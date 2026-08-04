Millonarios vs. Pasto ver online en Roja Directa, Fútbol Libre o Pirlo TV: el riesgo de la publicidad invasiva del streaming ilegal

(En la imagen Rodrigo Contreras) Millonarios vs Deportivo Pasto dispara búsquedas de “ver gratis” y alertan por fraudes en streaming ilegal -crédito Lina Gasca/Colprensa

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Este martes 4 de agosto, Millonarios regresa al estadio Nemesio Camacho El Campín para enfrentar a Deportivo Pasto en la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El equipo llega motivado tras su victoria ante Junior, mientras que Pasto busca recuperarse de dos derrotas consecutivas.

El partido, que se jugará a las 8:20 p.m. y será transmitido oficialmente por Win Sports, despierta gran expectativa entre los hinchas, que buscan opciones para verlo en directo. Y ahí surge el dilema: ante la barrera de la suscripción, muchos recurren a portales como Roja Directa, Fútbol Libre o Pirlo TV. Pero lo que parece una solución rápida puede convertirse en un problema mayor.

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Hoy, basta con teclear “fútbol en vivo gratis” para que los primeros resultados apunten a estas plataformas. Sin embargo, la experiencia dista mucho de ser ideal: ventanas emergentes, redirecciones, alertas de virus, apuestas y formularios sospechosos aparecen por doquier. Lo que muchos no saben es que esa agresiva publicidad no es un accidente, sino el verdadero motor del negocio del streaming ilegal.

Qué gana el atacante y qué pierde el usuario al entrar a Roja Directa, Fútbol Libre o Pirlo TV

El modelo detrás del “fútbol gratis”: publicidad y fraude

A diferencia de las plataformas oficiales, los sitios piratas no pueden cobrar cuotas de suscripción ni asegurar la calidad del servicio. Su rentabilidad depende del tráfico y de la capacidad de monetizar cada visita a través de publicidad invasiva.

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Estas páginas, por lo general, cargan banners, pop-ups, ventanas que se abren en segundo plano y scripts que se activan con cada clic. Cuantos más usuarios acceden durante eventos de alto interés, mayor es el ingreso por anuncios, muchos de los cuales provienen de redes publicitarias de baja reputación.

A esto se suma la proliferación de clones y copias de sitios históricos que fueron cerrados tras batallas legales. El usuario puede creer que está entrando a la página de siempre, cuando en realidad navega en un dominio similar, pero con aún más anuncios, más redirecciones y mayores riesgos.

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El botón “Play”: el anzuelo para el fraude

El visitante puede quedar expuesto a robo de información personal y bancaria, cargos no autorizados y suplantación, además de infecciones que extraen credenciales, mientras los operadores del sitio capturan ingresos por tráfico y red publicitaria sin responsabilidades ni soporte - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exceso de publicidad y los engaños no son meros inconvenientes: forman parte de una estrategia pensada para redirigir al usuario y obtener datos o instalar software no deseado. El clásico botón de “reproducir” rara vez inicia el partido en el primer intento. En cambio, suele activar una cadena de ventanas emergentes o redirecciones a sitios de apuestas, encuestas o alertas de seguridad falsas.

Otras tácticas incluyen pantallas de registro que solicitan datos personales o números de tarjeta “para validar la cuenta” o “activar HD”. Ninguna plataforma oficial pide ese tipo de información para acceder a una transmisión gratuita. Es una forma de phishing diseñada para robar credenciales y datos bancarios.

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En dispositivos Android, otra trampa común es la supuesta necesidad de descargar un APK para ver el partido. Instalar aplicaciones fuera de la tienda oficial puede introducir troyanos, spyware o malware que comprometen la seguridad del teléfono.

Qué gana el atacante y qué arriesga el usuario

Dominios alterados, ventanas constantes, mensajes urgentes de “virus”, promesas absolutas de HD sin cortes y pedidos de tarjeta o permisos del sistema indican riesgo, por lo que la opción más segura sigue siendo la señal oficial para ver el juego en línea - (Reuters)

En el mejor de los casos, el usuario solo perderá tiempo y paciencia lidiando con anuncios y redirecciones. Pero en el peor, puede entregar sin saberlo información personal, credenciales de correo, datos de redes sociales o números de tarjeta, exponiéndose a fraudes, secuestro de cuentas o cargos no autorizados.

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Algunos scripts pueden incluso instalar malware que roba contraseñas o toma control parcial del dispositivo, con consecuencias que van desde el robo de datos hasta la extorsión.

Señales de alerta: cómo identificar un sitio peligroso

Dominios con extensiones inusuales o nombres alterados.

Ventanas que se abren con cada clic, incluso en zonas vacías.

Mensajes urgentes como “su teléfono está infectado” o “actualice ahora”.

Promesas absolutas: “HD garantizado”, “sin anuncios”, “sin cortes”.

Solicitudes de tarjeta, contraseña o permisos del sistema.

Si una página “gratis” está saturada de anuncios, ventanas y solicitudes de información, no es una falla: es su modelo de negocio. La experiencia de ver “gratis” Millonarios vs. Pasto en Roja Directa, Fútbol Libre o Pirlo TV puede salir mucho más cara de lo que parece.

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La recomendación es clara: optar por plataformas oficiales, aunque implique un costo, es la única forma de disfrutar el fútbol online sin poner en riesgo tu seguridad digital ni tu información personal.