Google usa IA para corregir en solo un mes más errores de Chrome que en los últimos dos años

Google aceleró la corrección de errores en Chrome gracias al despliegue de inteligencia artificial. (Reuters)

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En el último mes, Google ha logrado corregir más errores de seguridad en Chrome de los que había solucionado en los dos años previos. La compañía detalló que en las dos versiones más recientes de su navegador, lanzadas en junio, se solucionaron 1.072 fallos de seguridad, una cifra que supera los 1.036 parches aplicados en las anteriores 23 versiones distribuidas durante los últimos dos años.

Este hito representa un cambio en la dinámica de la ciberseguridad, con la inteligencia artificial (IA) como motor principal del avance.

La irrupción de la IA en el hallazgo y corrección de vulnerabilidades

Desde hace más de una década, el equipo de seguridad de Chrome ha implementado métodos automatizados para detectar vulnerabilidades, pero ahora los modelos de gran lenguaje (LLM) y otras herramientas de IA han llevado la detección y corrección de errores a una escala sin precedentes.

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Modelos avanzados como Gemini permiten detectar y solucionar vulnerabilidades antes que los atacantes. (Reuters)

Según explicó Parisa Tabriz, vicepresidenta y gerente general de Chrome, a WIRED: “En Chrome hemos estado usando aprendizaje automático, empleando IA antes de que se llamara IA, para ayudar a encontrar vulnerabilidades y automatizar las pruebas de seguridad desde al menos 2012. Ha sido una parte fundamental de cómo encontramos vulnerabilidades y empoderamos a los desarrolladores”.

El informe publicado por el equipo de seguridad de Chrome atribuye el aumento reciente de parches principalmente al proceso interno en rápida evolución para usar herramientas de IA en la detección, clasificación y desarrollo de soluciones para vulnerabilidades. El ritmo de hallazgos ha sido tan alto que el equipo ha comenzado a lanzar correcciones de seguridad dos veces por semana, una frecuencia superior a la habitual en la industria del software.

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Una nueva economía de la ciberseguridad

Doug Turner, director de ingeniería de Chrome, declaró a TechCrunch que los modelos de IA han “cambiado fundamentalmente la economía de la ciberseguridad, transformando el descubrimiento de vulnerabilidades en una operación automatizada a escala industrial”.

Según Turner, el uso de modelos como Gemini permite anticipar la solución de fallos y mantener la seguridad del navegador por delante de posibles atacantes: “Al aplicar modelos como Gemini, estamos corrigiendo vulnerabilidades de manera preventiva, superando a nuestros adversarios y haciendo que Chrome sea más seguro con cada actualización”.

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La inteligencia artificial impulsa una nueva frecuencia de actualizaciones de seguridad en el navegador. (Reuters)

El enfoque de Google se basa en entrenar sus modelos de IA para que conozcan todas las vulnerabilidades de seguridad identificadas en el pasado, así como cada línea del historial de código de Chromium. “Nuestro modelo sabe sobre cada vulnerabilidad de seguridad que hemos visto antes. Y lo realmente interesante es que también conoce el motivo de cada cambio en el código de Chromium”, describió Turner en declaraciones recogidas por WIRED.

La tendencia no es exclusiva de Google. A principios de julio, Microsoft informó que había corregido 570 errores de seguridad en sus productos como parte de su ronda mensual de actualizaciones, una cifra récord que la empresa atribuye a la integración de IA en sus procesos de revisión y parcheo. Por su parte, Apple no ha experimentado el mismo aumento exponencial: la compañía ha solucionado 482 errores en 2026, cifra similar a la de años anteriores.

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Un futuro de parches más frecuentes y software más seguro

El equipo de Chrome se encuentra actualmente en una fase piloto, lanzando dos actualizaciones de seguridad por semana, en contraste con la frecuencia tradicional de cada seis semanas que marcó tendencia una década atrás. Este ritmo responde, según Turner, a la cantidad de vulnerabilidades detectadas: “Llegamos aquí porque teníamos tantas correcciones de vulnerabilidades que poder ofrecer dos actualizaciones semanales, en este momento, fue lo más lógico”.

La estrategia de Google con IA marca un cambio en la protección de millones de usuarios de Chrome. (Europa Press)

Tanto Tabriz como Turner coinciden en que esta “explosión” de hallazgos podría moderarse a futuro para productos maduros como Chrome, una vez que la mayoría de errores detectables mediante IA hayan sido corregidos. Además, el equipo trabaja en cambios estructurales en el navegador, como la reescritura de partes del código en el lenguaje Rust, considerado más seguro que C++, para evitar categorías enteras de fallos recurrentes.

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Tabriz subrayó la importancia de que toda la industria tecnológica integre la inteligencia artificial en sus flujos de trabajo de desarrollo seguro: “Mi mayor esperanza es que todo sea más seguro. Pero no asumo que todo va a mejorar automáticamente. No creo que vaya a salir gratis”, expresó en diálogo con WIRED.