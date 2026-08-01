Matilda Blanco habló tras su pelea en vivo con Karen Reichardt por los criaderos de perros: “¡Que nadie nos saque del camino!”

El cruce entre Matilda Blanco y Karen Reichardt que terminó con la diputada abandonando el estudio: “Sos una bruta”

Guardar

El estudio de LAM se transformó en escenario de una fuerte confrontación cuando la diputada y actriz Karen Reichardt y la experta en moda Matilda Blanco terminaron envueltas en una discusión a los gritos por la regulación de refugios y criaderos de perros. La tensión escaló hasta el punto de que la legisladora abandonó el programa a los gritos. Luego del escándalo, la panelista agradeció las muestras de apoyo que recibió.

Desde su cuenta de Instagram, la editora de moda compartió un mensaje emotivo: “¡Que nadie nos saque del camino! Pucho, Tuta, Tom, Gordo, Negrita, Lupina, Pipo y Stich, todos les agradecemos el amor y el apoyo”. Acompañando sus palabras, publicó varias fotos junto a sus perros y gatos en su casa, subrayando el lazo personal con sus mascotas y su compromiso cotidiano con la protección animal.

PUBLICIDAD

La publicación de Matilda Blanco acompañada de sus perros y gatos tras su fuerte cruce con la diputada Karen Reichardt (Instagram)

El respaldo no se hizo esperar. Figuras como el bailarín Jorgito Moliners, las actrices Nai Awada y Sabrina Carballo, y Graciela Borges se sumaron con mensajes de apoyo. “Cada día te quiero más”, le escribió la diva del cine nacional, reflejando la empatía que generó el gesto de Blanco en la comunidad artística.

Durante el cruce, Blanco acusó a Reichardt de querer “legalizar los criaderos” y le exigió: “Pedile disculpas a los animales, a los proteccionistas, a los dieciocho millones de animales”. Ante esto, la diputada respondió con enojo: “Sos una maleducada, vos me tenés que pedir disculpas a mí”.

PUBLICIDAD

Matilda Blanco acusó a la diputada y actriz Karen Reichardt de querer “legalizar los criaderos”

El principal motivo de la discusión fue el proyecto de Reichardt sobre la regulación de refugios y criaderos. En el aire, Blanco insistió: “En Buenos Aires los criaderos están prohibidos. ¿Vos sabés que están prohibidos los criaderos?”.

La diputada intentó explicar su propuesta, pero la dinámica se tornó imposible de controlar, con interrupciones y descalificaciones constantes. Reichardt reclamó “yo no vine a discutir con vos”, lanzó, mientras la llamaba “una persona demente” y la acusaba de insultarla. “Entonces, ya no amerita hablar con una persona como vos”, se despachó.

PUBLICIDAD

La panelista de LAM es conocida por su labor como proteccionista de animales y rescatista

Blanco, lejos de retroceder, la criticó duramente: “Qué lamentable que seas tan ignorante. Los refugios son privados, los pagamos nosotros con lo que podemos. Hay dieciocho millones de perros en la calle. No hay refugios estatales. No tenés ni idea de lo que estás haciendo”.

La discusión se tornó cada vez más personal. “Te quiero ver cuánto das a los refugios. Hay una hipocresía total”, lanzó Reichardt, criticando la exposición mediática de algunos proteccionistas. Blanco remató: “Tenés que entender que no todo se puede pagar en esta vida”.

PUBLICIDAD

Matilda Blanco recibió muestras de apoyo de Graciela Borges, Sabrina Carballo, Nai Awada y Jorgito Moliniers

El momento de mayor tensión llegó cuando Reichardt, notablemente molesta, afirmó: “No seas ordinaria. Calmate, porque sos muy bruta”. Blanco, por su parte, la acusó de “querer legalizar la venta de animales” y cuestionó: “Hay gente que no tiene para comer, Karen. ¿Qué le querés cobrar al proteccionismo que no tiene un peso?”.

Las diferencias entre ambas sobre el destino de los animales abandonados y el rol del Estado fueron irreconciliables en ese intercambio. La diputada expresó: “Te gusta la chicaneada. No sos una persona seria para hablar de este tema”.

PUBLICIDAD

La situación en el estudio se volvió insostenible cuando Matilda llevó la discusión a un plano simbólico, mencionando a la mascota del presidente Javier Milei y llamándola a ella “comerciante”: “Todos los perros son Conan. Todos tienen derechos como Conan. ¿Entendés lo que te digo? Frená el discursito que tenés”.

Una de las postales de Matilda Blanco junto a uno de sus perros tras el conflicto al aire

En medio de la tensión, Reichardt se dirigió al conductor Ángel de Brito y exclamó: “Ángel, esta mujer es insoportable. Sos hipócrita. Yo no puedo avalar estar sentada acá. ¿Cómo me vas a acusar? Porque si vos me acusás de algo, yo te pongo un abogado, porque yo no voy a soportar la gente como vos. Callate la boca, boba, bruta”.

PUBLICIDAD

Finalmente, la diputada se levantó, se quitó el micrófono y se retiró del estudio en medio de gritos, sellando el episodio con una salida abrupta y dejando claro el nivel de conflicto que puede generar el debate sobre la protección animal en la agenda pública argentina.