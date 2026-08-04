Ver los partidos de la Champions League en Roja Directa o Fútbol Libre expone tus datos a hackers

Las páginas piratas transmiten eventos deportivos como la Champions League sin autorización. (Fotocomposición Infobae)

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Este martes 4 de agosto, la atención de los aficionados al fútbol europeo se centra en los partidos de la Champions League, una de las competencias deportivas más seguidas del mundo, así que varios usuarios consideran alternativas en línea como Roja Directa o Fútbol Libre para ver estos encuentros.

Aunque estas plataformas pueden parecer una solución rápida, su uso conlleva riesgos tecnológicos que pueden afectar los dispositivos de quienes acceden a ellas.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que el acceso a contenidos deportivos a través de aplicaciones o sitios web piratas puede abrir la puerta a una serie de ciberataques. Estas van desde la exposición de datos personales hasta el uso del dispositivo para actividades fraudulentas.

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Qué riesgos supone instalar una aplicación pirata para ver la Champions League

Los dispositivos infectados con aplicaciones maliciosas pueden quedar bloqueados por ransomware y exigir un rescate económico para recuperar los archivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

INCIBE explica que uno de los principales peligros es la infección por ransomware. En estos casos, el usuario puede perder el acceso a sus fotos, videos y documentos, porque el software malicioso bloquea los archivos y exige un pago para recuperarlos.

Otra amenaza frecuente es la ralentización del dispositivo y la aparición de anuncios no solicitados. Según el organismo español, algunas aplicaciones de dudosa procedencia redirigen a los usuarios a sitios web con fines publicitarios o para recopilar datos personales. Este tipo de actividad resulta molesta y puede derivar en la filtración de información confidencial.

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Cómo pueden robar contraseñas sin que el usuario lo note

INCIBE alerta sobre la existencia de aplicaciones que incluyen funciones de keylogger. Estas registran cada pulsación en la pantalla, permitiendo obtener nombres de usuario, contraseñas e información bancaria sin que la víctima lo perciba.

El uso de aplicaciones no verificadas facilita el robo de contraseñas y datos bancarios a través de técnicas como el registro oculto de pulsaciones en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el organismo, este método se utiliza para acceder de forma ilegítima a cuentas personales y realizar transacciones de dinero no autorizadas.

En algunos casos, las aplicaciones maliciosas solicitan permisos excesivos, como la lectura de mensajes SMS. Esto permite interceptar códigos de verificación enviados por bancos o servicios digitales, facilitando la realización de transacciones financieras sin el consentimiento del titular.

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Qué indicios permiten identificar una app fraudulenta

Antes de instalar cualquier app, INCIBE sugiere verificar la fuente de descarga. Las tiendas oficiales como Google Play o App Store tienen filtros de seguridad que disminuyen el riesgo de descargar software malicioso.

INCIBE recomienda descargar solo aplicaciones desde tiendas oficiales y revisar los permisos solicitados como medida para evitar ataques informáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el contrario, las aplicaciones obtenidas de tiendas no oficiales, enlaces directos o sitios sospechosos suelen escapar a estos controles.

Además, es fundamental revisar los permisos solicitados durante la instalación. Una app deportiva que pide acceso al micrófono, la cámara o los contactos puede estar buscando recopilar datos para fines distintos a la transmisión de partidos.

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Entre otras señales están las opiniones y valoraciones de otros usuarios, junto a reseñas de medios especializados, que ofrecen pistas valiosas sobre la fiabilidad de la aplicación.

Cómo proteger el dispositivo si se instaló por error una aplicación fraudulenta

Si existe la sospecha de haber instalado una aplicación peligrosa, el primer paso es desinstalarla de inmediato. Posteriormente, INCIBE sugiere instalar un antivirus confiable y actualizar tanto el sistema operativo como las aplicaciones restantes.

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Se deben seguir varios pasos para mitigar los riesgos de una app maliciosa. (Imagen ilustrativa Infobae)

Asimismo, es clave modificar las contraseñas de las cuentas vinculadas al dispositivo y supervisar los movimientos bancarios recientes. La detección temprana de accesos desautorizados permite limitar el impacto de posibles fraudes o robos de información.

Qué medidas preventivas sugieren los expertos

El organismo español destaca la importancia de mantener el sistema actualizado y realizar copias de seguridad periódicas de los datos. Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades y refuerzan la seguridad ante nuevas amenazas.

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Las copias de seguridad, por su parte, son esenciales para recuperar la información en caso de infección por ransomware o daño físico del dispositivo. El uso de antivirus o soluciones de seguridad específicas para dispositivos contribuye a detectar y eliminar aplicaciones maliciosas.

INCIBE subraya que la protección digital es una responsabilidad compartida, que requiere tanto de herramientas tecnológicas como de hábitos prudentes por parte de los usuarios.

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