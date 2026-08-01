Cómo conoció Lauren Sánchez a Jeff Bezos, edad y más preguntas en Google sobre la esposa del fundador de Amazon

Lauren Sánchez Bezos es una presentadora y periodista mexicoestadounidense de 56 años. REUTERS/Daniel Cole

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Lauren Sánchez Bezos es una presentadora y periodista mexicana-estadounidense de 56 años. Desde que inició su relación Jeff Bezos, fundador de Amazon, su perfil público creció y, con esa popularidad, se multiplicaron las preguntas que la gente busca sobre ella en Google.

Según BBC News Mundo, el ejecutivo y la periodista se conocieron en círculos sociales de alto perfil en Los Ángeles, con un primer contacto facilitado por su exesposo, Patrick Whitesell, y el vínculo se afianzó más tarde, cuando ella fue contratada para filmar proyectos de Blue Origin.

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A continuación, otras preguntas que los usuarios realizan sobre Lauren Sánchez Bezos con sus respuestas.

El ejecutivo y la periodista se conocieron en círculos exclusivos de Los Ángeles. REUTERS/Brendan McDermid

Cuántos hijos tiene Lauren Sánchez

Tiene tres hijos: uno nacido en 2001 de su relación con el exjugador de la NFL Tony Gonzalez y dos de su matrimonio con el agente de Hollywood Patrick Whitesell.

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Lauren Sánchez es mexicana

Lauren Sánchez es una mexicana-estadounidense de tercera generación: nació en Nuevo México y se crió en California.

Cuántas veces se ha casado Lauren Sánchez

Lauren Sánchez se ha casado dos veces: primero con Patrick Whitesell en 2005 y se divorció en 2019. Después en 2025, contrajo matrimonio con Jeff Bezos.

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En 2025, se casó con Jeff Bezos. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

A qué se dedica actualmente Lauren Sánchez

Lauren Sánchez se dedica actualmente a la filantropía, la aviación y la escritura. En el plano social, ocupa el cargo de vicepresidenta del Bezos Earth Fund, una fundación enfocada en iniciativas ambientales.

En paralelo, mantiene un perfil ligado a la industria audiovisual y la aeronáutica: fundó Black Ops Aviation, una empresa especializada en producción y filmación aérea para cine y televisión. Además, es piloto certificada de helicópteros.

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También desarrolló una faceta como autora: publicó libros infantiles inspirados en su propia experiencia con la dislexia, con el objetivo de transmitir a los chicos mensajes de superación.

Sánchez Bezos ha escrito tres libros infantiles. (Amazon)

Cuáles son los libros de Lauren Sánchez

Lauren Sánchez tiene estos libros infantiles.

La mosca que voló al espacio.

La mosca que voló bajo el mar.

La mosca que voló al Polo Norte.

"Lauren espera que este libro pueda ayudar a los chicos de todo el mundo a encontrar su pasión y a perseguir sus sueños, incluso hasta las nubes y más allá“, señala su descripción en Amazon como autora.

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Lauren Sánchez explora las Islas Galápagos

Lauren Sánchez Bezos nadó con tiburones de punta blanca en las islas Galápagos. REUTERS/Brendan Mcdermid

Lauren Sánchez Bezos nadó con tiburones de punta blanca en las Islas Galápagos y compartió las imágenes en Instagram para marcar el inicio de la Shark Week.

En el mismo post conectó la experiencia con la iniciativa de conservación marina que impulsa junto a su esposo, Jeff Bezos, fundador de Amazon.

En la publicación, Sánchez Bezos contó que el encuentro empezó con temor y terminó en asombro:

“Al principio tuve miedo, pero luego pasaron nadando, tranquilos”, escribió. A partir de esa vivencia, explicó la función ecológica de estos animales: como depredadores, ayudan a mantener el equilibrio del arrecife y facilitan que los ecosistemas se recuperen más rápido después de olas de calor y tormentas.

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En septiembre de 2025, anunció donaciones por USD 37,5 millones para la protección marina en 12 naciones. (Instagram )

También mencionó que algunas especies se desplazan miles de millas entre aguas profundas y superficiales, y que en ese recorrido trasladan nutrientes clave para la salud del océano.

Luego advirtió que, pese a llevar 400 millones de años en el planeta, hoy más de un tercio de las especies de tiburones están amenazadas de extinción.

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“La buena noticia es que en el @bezosearthfund sabemos qué funciona”, escribió.

“Por eso apoyamos la protección de hábitats oceánicos importantes, líderes y sistemas locales, y estamos creando financiamiento a largo plazo que pueda darles a los tiburones —y a los ecosistemas que los rodean— una oportunidad de recuperarse.”

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En septiembre de 2025, Sánchez Bezos anunció USD 37,5 millones en donaciones para la protección marina en 12 naciones y territorios del Pacífico, dentro de un compromiso total de USD 100 millones que el Bezos Earth Fund definió como uno de los esfuerzos de conservación oceánica más ambiciosos jamás intentados.