Brasil invierte en iPhone 17 Pro Max para identificar fuera de lugar: Palmeiras, el club que más millones de dólares pagó

Un iPhone 17 Pro puesto alrededor del campo de juego. (Captura/@ShishirShelke1/X)

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El fútbol brasileño da un paso importante en la modernización del arbitraje. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) comenzará a utilizar la tecnología de fuera de juego semiautomático (SAOT, por sus siglas en inglés) a partir de la vigésima jornada del Brasileirão, un sistema que destaca por apoyarse en una red de iPhone 17 Pro para capturar y procesar en tiempo real cada jugada del partido.

La implementación forma parte de una inversión cercana a los diez millones de reales destinada a equipar todos los estadios de la Série A con esta tecnología. El objetivo es reducir el tiempo de revisión del VAR en aproximadamente un 33 % y ofrecer decisiones más precisas en una de las jugadas que más polémica genera dentro del fútbol.

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Uno de los clubes que decidió adelantarse fue Palmeiras, que asumió con recursos propios una inversión de 500.000 reales (alrededor de 100.000 dólares) para instalar el sistema en el Arena Crefisa Barueri. De esta manera, el equipo podrá seguir disputando allí sus partidos cuando el Nubank Park no esté disponible por conciertos u otros eventos.

El iPhone 17 Pro será usado para identificar el fuera de juego. (Captura/@ShishirShelke1/X)

Cómo funciona el fuera de juego semiautomático

La nueva tecnología utiliza una combinación de cámaras de alta velocidad, inteligencia artificial y procesamiento tridimensional para reconstruir digitalmente todo lo que ocurre sobre el terreno de juego.

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En el caso del sistema adoptado por la CBF, se instalaron 12 estructuras alrededor del estadio Maracaná que albergan un total de 28 dispositivos, basados principalmente en iPhone 17 Pro. Todos permanecen conectados a internet y registran el encuentro desde múltiples ángulos simultáneamente.

Las cámaras capturan imágenes en resolución 4K y a 100 fotogramas por segundo, lo que permite al software generar una réplica virtual en tres dimensiones del partido. Gracias a ello, el sistema identifica con mayor rapidez la posición exacta de jugadores y balón en el instante del pase.

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Aunque Brasil todavía no incorpora un chip dentro del balón, como ocurre en algunos torneos internacionales, la tecnología ya permite agilizar considerablemente el trabajo del VAR.

En Brasil, su federación pondrá iPhone 17 Pro en los estadios para identificar el fuera de juego automático. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

Las primeras pruebas comenzaron en el estadio Maracaná

La CBF inició esta semana las pruebas oficiales del sistema en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. La instalación fue realizada por Genius, empresa responsable de desplegar esta tecnología en el campeonato brasileño.

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Los videos publicados por la propia confederación muestran cómo los teléfonos inteligentes se encuentran distribuidos estratégicamente alrededor del estadio para cubrir todos los sectores del campo.

El organismo pretende utilizar inicialmente el sistema en la Série A del Campeonato Brasileño y posteriormente extenderlo a otros escenarios deportivos del país.

Entre los próximos estadios previstos para recibir esta tecnología figuran el Nilton Santos, Arena MRV, Mineirão y Mangueirão.

El estadio Maracaná será el primero en Brasil en tener la tecnología del fuera de juego semiautomático.

Palmeiras invirtió para no perder una sede importante

A diferencia del resto de clubes, Palmeiras decidió financiar directamente la instalación del sistema en el Arena Crefisa Barueri.

La inversión de 500.000 reales (casi 100.000 dólares) responde a una necesidad práctica. Cuando el Nubank Park recibe grandes conciertos o eventos musicales, el club necesita disputar sus encuentros en otra sede.

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Al contar con el sistema de fuera de juego semiautomático instalado, Palmeiras evitará verse obligado a trasladar nuevamente sus partidos o quedar fuera de las condiciones tecnológicas exigidas por la competición.

Esta decisión convierte al conjunto paulista en el primer equipo que invierte directamente en esta infraestructura arbitral.

iPhone 17 Pro. (Apple)

Una tendencia tecnológica que llega al deporte profesional

La elección del iPhone 17 Pro refleja una tendencia cada vez más visible en el deporte de alto rendimiento: utilizar dispositivos comerciales con gran capacidad tecnológica en lugar de desarrollar equipos propietarios mucho más costosos.

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Gracias a sus cámaras de alta resolución, capacidad de procesamiento y estabilidad de funcionamiento, estos teléfonos permiten alimentar sistemas complejos de visión artificial e inteligencia artificial.

Además, trabajar con un mismo modelo facilita la calibración del sistema y garantiza que todas las cámaras capturen imágenes bajo las mismas especificaciones técnicas.

La tecnología ya ha demostrado su eficacia en competiciones internacionales organizadas por FIFA y UEFA, donde el fuera de juego semiautomático ha reducido considerablemente los tiempos de revisión.

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