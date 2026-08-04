Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Primavera Sound Buenos Aires confirmó su sede para la edición 2026 con Gorillaz y The Strokes como headliners

La próxima edición se realizará el 28 y 29 de noviembre de 2026 en un cruce de figuras internacionales y artistas argentinos en dos jornadas

La próxima edición se realizará el 28 y 29 de noviembre de 2026 en un cruce de figuras internacionales y artistas argentinos en dos jornadas
Guardar

La organización de Primavera Sound Buenos Aires confirmó que el Club Ciudad de Buenos Aires será la sede para su próxima edición, programada para el 28 y 29 de noviembre de 2026. La noticia reavivó la expectativa en la capital, donde miles de seguidores ya se preparan para dos jornadas que prometen reunir a referentes globales y a lo mejor de la escena local.

El festival contará con actuaciones exclusivas de Gorillaz y The Strokes, acompañados por nombres como FKA twigs, Yung Lean, Lily Allen, Courtney Barnett, CMAT, Nation of Language, Cara Delevigne y Danny L Harle. Desde Argentina, se suman Santiago Motorizado, Juana Molina, Marilina Bertoldi, Juliana Gattas y otros exponentes, ampliando la diversidad de la propuesta musical.

PUBLICIDAD

Club Ciudad, que ya fue escenario de conciertos de Radiohead, R.E.M., Depeche Mode y Daft Punk, entre otros, recibe así por primera vez a una nueva edición de Primavera Sound. Con esta elección, la organización apuesta por un espacio emblemático que históricamente ha reunido a multitudes y que, según afirman los organizadores, “es el lugar ideal para una experiencia que va mucho más allá de los escenarios”.

primavera sound buenos aires
El Primavera Sound Buenos Aires 2026 se realizará los días 28 y 29 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires, con Gorillaz y The Strokes

El festival habilitó la venta de abonos y tickets individuales a través de EnigmaTickets.com, con una promoción especial para clientes BBVA que podrán acceder a seis cuotas sin interés en todas las fases de venta.

PUBLICIDAD

Durante la campaña de lanzamiento, la cantante Lucía Taubas —integrante de Sunlid, una de las bandas argentinas convocadas— protagonizó un video donde recorre distintos puntos de Buenos Aires bailando al ritmo de una canción de The Strokes. La escena, que inicia de manera “inesperada”, según describe la organización, se convierte en una invitación a sumarse a la cita musical. La pieza audiovisual concluye con la consigna: “En Buenos Aires la música está más cerca de lo que parece. Primavera Sound también.”

Primavera Sound Buenos Aires se consolida así como uno de los eventos más esperados del calendario cultural. La organización invita al público a prepararse para un encuentro donde, según sus propias palabras, “la música, la cultura y la comunidad se fusionan en una experiencia única”.

gorillaz
Gorillaz, la banda virtual británica creada en 1998 por Damon Albarn y Jamie Hewlett, se presentará en la primera noche del Primavera Sound Buenos Aires

El Club Ciudad de Buenos Aires será el escenario donde el festival Primavera Sound Buenos Aires retome su marcha en 2026, tras una breve pausa que mantuvo en vilo a su público. El anuncio reaviva la expectativa entre quienes, desde 2022, han vivido cada capítulo como parte de una historia compartida entre la ciudad y una de las franquicias musicales más influyentes del mundo.

El desembarco en Argentina fue en 2022, una expansión largamente esperada del festival surgido en Barcelona en 2001. La alianza con la productora DF Entertainment permitió que la versión porteña se consolidara rápidamente, destacándose por una curaduría que apostó desde el inicio por la innovación artística y la diversidad de propuestas.

La jornada inaugural se realizó en Costanera Sur y ofreció un formato extendido, sumando el evento “Road to Primavera” como antesala. Si bien las lluvias marcaron algunas jornadas, la edición debut fue un éxito y reunió en Buenos Aires a figuras como Travis Scott, Arctic Monkeys, Lorde, Jack White, Pixies, Björk y Charli XCX.

the strokes
The Strokes es headliner en la segunda noche del festival (Instagram)

En 2023, el festival mudó su sede al Parque Sarmiento, donde se vivieron dos días con actuaciones que el público aún recuerda, encabezadas por The Cure (con Robert Smith), Blur, Pet Shop Boys y Beck. El cambio de locación mantuvo la esencia de la propuesta, pero introdujo nuevas experiencias en un espacio diferente.

Tras la pausa, el regreso para 2026 se producirá en Club Ciudad de Buenos Aires, un lugar que la organización define como “histórico” y que ya es conocido por albergar conciertos y festivales de gran envergadura. El festival promete volver a ser punto de encuentro para la música, la cultura y una comunidad que espera ansiosa su próxima edición.

