Cualquier persona puede seleccionar un punto de Google Earth, utilizar la función ‘Crear imagen’ y describir lo que quiere visualizar. (Composición Infobae: Google Earth)

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Google Earth da un salto al futuro: ahora la IA convertirá tus ubicaciones favoritas en fotos increíbles. La integración de Google Earth con Nano Banana, el generador de imágenes mediante inteligencia artificial, transforma la experiencia de explorar mapas y paisajes digitales.

Desde este jueves 30 de julio de 2026, los usuarios pueden acceder a herramientas que permiten visualizar proyectos, crear infografías personalizadas y reconstruir visualmente el pasado de cualquier región del mundo, todo a partir de la combinación de imágenes satelitales y capacidades avanzadas de IA.

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Google Earth y Nano Banana: unión de mapas y creatividad con inteligencia artificial

La decisión de unir Google Earth con Nano Banana responde a la estrategia de Google de potenciar sus servicios mediante inteligencia artificial. Ya se habían incorporado soluciones similares en plataformas como YouTube, Maps y Android, pero esta nueva integración apunta a ampliar las posibilidades de interacción visual y creativa para millones de usuarios en todo el mundo.

La integración de Google Earth con Nano Banana transforma la experiencia de explorar mapas y paisajes digitales. (X: Google)

Ahora, cualquier persona puede seleccionar un punto de Google Earth, utilizar la función ‘Crear imagen’ y describir lo que quiere visualizar. Así, la inteligencia artificial genera imágenes personalizadas sobre el lugar elegido.

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Según lo publicado en el blog oficial de Google, es posible trabajar con imágenes satelitales, aéreas y en 3D, lo que permite obtener resultados basados en entornos reales.

Esta función representa una evolución significativa en la forma de explorar territorios y planificar proyectos. La capacidad de transformar ubicaciones conocidas en imágenes nuevas y creativas amplía el potencial de la plataforma, tanto para el público general como para profesionales de distintos sectores.

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La inteligencia artificial genera imágenes personalizadas sobre el lugar elegido. (Google)

Aplicaciones prácticas: de proyectos inmobiliarios a reconstrucciones históricas

Entre las utilidades destacadas por Google, se encuentra la generación de planes inmobiliarios de manera profesional. Usando Nano Banana, los usuarios pueden transformar espacios vacíos en zonas urbanas, anticipando visualmente cómo quedarían los desarrollos antes de que se inicie la construcción.

Por ejemplo, Google presentó el caso de una casa virtual en la orilla de un lago, ubicada en un sitio donde actualmente solo hay agua. Esta capacidad de previsualizar edificaciones y proyectos facilita la toma de decisiones tanto para particulares como para empresas del sector inmobiliario.

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Otra funcionalidad es la creación de infografías personalizadas sobre ubicaciones específicas del mapa. Esto permite ilustrar información relevante sobre un lugar concreto y compartirla de manera visual, enriqueciendo la comprensión y la comunicación de datos geográficos.

Ahora es posible diseñar infografías a medida directamente desde Google Earth. (Google)

Además, la herramienta ofrece la posibilidad de reconstruir visualmente el pasado de diferentes regiones. Los usuarios pueden solicitar a la inteligencia artificial que genere imágenes basadas en mapas antiguos o descripciones de épocas pasadas.

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Por ejemplo, es posible pedir la recreación de una zona cubierta de ruinas, facilitando la visualización de cómo era el entorno en otro momento histórico.

Cómo funciona la generación de imágenes en Google Earth con IA

El proceso para crear imágenes a partir de ubicaciones en Google Earth es sencillo y accesible. Al navegar por la plataforma, basta con acercarse a una zona de interés, seleccionar la función ‘Crear imagen’ y escribir una descripción de lo que se desea ver. Nano Banana toma esa información y, utilizando los archivos visuales de Google Earth, produce una imagen que refleja la petición del usuario.

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Ahora, arquitectos y urbanistas cuentan con la posibilidad de materializar sus ideas y mostrarlas de forma visual. (Google)

Según Google, esta es la primera vez que se pueden generar imágenes personalizadas combinando imágenes satelitales, aéreas y 3D de Google Earth con una herramienta de inteligencia artificial generativa. La funcionalidad ya está disponible de manera global para todos los usuarios de la plataforma, sin restricciones geográficas.

La integración marca un nuevo capítulo en la digitalización de la cartografía y la creatividad, abriendo la puerta a usos innovadores tanto en el ámbito personal como profesional.

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