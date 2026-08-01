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Google retira el generador de imágenes de Google Earth: solo estuvo disponible 24 horas

Google suspendió su nueva función de Google Earth para reforzar los controles y evitar usos indebidos de la inteligencia artificial

Google Earth Pro.
Google Earth ya no tendrá una IA que genere imágenes. (Google)
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Google retiró temporalmente el generador de imágenes con inteligencia artificial de Google Earth apenas 24 horas después de haber anunciado su disponibilidad global. La herramienta, impulsada por el modelo Nano Banana 2, permitía transformar las vistas satelitales mediante instrucciones escritas, pero la empresa decidió suspenderla tras detectar que podía utilizarse para crear imágenes falsas de lugares reales con potencial para la desinformación.

La función fue presentada oficialmente el 30 de julio de 2026 como una nueva capacidad de Google Earth orientada a la educación, la arquitectura, el urbanismo y la divulgación histórica.

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Sin embargo, un día después, el 31 de julio, Google actualizó su anuncio para informar que revertía el lanzamiento mientras desarrolla medidas de protección más estrictas para evitar usos indebidos.

Google anunció que revirtió la función de crear imágenes con IA dentro de Google Earth. (X)
Google anunció que revirtió la función de crear imágenes con IA dentro de Google Earth. (X)

La compañía aclaró que la suspensión es temporal y que trabaja en nuevos controles antes de volver a poner la herramienta a disposición de los usuarios. Por el momento, no existe una fecha oficial para su regreso.

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Una IA capaz de transformar cualquier lugar del planeta

La nueva función incorporaba el modelo de inteligencia artificial Nano Banana 2 dentro de la versión web de Google Earth. Su funcionamiento era sencillo: el usuario seleccionaba cualquier punto del mapa, activaba la opción para generar una imagen y escribía una descripción indicando cómo quería modificar ese lugar.

La inteligencia artificial utilizaba como base las imágenes satelitales, fotografías aéreas y modelos tridimensionales disponibles en Google Earth para crear nuevas representaciones visuales.

Google presentó la herramienta como una forma de enriquecer proyectos educativos y profesionales. Entre los ejemplos mencionados figuraban la reconstrucción visual de ciudades históricas como Pompeya, la elaboración de materiales didácticos sobre distintas épocas, la creación de infografías y la representación del aspecto futuro de edificios o desarrollos inmobiliarios antes de comenzar las obras.

Nano Banana llega a Google Earth para generar imágenes personalizadas basadas en el mundo real con contenido satelital.
Nano Banana llega a Google Earth para generar imágenes personalizadas basadas en el mundo real con contenido satelital.

Con esta tecnología, profesores, arquitectos, urbanistas y creadores de contenido podían generar ilustraciones más detalladas sin necesidad de utilizar programas especializados de diseño.

El problema apareció con escenas falsas sobre lugares reales

Aunque la herramienta estaba pensada para usos creativos, rápidamente comenzaron a aparecer ejemplos que evidenciaban su potencial para generar desinformación.

El investigador especializado en inteligencia de fuentes abiertas Henk van Ess realizó diversas pruebas en las que incorporó elementos completamente ficticios sobre ubicaciones reales. Entre ellas aparecían una supuesta planta nuclear, un accidente de tráfico y escenarios con daños asociados a conflictos.

Posteriormente, el medio especializado 404 Media recopiló estos experimentos y advirtió que las imágenes podían difundirse fuera de contexto, dando la impresión de representar acontecimientos reales.

El principal riesgo no residía únicamente en la generación del contenido, sino en la facilidad con la que esas imágenes podían compartirse en redes sociales, aplicaciones de mensajería o plataformas digitales sin explicar que habían sido creadas mediante inteligencia artificial.

Google Earth - IA - Nano Banana - mapas - tecnología - 30 de julio
(Google)

Google asegura que nunca modificó los mapas originales

Tras anunciar la suspensión, Google explicó que la función nunca alteró el contenido oficial de Google Earth.

Las imágenes creadas por la IA eran archivos independientes generados para cada usuario y no reemplazaban las fotografías satelitales ni los modelos tridimensionales visibles para el resto de las personas.

Asimismo, la empresa indicó que cada imagen incorporaba una marca destinada a identificar su origen artificial.

Sin embargo, Google reconoció que algunos usuarios compartieron capturas que aparentemente incumplían sus políticas de uso. Esa situación llevó a la compañía a detener el despliegue mientras desarrolla mecanismos adicionales para reducir el riesgo de abuso.

Google Earth - IA - Nano Banana - mapas - tecnología - 30 de julio
(Google)

Las limitaciones de las marcas de agua

Uno de los desafíos más importantes para este tipo de herramientas es que las señales que identifican una imagen generada por IA pueden perder eficacia una vez que el contenido sale de la plataforma.

Una captura de pantalla, un recorte o una nueva compresión de la imagen pueden eliminar o dificultar la visualización de esas marcas, haciendo más complicado distinguir una recreación artificial de una fotografía auténtica.

En consecuencia, una escena completamente inventada podría circular por internet como si mostrara un hecho real, especialmente cuando representa lugares conocidos o acontecimientos de actualidad.

Este tipo de situaciones preocupa cada vez más tanto a empresas tecnológicas como a investigadores dedicados al estudio de la desinformación digital.

Google Earth - IA - Nano Banana - mapas - tecnología - 30 de julio
(Composición Infobae: Google Earth)

Google busca reforzar las protecciones antes de reactivar la función

La retirada del generador de imágenes evidencia el reto que enfrentan las compañías tecnológicas al incorporar inteligencia artificial generativa en productos utilizados por millones de personas.

Por un lado, estas herramientas ofrecen nuevas posibilidades para la educación, el diseño, la arquitectura y la creación de contenido. Por otro, también pueden facilitar la elaboración de imágenes falsas cada vez más convincentes cuando se combinan con escenarios reales.

Google no detalló qué cambios implementará antes de reactivar la función ni cuánto tiempo permanecerá deshabilitada. Su comunicación únicamente señala que el objetivo es desarrollar barreras más sólidas que impidan la generación y difusión de contenido que vulnere sus políticas.

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