Primavera Sound Buenos Aires, nacido como el brazo local del clásico festival barcelonés, alternó sedes y formatos hasta consolidar una identidad propia en la agenda cultural de la ciudad. Su historia reciente refleja la constante búsqueda de excelencia y la capacidad de reunir a artistas internacionales y locales bajo un mismo techo.

Temas Relacionados

Primavera Sound Buenos AiresGorillazThe StrokesFKA twigs

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las palabras de Dai Fernández que conmovieron en el homenaje a Nicolás Vázquez: “Lo merecés todo”

En la ceremonia donde la Legislatura porteña distinguió al actor como Personalidad Destacada en la Cultura, su pareja le dedicó un mensaje público

Las palabras de Dai Fernández que conmovieron en el homenaje a Nicolás Vázquez: “Lo merecés todo”

Lola Morán, la actriz de Aliados, tuvo que ser internada y se sometió a una cirugía: “Toca tener más paciencia y fe”

La intérprete de la serie de Cris Morena, volvió a preocupar a sus seguidores luego de mostrarse en una clínica. En 2023 reveló que padece una enfermedad que no tiene cura ni tratamiento

Lola Morán, la actriz de Aliados, tuvo que ser internada y se sometió a una cirugía: “Toca tener más paciencia y fe”

Ángela Torres contó por qué sus parejas no funcionaron hasta que conoció a Marcos Giles: “Estaba muy peleada conmigo”

La cantante, cuya participación en el show de Rosalía causó revuelo al criticar a un ex novio que no identificó, pasó por Gelatina y habló con Pedro Rosemblat de su actual relación con el streamer

Ángela Torres contó por qué sus parejas no funcionaron hasta que conoció a Marcos Giles: “Estaba muy peleada conmigo”

Marta Fort regresó a Argentina: “56 días, 30.800 km, 18 aeropuertos, 12 vuelos demorados, 6 valijas”

La influencer estuvo instalada en Estados Unidos casi dos meses siguiendo a la selección argentina por el Mundial 2026

Marta Fort regresó a Argentina: “56 días, 30.800 km, 18 aeropuertos, 12 vuelos demorados, 6 valijas”

Flor Vigna recordó el particular accidente íntimo que vivió con una expareja: “No lo encontraba”

En medio de su paso por La Casa de los Famosos México, la artista sorprendió a sus compañeros con un relato personal que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales

Flor Vigna recordó el particular accidente íntimo que vivió con una expareja: “No lo encontraba”

DEPORTES

El Buenos Aires Challenger se prepara para una nueva edición: fecha, sede y todo lo que hay que saber

El Buenos Aires Challenger se prepara para una nueva edición: fecha, sede y todo lo que hay que saber

Ganó cuatro títulos en la Fórmula 1 y se retiró para ser granjero: “Me fascina”

Fue bicampeón con Boca Juniors, disputó dos mundiales con Uruguay y anunció su retiro del fútbol a los 37 años: el emotivo video

El video de Lionel Messi en las calles de Miami que se hizo viral: “Es una personita más”

Un jugador del San Pablo atropelló y mató a un hombre en Brasil: el video del accidente

TELESHOW

Las palabras de Dai Fernández que conmovieron en el homenaje a Nicolás Vázquez: “Lo merecés todo”

Las palabras de Dai Fernández que conmovieron en el homenaje a Nicolás Vázquez: “Lo merecés todo”

Lola Morán, la actriz de Aliados, tuvo que ser internada y se sometió a una cirugía: “Toca tener más paciencia y fe”

Ángela Torres contó por qué sus parejas no funcionaron hasta que conoció a Marcos Giles: “Estaba muy peleada conmigo”

Marta Fort regresó a Argentina: “56 días, 30.800 km, 18 aeropuertos, 12 vuelos demorados, 6 valijas”

Flor Vigna recordó el particular accidente íntimo que vivió con una expareja: “No lo encontraba”

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania acusó a Rusia de un nuevo crimen de guerra tras difundirse el video de un dron que ataca a un civil

Ucrania acusó a Rusia de un nuevo crimen de guerra tras difundirse el video de un dron que ataca a un civil

Paraguay y Estados Unidos firmaron un acuerdo para fortalecer la cooperación nuclear civil

La Corte Suprema de Brasil abrió una tercera investigación contra el hijo de Lula por presunto tráfico de influencias

Alerta roja en tres departamentos de Guatemala por actividad eruptiva del Volcán de Fuego, ya hay 1,421 evacuados

Bono, Eddie Vedder y una multitud dieron el último adiós a Glen Hansard en Dublín