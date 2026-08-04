Primavera Sound Buenos Aires confirmó su sede para la edición 2026 con Gorillaz y The Strokes como headliners

La próxima edición se realizará el 28 y 29 de noviembre de 2026 en un cruce de figuras internacionales y artistas argentinos en dos jornadas

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La organización de Primavera Sound Buenos Aires confirmó que el Club Ciudad de Buenos Aires será la sede para su próxima edición, programada para el 28 y 29 de noviembre de 2026. La noticia reavivó la expectativa en la capital, donde miles de seguidores ya se preparan para dos jornadas que prometen reunir a referentes globales y a lo mejor de la escena local.

El festival contará con actuaciones exclusivas de Gorillaz y The Strokes, acompañados por nombres como FKA twigs, Yung Lean, Lily Allen, Courtney Barnett, CMAT, Nation of Language, Cara Delevigne y Danny L Harle. Desde Argentina, se suman Santiago Motorizado, Juana Molina, Marilina Bertoldi, Juliana Gattas y otros exponentes, ampliando la diversidad de la propuesta musical.

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Club Ciudad, que ya fue escenario de conciertos de Radiohead, R.E.M., Depeche Mode y Daft Punk, entre otros, recibe así por primera vez a una nueva edición de Primavera Sound. Con esta elección, la organización apuesta por un espacio emblemático que históricamente ha reunido a multitudes y que, según afirman los organizadores, “es el lugar ideal para una experiencia que va mucho más allá de los escenarios”.

El Primavera Sound Buenos Aires 2026 se realizará los días 28 y 29 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires, con Gorillaz y The Strokes

El festival habilitó la venta de abonos y tickets individuales a través de EnigmaTickets.com, con una promoción especial para clientes BBVA que podrán acceder a seis cuotas sin interés en todas las fases de venta.

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Durante la campaña de lanzamiento, la cantante Lucía Taubas —integrante de Sunlid, una de las bandas argentinas convocadas— protagonizó un video donde recorre distintos puntos de Buenos Aires bailando al ritmo de una canción de The Strokes. La escena, que inicia de manera “inesperada”, según describe la organización, se convierte en una invitación a sumarse a la cita musical. La pieza audiovisual concluye con la consigna: “En Buenos Aires la música está más cerca de lo que parece. Primavera Sound también.”

Primavera Sound Buenos Aires se consolida así como uno de los eventos más esperados del calendario cultural. La organización invita al público a prepararse para un encuentro donde, según sus propias palabras, “la música, la cultura y la comunidad se fusionan en una experiencia única”.

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Gorillaz, la banda virtual británica creada en 1998 por Damon Albarn y Jamie Hewlett, se presentará en la primera noche del Primavera Sound Buenos Aires

El Club Ciudad de Buenos Aires será el escenario donde el festival Primavera Sound Buenos Aires retome su marcha en 2026, tras una breve pausa que mantuvo en vilo a su público. El anuncio reaviva la expectativa entre quienes, desde 2022, han vivido cada capítulo como parte de una historia compartida entre la ciudad y una de las franquicias musicales más influyentes del mundo.

El desembarco en Argentina fue en 2022, una expansión largamente esperada del festival surgido en Barcelona en 2001. La alianza con la productora DF Entertainment permitió que la versión porteña se consolidara rápidamente, destacándose por una curaduría que apostó desde el inicio por la innovación artística y la diversidad de propuestas.

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La jornada inaugural se realizó en Costanera Sur y ofreció un formato extendido, sumando el evento “Road to Primavera” como antesala. Si bien las lluvias marcaron algunas jornadas, la edición debut fue un éxito y reunió en Buenos Aires a figuras como Travis Scott, Arctic Monkeys, Lorde, Jack White, Pixies, Björk y Charli XCX.

The Strokes es headliner en la segunda noche del festival (Instagram)

En 2023, el festival mudó su sede al Parque Sarmiento, donde se vivieron dos días con actuaciones que el público aún recuerda, encabezadas por The Cure (con Robert Smith), Blur, Pet Shop Boys y Beck. El cambio de locación mantuvo la esencia de la propuesta, pero introdujo nuevas experiencias en un espacio diferente.

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Tras la pausa, el regreso para 2026 se producirá en Club Ciudad de Buenos Aires, un lugar que la organización define como “histórico” y que ya es conocido por albergar conciertos y festivales de gran envergadura. El festival promete volver a ser punto de encuentro para la música, la cultura y una comunidad que espera ansiosa su próxima edición.

Primavera Sound Buenos Aires, nacido como el brazo local del clásico festival barcelonés, alternó sedes y formatos hasta consolidar una identidad propia en la agenda cultural de la ciudad. Su historia reciente refleja la constante búsqueda de excelencia y la capacidad de reunir a artistas internacionales y locales bajo un mismo techo.

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