiza la formación de acrilamida, una sustancia potencialmente cancerígena que puede generarse al calentar aceites a altas temperaturas.

El aparato también aporta ventajas prácticas: al no manipular grandes cantidades de aceite caliente, disminuye el riesgo de salpicaduras, quemaduras o incendios en la cocina. La limpieza resulta más sencilla, ya que las cestas y compartimientos apenas retienen grasa. Además, muchas freidoras modernas permiten asar, hornear o grillar, ganando versatilidad y ahorrando espacio en la cocina.

Una mano usa una espumadera para añadir ñoquis a una sartén con pollo, cebolla y salsa cremosa. Hay perejil, queso rallado y una ventana en el fondo.
La sartén mantiene ventajas en sabor, textura y velocidad de cocción, sobre todo en piezas pequeñas, rebozados y recetas tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de la freidora de aire, además, impacta en el ambiente doméstico. Un estudio de la Universidad de Birmingham reveló que este método produce la menor cantidad de emisiones de partículas en suspensión (PM) y compuestos orgánicos volátiles (VOC) en comparación con la sartén o la freidora tradicional, ayudando a mantener un aire más limpio y saludable dentro del hogar.

Cuáles son las ventajas de freír en sartén

El método tradicional de sartén sigue teniendo adeptos, especialmente por los resultados en sabor y textura. El aceite caliente penetra ligeramente en el alimento, logrando una fritura más intensa y crujiente, difícil de replicar exactamente con aire caliente. Para los amantes del sabor clásico, la sartén sigue siendo la herramienta preferida para recetas emblemáticas.

Freír en sartén suele ser más rápido para piezas pequeñas o alimentos rebozados. La transferencia de calor es eficiente y permite obtener resultados en pocos minutos. Además, no requiere inversión adicional: la sartén es un utensilio básico en cualquier cocina y su versatilidad es notable, ya que permite trabajar con masas líquidas, rebozados húmedos, salteados y frituras profundas, formatos que la freidora de aire no siempre maneja bien.

En el caso de las sartenes de hierro fundido, la porosidad del material favorece cocciones con el “sabor de hogar”, manteniendo propiedades y sabores propios de los ingredientes.

Una mano introduce carimañolas crudas, rellenas de carne y queso, en la cesta de una freidora de aire. En la mesa hay queso y una sartén con carne.
La freidora de aire puede ofrecer menos jugosidad, exigir más tiempo de cocción y tener limitaciones con preparaciones húmedas, mientras la sartén suma más grasa y calorías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desventajas y limitaciones de cada método

Cocinar con freidora de aire, pese a las ventajas sanitarias y de limpieza, tiene sus contras. La textura de los alimentos, aunque crujiente, puede resultar menos jugosa o dorada que en la fritura clásica.

Algunos estudios han detectado que, en ciertos alimentos como el pescado, pueden formarse productos de oxidación del colesterol, asociados a riesgos cardiovasculares.

Además, el tiempo de cocción puede ser mayor y la capacidad de la cesta limita la cantidad de comida en cada tanda. Ingredientes con rebozados líquidos o preparaciones muy húmedas no siempre quedan bien, y el aparato representa una inversión extra.

La sartén, en cambio, implica mayor consumo de grasa, lo que eleva el valor calórico y puede incrementar la ingesta de compuestos nocivos si se reutiliza el aceite o se calienta en exceso.

Temas Relacionados

Freidora de aireSarténCocinaElectrodomésticosAlimentosSaludTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ver Once Caldas vs América en Fútbol Libre o Tarjeta Roja expone tu cuenta bancaria a ciberdelincuentes

El uso de aplicaciones y sitios web no autorizados para ver fútbol puede facilitar la instalación de malware en los dispositivos y afectar la red de internet

Ver Once Caldas vs América en Fútbol Libre o Tarjeta Roja expone tu cuenta bancaria a ciberdelincuentes

Juega gratis a ‘WWE 2K26’ y tres títulos más en Steam antes de que acabe la promoción

El evento de fin de semana baja la barrera de entrada para probar distintos géneros, pero no deja los títulos en la biblioteca una vez cerrado, por lo que conviene diferenciarlo de regalos permanentes y planificar descargas

Juega gratis a ‘WWE 2K26’ y tres títulos más en Steam antes de que acabe la promoción

Caída del bitcoin: Strategy evalúa vender miles de millones y la criptomoneda toca su nivel más bajo en semanas

El mayor inversor institucional en la moneda digital analiza desprenderse de parte de su posición para reforzar liquidez tras ingresos trimestrales por debajo de lo esperado

Caída del bitcoin: Strategy evalúa vender miles de millones y la criptomoneda toca su nivel más bajo en semanas

El youtuber Hank Green admite que usar IA le genera dopamina y eso “no es sano para el mundo”

El creador de contenido se disculpó por tener chatbots para hacer sus videos y cumplir con las exigencias del público

El youtuber Hank Green admite que usar IA le genera dopamina y eso “no es sano para el mundo”

5 trucos para cuidar tu Air fryer: evita accidentes y malos olores en casa

Entre los consejos para preservar la freidora de aire figuran la limpieza del electrodoméstico tras cada uso, el uso de utensilios adecuados y evitar sobrecargar la cesta

5 trucos para cuidar tu Air fryer: evita accidentes y malos olores en casa

DEPORTES

La decisión del Aston Villa sobre el futuro de Dibu Martínez frente al interés de un gigante de Europa

La decisión del Aston Villa sobre el futuro de Dibu Martínez frente al interés de un gigante de Europa

La Liga Profesional confirmó el cronograma de las próximas cuatro fechas del Torneo Clausura 2026

Dejó la F1 por ser el piloto que gastó más dinero por sus accidentes y anunció su compromiso: la reacción de Colapinto

El acalorado cruce entre Rodrigo De Paul y una figura de Cabo Verde en el empate del Inter Miami por la MLS

Un jugador de la selección argentina reveló la charla que tuvo con su madre sobre las teorías conspirativas por la final del Mundial

TELESHOW

La inesperada reacción de Evelyn Botto cuando Mirtha Legrand le preguntó si se casaría con Fede Bal

La inesperada reacción de Evelyn Botto cuando Mirtha Legrand le preguntó si se casaría con Fede Bal

Ángela Torres, La Joaqui y Nicki Nicole en el show de Rosalía: salida de amigas y la selfie que generó polémica

Nico Cotton, el productor argentino que redefine la música en español: cómo es su relación con Cazzu y su rol clave en “Latinaje”

De Melmac a la maldición de ALF: tragedias y misterios detrás de la sitcom que marcó una época

Virginia Lago regresa con Historias de corazón: “En momentos tan difíciles como este necesitamos el abrazo y el respeto”

INFOBAE AMÉRICA

La Cicciolina y una escultura de 1988: la historia del juicio por plagio a Jeff Koons llegó a su fin

La Cicciolina y una escultura de 1988: la historia del juicio por plagio a Jeff Koons llegó a su fin

El Partido de los Trabajadores proclamó a Lula como candidato para un cuarto mandato en Brasil

Ceuta y la nueva geopolítica de las fronteras

El objetivo del atentado fallido de Moscú era uno de los comandantes responsables de la masacre de Bucha en Ucrania

Cámara de Comercio panameña llama a fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas