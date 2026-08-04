Hallaron muerto a un marinero a bordo de un pesquero que operaba en aguas nacionales

El Argenova XXII interrumpió sus faenas y regresa a Puerto Madryn, donde la Justicia llevará adelante las actuaciones periciales (Foto: Canal 12)

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Un marinero de cubierta fue hallado muerto este martes a bordo del buque pesquero Argenova XXII, mientras la embarcación operaba en aguas nacionales. El trabajador, oriundo de la provincia de Tucumán, fue encontrado sin vida en su cucheta, dentro del camarote donde descansaba. Las causas de su muerte permanecen sin determinar y la investigación no podrá avanzar hasta que el pesquero arribe a Puerto Madryn.

Tras confirmarse el fallecimiento, el capitán del Argenova XXII dispuso la interrupción inmediata de las faenas y ordenó el regreso hacia la costa chubutense. Recién cuando la embarcación toque puerto en Chubut podrán realizarse las pericias sobre el cuerpo, tomarse las declaraciones de la tripulación y avanzar con las diligencias judiciales correspondientes. Por el momento, las circunstancias que rodearon la muerte del marinero son materia de investigación.

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El fallecido se desempeñaba como marinero de cubierta y estaba afiliado al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), cuyos representantes ya tomaron conocimiento del caso y acompañan las primeras gestiones vinculadas con el deceso, según informó Canal 12 de Puerto Madryn. No trascendió la identidad del trabajador.

El episodio se produce en el marco de una seguidilla que golpea a la flota pesquera patagónica desde fines de junio. El delegado zonal del SOMU en Puerto Madryn, César Zapata, había calificado la sucesión de muertes como un hecho inédito para el sector al confirmarse el tercer caso. El de este martes es el cuarto en poco más de un mes.

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La serie se inició el 30 de junio, cuando Juan Carlos Gutiérrez, de 46 años, cayó al agua desde el buque congelador Luca Mario en medio de un temporal, mientras la embarcación operaba cerca de Puerto Deseado, en Santa Cruz. La Prefectura Naval Argentina (PNA) sostuvo la búsqueda durante una semana, pero nunca dio con el cuerpo.

El 19 de julio, Gustavo Ortiz, de 37 años, murió a bordo del buque Mar Esmeralda a 70 millas de Puerto Madryn. La autopsia determinó una falla cardíaca aguda no traumática. Ortiz recibió asistencia de un enfermero que viajaba a bordo, aunque no pudo ser salvado. Cuatro días después, el 23 de julio, Eduardo Morales, de 50 años, oriundo de Sierra Grande, Río Negro, cayó al mar durante maniobras del pesquero Cabo Vírgenes, de la firma Red Chamber Argentina, a unas 60 millas náuticas de Puerto Madryn. Un operativo que movilizó a cerca de 40 embarcaciones recuperó su cuerpo horas después, enredado en las artes de pesca del buque Magdalena.

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La Justicia tomará intervención en el caso del marinero del Argenova XXII una vez que la embarcación complete su arribo al puerto chubutense, donde se llevarán adelante las actuaciones judiciales y periciales sobre lo ocurrido.

Un marinero cayó al mar desde un pesquero frente a Puerto Madryn y fue encontrado muerto

Un operativo de búsqueda con alrededor de 40 embarcaciones terminó este jueves con el hallazgo del cuerpo de Haldi Morales, marinero de 50 años oriundo de Sierra Grande, que había caído al agua desde el pesquero Cabo Vírgenes horas antes

El cuerpo de un marinero de 50 años oriundo de Sierra Grande, identificado como Haldi Morales, fue recuperado poco antes de las 15 en aguas del Mar Argentino, a unas 60 millas náuticas de Puerto Madryn. El trabajador había caído al mar desde el buque pesquero Cabo Vírgenes durante la mañana de hoy, y el hallazgo puso fin a un operativo de búsqueda en el que participaron alrededor de 40 embarcaciones.

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El accidente se produjo hace dos semanas alrededor de las 10.30, mientras el Cabo Vírgenes realizaba tareas de pesca mar adentro. Las causas de la caída no fueron informadas de manera oficial. Ante la emergencia, los buques que navegaban en la zona se sumaron de inmediato a las tareas de rastrillaje a la espera de la intervención de la Prefectura Naval Argentina (PNA), que al momento de los primeros reportes aún no había llegado al lugar del incidente, según informó el medio regional Canal 12.

Fue el buque pesquero Magdalena el que finalmente localizó y recuperó el cuerpo de Morales, minutos antes de las 15 del mismo día. La confirmación llegó a través de fuentes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), cuya delegación en Puerto Madryn también fue la encargada de comunicar la noticia a los familiares del trabajador.

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La autopsia determinó que la causa fue una falla cardíaca aguda no traumática. Según un comunicado de la empresa, Ortiz se había descompensado alrededor de las 16 de ese domingo, cuando la embarcación estaba en pleno mar, un día después de haber zarpado para iniciar una nueva campaña de pesca.