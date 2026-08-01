Cómo es Silicon Valey el inicio de Google, HP, Nvidia, Netflix y hasta Apple

Apple Park en la localidad de Cupertino, California. (Apple)

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Silicon Valley es mucho más que una región del norte de California. Considerado el principal centro mundial de innovación tecnológica, este lugar fue el punto de partida de empresas que transformaron la informática, internet, el entretenimiento y, más recientemente, la inteligencia artificial.

Compañías como Google, Apple, Hewlett-Packard (HP), Nvidia y Netflix nacieron allí con recursos limitados, pero con ideas que terminaron cambiando la vida de millones de personas en todo el mundo.

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La combinación de universidades de prestigio como Stanford, una fuerte cultura emprendedora y la presencia de inversores dispuestos a financiar proyectos innovadores convirtió a Silicon Valley en el ecosistema ideal para el desarrollo de nuevas tecnologías.

Muchos de los gigantes actuales comenzaron en garajes, cafeterías o pequeñas oficinas, demostrando que algunas de las empresas más influyentes del planeta tuvieron orígenes mucho más modestos de lo que hoy podría imaginarse.

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Apple Park. REUTERS/Laure Andrillon/File Photo

El nacimiento de Silicon Valley con HP

Uno de los lugares más emblemáticos de Silicon Valley es un pequeño garaje ubicado en Palo Alto.

Fue allí donde, en 1939, Bill Hewlett y David Packard, dos graduados de la Universidad de Stanford, fundaron Hewlett-Packard con una inversión inicial cercana a los 500 dólares.

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Su primer producto fue un oscilador de audio utilizado para medir frecuencias. Uno de sus primeros clientes fue Walt Disney, que adquirió varias unidades para mejorar el sonido de la película Fantasía.

Con el tiempo, aquel garaje pasó a ser reconocido como el lugar de nacimiento oficial de Silicon Valley.

Silicon Valley nació como centro tecnológico trás la creación de HP en un garaje.

Apple y la revolución de la computadora personal

Décadas después, otro garaje escribiría una página fundamental de la historia tecnológica.

En 1976, Steve Jobs y Steve Wozniak ensamblaron el primer Apple I desde la casa familiar de Jobs en California.

Mientras Wozniak se encargaba del diseño electrónico del equipo, Jobs impulsaba la estrategia comercial y la visión de acercar la informática a cualquier persona.

Aquella idea resultó decisiva para el desarrollo de la computadora personal y permitió que Apple se convirtiera en una de las empresas tecnológicas más valiosas del mundo.

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Steve Jobs y Steve Wozniak crearon Apple en la casa de un familiar de Jobs. (Profesional Review)

Nvidia: una idea que nació durante un desayuno

No todas las grandes compañías comenzaron en un garaje. En 1993, Jensen Huang, Chris Malachowsky y Curtis Priem se reunieron en un restaurante Denny’s de San José para debatir una idea sobre el futuro de la computación.

Los tres ingenieros creían que los videojuegos necesitarían procesadores especializados capaces de generar gráficos tridimensionales cada vez más complejos. Así nació Nvidia.

Con el paso de los años, esas unidades de procesamiento gráfico (GPU) encontraron una aplicación mucho más amplia: el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, una tecnología que hoy impulsa asistentes virtuales, sistemas de aprendizaje automático y numerosos servicios digitales.

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Nvidia nació de la reunión de tres ingenieros en un restaurante de Silicon Valley. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Netflix cambió para siempre la forma de ver películas

En 1997, cuando los videoclubes dominaban el entretenimiento doméstico, Reed Hastings y Marc Randolph imaginaron un modelo completamente diferente.

Su empresa comenzó enviando películas en formato DVD por correo dentro de sobres rojos, evitando que los clientes tuvieran que desplazarse hasta una tienda física.

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Años después, el avance de internet permitió abandonar el soporte físico y apostar por el streaming.

Ese cambio convirtió a Netflix en uno de los principales servicios de entretenimiento del mundo y modificó profundamente la forma en que millones de personas consumen películas y series.

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Netflix nació como un negocio que enviaba películas por correo antes de la expansión de internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google y una nueva forma de buscar información

A finales de la década de 1990, encontrar información en internet no era una tarea sencilla. Los buscadores existentes ofrecían resultados poco precisos porque se limitaban a contar cuántas veces aparecía una palabra dentro de una página web.

Frente a ese problema, Larry Page y Sergey Brin, estudiantes de doctorado de la Universidad de Stanford, desarrollaron un algoritmo que clasificaba las páginas según la relevancia de los enlaces que recibían desde otros sitios.

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El proyecto comenzó en un garaje de Menlo Park y dio origen a Google en 1998.

Su sistema mejoró considerablemente la calidad de las búsquedas y terminó convirtiéndose en la principal puerta de acceso a internet para miles de millones de usuarios.

Google como proyecto también nació en un garaje. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Un ecosistema que sigue impulsando la innovación

Aunque las historias de estas compañías son diferentes, todas comparten un elemento en común: nacieron en un entorno donde la innovación, la colaboración y la disposición a asumir riesgos forman parte de la cultura empresarial.

Silicon Valley continúa siendo uno de los principales polos tecnológicos del planeta y alberga miles de empresas dedicadas al desarrollo de software, inteligencia artificial, biotecnología, robótica y otros sectores estratégicos.

Las trayectorias de HP, Apple, Nvidia, Netflix y Google muestran que algunas de las ideas que transformaron la economía digital comenzaron con inversiones modestas y equipos reducidos. Décadas después, esas iniciativas no solo dieron origen a empresas multimillonarias, sino que también redefinieron la manera en que las personas trabajan, se comunican, se entretienen y acceden a la información en todo el mundo.