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De Karol G a Slipknot: cómo ha funcionado la energía eléctrica detrás de sus conciertos

La energía que alimenta los pasillos, locales y oficinas del Movistar Arena en Bogotá, Colombia proviene de paneles solares. Para los shows, el recinto opera con plantas eléctricas de combustible

BeatHub aseguró que no recibió una notificación formal sobre un cambio de nombre del Movistar Arena - crédito Movistar Arena
El Movistar Arena de Bogotá tiene capacidad para 14.000 asistentes como máximo. - crédito Movistar Arena
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Morat, Karol G, Aitana, Slash, Rosalía, Slipknot, Residente, Mora, Anuel AA, entre otros artistas, tienen algo en común: han tenido conciertos en el Movistar Arena en Bogotá, Colombia.

Este recinto con capacidad máxima de 14.000 espectadores lleva la cuenta de cuánta energía consume por cada persona que cruza sus puertas. Entre 2024 y 2025, el venue redujo en 7% el consumo de energía en kilovatios-hora por asistente.

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El dato no es menor: el escenario recibió más público en ese período y, aun así, gastó menos por persona.

Rosalía llegará a Colombia con dos fechas del 'Lux Tour' en el Movistar Arena de Bogotá, los días 16 y 18 de julio - crédito @rosalia.vt/Instagram
Artistas de la talla de Morat, Karol G, Aitana, Slash, Rosalía, Slipknot, Residente, Mora, Anuel AA se han presentado en el Movistar Arena de Bogotá. - crédito @rosalia.vt/Instagram

Pero ¿cómo funciona exactamente la energía en el lugar donde suenan los cantantes favoritos de millones de personas? La respuesta tiene varias capas.

La energía que alimenta los pasillos, tiendas y oficinas del venue proviene de Los Girasoles, una granja de paneles solares en Cúcuta, Norte de Santander, certificada como energía 100% limpia. Esta ciudad se encuentra al nororiente de Colombia.

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El recinto también usa sensores de movimiento para encender solo las zonas activas durante los montajes.

Para los shows, aún opera con plantas eléctricas de combustible, aunque trabaja en migrar a generadores híbridos. En el futuro planea instalar 340 paneles solares propios, suficientes para abastecer 75 hogares al mes.

La compra del 32,5% restante de Colombia Telecomunicaciones por parte de Millicom abrió dudas sobre el futuro del nombre del Movistar Arena - crédito Movistar Arena
Este recinto usa sensores de movimiento para encender solo las zonas activas durante los montajes de los conciertos o eventos. - crédito Movistar Arena

Cómo funciona la energía en el Movistar Arena en Bogotá

La electricidad que mueve los circuitos comerciales del Movistar Arena (pasillos, tiendas, oficinas) no proviene de la red convencional. El recinto cuenta con una certificación que acredita que esa energía es 100% limpia: llega desde una granja de paneles solares ubicada al nororiente del país.

En otras palabras, cuando un asistente compra una bebida en un restaurante dentro del recinto, la luz que ilumina ese local viene de energía solar certificada.

La situación es distinta para la energía del show en sí.

Las cargas eléctricas de un concierto como las luces del escenario, sonido y producción son tan altas que aún se resuelven con plantas eléctricas de combustible.

Karol G se presentó en el Movistar Arena de Bogotá el 21 de mayo de 2022 durante su Bichota Tour. REUTERS/Mario Anzuoni
Karol G se presentó en el Movistar Arena de Bogotá el 21 de mayo de 2022 durante su Bichota Tour. REUTERS/Mario Anzuoni

En ese aspecto, el recinto trabaja en una migración hacia generadores híbridos que combinen combustible con energía solar y baterías, con el objetivo de reducir el consumo de combustible también en esa parte de la operación.

Sin embargo, una de las estrategias de ahorro ocurre antes de que el público llegue.

Durante el montaje de los eventos, el sistema de iluminación del arena opera con sensores de movimiento: solo se encienden las zonas donde hay actividad en ese momento. Si nadie está trabajando en un pasillo o en una sala, la luz no está encendida.

El recinto cuenta con seis cargadores para carros eléctricos. REUTERS/Vincent West/File Photo
El recinto cuenta con seis cargadores para carros eléctricos. REUTERS/Vincent West/File Photo

Cargadores gratuitos para quienes llegan en carro eléctrico a los conciertos

En el parqueadero del recinto, los conductores de vehículos eléctricos tienen un beneficio concreto: seis cargadores de uso gratuito con celdas de parqueo exclusivas.

El esquema es el siguiente: el asistente llega, conecta el carro, disfruta el concierto y lo recoge cargado, sin costo adicional. Según el equipo del arena, en todos los eventos llegan vehículos eléctricos que hacen uso de esta infraestructura.

340 paneles solares, el próximo paso

El siguiente proyecto en materia energética aún está en desarrollo: la instalación de 340 paneles solares directamente en las instalaciones del Movistar Arena.

Campo de paneles solares en El Salvador bajo un cielo nublado, con grandes volcanes y vegetación tropical al fondo, junto a una subestación eléctrica.
El venue espera implementar paneles solares propios en un futuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proyección del recinto es que esos paneles podrían generar la energía equivalente a la que necesitan 75 hogares de cuatro personas al mes.

El objetivo es seguir alimentando con energía limpia los distintos espacios del escenario y avanzar, en paralelo, en la medición de la huella de carbono de toda la operación.

La apuesta energética del Movistar Arena se enmarca en una estrategia de sostenibilidad más amplia que le valió al recinto la certificación Zero Waste de ICONTEC y Global Zero Waste, la primera para un venue de entretenimiento en Colombia, con un puntaje de 90 sobre 100 en categoría oro.

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