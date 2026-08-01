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Silvina Escudero: “Me separé hace cuatro meses y dije ‘quiero estar con todos’”

La bailarina contó que ya regresó al mundo de las citas tras la ruptura con Federico, su exmarido con quien estuvo casada durante casi cuatro años

La bailarina contó que está conociendo a alguien tras la ruptura con Federico, su ex con quien estuvo casada durante casi cuatro años (Video: Storytime/ Bondi Live)

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Silvina Escudero compartió en Storytime, el programa Bondi Live, su mirada actual sobre la soltería y el desafío de retomar la confianza en el amor. En una charla abierta, tras anunciar el final de su matrimonio de Federico luego de casi cuatro años, la bailarina reconoció que tras su separación comenzó a pensar en nuevas relaciones, aunque con ciertas reservas.

Me separé hace cuatro meses y dije: ‘Quiero estar con todos’, pero entre todo el trabajo que tengo y la muerte de mi perra Mulata se me hizo todo más complicado”, relató Escudero durante la entrevista. La pérdida de su mascota, según confesó, impactó más profundamente que la propia ruptura de pareja: “La pasé peor que con mi separación con lo de mi perra, y recién ahora estoy más tranquila y con ganas de conocer a alguien”.

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silvina escudero
“Me separé hace cuatro meses y dije: ‘Quiero estar con todos’, pero entre todo el trabajo que tengo y la muerte de mi perra Mulata se me hizo todo más complicado”, reconoció Silvina Escudero (Instagram)

En estos meses, Escudero atravesó un proceso personal marcado por la tristeza y la reorganización de su vida cotidiana. A pesar de las dificultades, la bailarina aseguró que ha comenzado a mirar hacia adelante, evaluando la posibilidad de abrirse nuevamente al amor.

Actualmente, Silvina Escudero enfrenta el reto de reconstruir su vida sentimental después de varios meses movilizantes. La artista expresó que la muerte de su perra y el intenso ritmo laboral le complicaron el inicio de la soltería, pero en este momento se siente más serena y con deseos de conocer a alguien nuevo. Sin embargo, como figura pública, mantiene ciertas reservas respecto a las intenciones de quienes se acercan a ella.

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La confianza, reconoció Escudero, es ahora su principal preocupación al pensar en una nueva pareja. “Un poco me da miedo ser la anécdota de alguno. Muchos te buscan por la anécdota”, señaló, aludiendo a la experiencia de sentirse observada por su exposición mediática.

Silvina y Vanina Escudero navidad mar del plata
Silvina Escudero junto a Federico, su exmarido

Consultada sobre sus expectativas actuales, la bailarina sostuvo que está dispuesta a apostar nuevamente por el amor, pero con mayor cautela y priorizando la sinceridad. “Después de todo lo que viví, siento que llegó el momento, aunque lo haré priorizando la confianza por sobre cualquier otra cosa”, remarcó Escudero en Bondi Live.

La confirmación de la separación entre Silvina Escudero y Federico llegó tras casi una década de relación, marcada por altibajos y cuatro años de matrimonio. La noticia puso fin a una etapa que comenzó formalmente a fines de 2022, cuando la pareja contrajo matrimonio después de un extenso noviazgo.

En abril de 2026, Federico dejó el hogar que compartía con Escudero y se trasladó a otro departamento dentro del mismo complejo en Nordelta. A pesar de la cercanía física, la distancia emocional ya era evidente, lo que llevó a la bailarina y conductora a abrirse públicamente sobre su situación.

silvina escudero mulata
El dolor de Silvina Escudero por la muerte de su perra Mulata

La decisión se debió a un desgaste acumulado y a reiteradas crisis, aseguró la bailarina, descartando de manera tajante rumores sobre terceras personas. En sus propias palabras: “Me casé para toda la vida”, explicó Escudero durante una entrevista, dejando en claro el peso personal del desenlace.

En ese proceso, la artista compartió su dolor y la búsqueda de nuevas respuestas. Durante sus apariciones públicas, habló sobre el impacto emocional que le provocó el final de su matrimonio y la necesidad de “una profunda búsqueda interior” para encontrar sentido a lo vivido. Además, no evitó referirse a la posibilidad de ser madre sola en el futuro, mostrando su disposición a redefinir sus proyectos personales.

El 2026 ha sido un año de transformaciones para Escudero. A principios de junio, se sumó una nueva pérdida: la muerte de su perra Mulata, a quien consideraba un pilar en su vida cotidiana. El dolor se expresó en redes sociales, donde escribió: “Hoy un pedazo de mi corazón se va con vos”. La frase dejó ver el impacto que tuvo la partida de su mascota en un año marcado por rupturas y duelos personales.

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