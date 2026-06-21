Por qué las personas usan audífonos en conciertos: Apple los ayuda con esta función

Los audífonos inalámbricos se usan cada vez más en conciertos y festivales como protección auditiva frente al sonido excesivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez resulta más común observar a asistentes de conciertos y festivales con audífonos inalámbricos en los oídos mientras disfrutan de la música en vivo. Aunque a simple vista podría pensarse que están escuchando otra cosa, la realidad es completamente diferente: utilizan estos dispositivos como barrera frente al sonido excesivo.

Esta costumbre, que surgió en pequeños nichos y se volvió tendencia, está transformando la manera en que se vive la música en directo, al punto de que empresas como Apple han implementado funciones especiales para adaptarse a esta nueva necesidad.

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Así es el auge de los audífonos como protección auditiva en conciertos

Lejos de ser una excentricidad, la práctica de llevar audífonos a espectáculos multitudinarios responde a una razón concreta: proteger la salud auditiva. Los decibelios que se alcanzan en un concierto moderno pueden oscilar entre 100 y 110 dB, según datos de Inspired By Beatz.

En la primera fila de un festival, los niveles pueden llegar a 115 dB, una cantidad de ruido que puede causar daños irreversibles en el oído en apenas quince minutos.

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Los conciertos modernos alcanzan entre 100 y 110 dB, y en la primera fila de un festival pueden llegar a 115 dB. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oído humano es una estructura delicada, con cerca de 15 mil células ciliadas en la cóclea encargadas de transformar las ondas sonoras en señales nerviosas. Estas células no se regeneran si resultan dañadas por la exposición a ruidos excesivos.

Las principales organizaciones internacionales recomiendan no sobrepasar los 85 dB para una exposición prolongada, y advierten que a partir de los 100 dB, el tiempo seguro de exposición se reduce a minutos.

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Por eso, quienes asisten a más de cinco conciertos al año, músicos, DJs o personas con antecedentes de acúfenos o daños auditivos en la familia, son quienes más han adoptado la costumbre de llevar algún tipo de protección.

Cuál es la función que Apple ofrece en sus AirPods para los conciertos

Con el lanzamiento de iOS 18.1 a finales de octubre de 2024, Apple presentó una función específica en los AirPods Pro 2 y Pro 3: Protección Auditiva activa. Esta característica se diseñó a partir de la observación del creciente uso de los AirPods como tapones en conciertos y eventos ruidosos.

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Las organizaciones internacionales recomiendan no superar los 85 dB por tiempo prolongado y advierten que a partir de 100 dB el tiempo seguro se reduce a minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función está disponible en los tres modos de escucha: Transparencia, Adaptativo y Cancelación activa de ruido. El modo Transparencia permite escuchar el escenario y el entorno, atenuando entre 11 y 15 dB.

El Adaptativo combina la cancelación y la transparencia, elevando la protección hasta 29 dB. El modo de Cancelación activa ofrece una media de 27 dB, aunque el rendimiento varía según la frecuencia y el ajuste físico del auricular.

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Para activar Protección Auditiva se requiere que los AirPods tengan el firmware más reciente y estén enlazados a dispositivos actualizados, como iPhone con iOS 18.1, iPad con iPadOS 18.1 o Mac con macOS Sequoia 15.1. Esta función actúa en tiempo real, procesando el sonido externo a través de los micrófonos y limitando los picos de volumen que pueden representar un riesgo para el oído.

Un detalle clave es que, a diferencia de los tapones tradicionales, los AirPods necesitan batería y dependen del ajuste físico en la oreja. El sonido se procesa digitalmente antes de llegar al canal auditivo, lo que implica ventajas y limitaciones respecto a la protección pasiva de los materiales aislantes.

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Apple lanzó en iOS 18.1 la función Protección Auditiva activa para los AirPods Pro 2 y Pro 3, con modos que atenúan entre 11 y 29 dB. (Apple)

Consejos y consideraciones para una protección eficaz

Más allá del tipo de protección elegida, el ajuste correcto es fundamental. Los tapones solo funcionan si se colocan a la profundidad adecuada; si quedan superficiales, la reducción real puede caer hasta 3 o 5 dB, muy por debajo de lo necesario en un concierto.

Además, los fabricantes recomiendan lavar los tapones de silicona con frecuencia y reemplazar los filtros de materiales termoplásticos según las indicaciones.

Llevar tapones o audífonos al concierto, lejos de ser una señal de debilidad, es un hábito que gana adeptos y que los profesionales del sonido adoptaron mucho antes que el público general.

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