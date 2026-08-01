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Epic Games tiene gratis Marvel Rivals y se une al estreno de la película Avengers: Doomsday

Marvel Rivals es un juego de disparos de superhéroes y permite luchar en campos de batalla destruible

Con el estreno de Avengers: Doomsday a la vuelta de la esquina, Epic Games regala Marvel Rivals. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Con el estreno de Avengers: Doomsday a la vuelta de la esquina, Epic Games regala Marvel Rivals. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
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El estreno de Avengers: Doomsday está cada vez más cerca y, por eso, Epic Games ofrece gratis el juego Marvel Rivals para PC.

El título es un juego de disparos JcJ (jugador contra jugador) de superhéroes: reúne un equipo Marvel, combina sus poderes para idear estrategias y habilidades, y permite luchar en campos de batalla destruibles en constante cambio dentro del universo de Marvel.

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Recientemente, la plataforma incorporó Path to Doomsday — Avengers: Age of Ultron, un nuevo modo JcE (jugador contra entorno) con escenas cinematográficas narrativas.

Un personaje humanoide armado está montado sobre una criatura robótica con forma de dinosaurio. Se observa un logo de Marvel Rivals y texto
Se trata de un shooter de superhéroes en modo JcJ (jugador contra jugador). (Epic Games)

Cómo jugar gratis Marvel Rivals

Para obtener el Marvel Rivals sin costo, sigue estos pasos:

  1. Crear una cuenta en Epic Games o iniciar sesión si ya tienes una en epicgames.com.
  2. Buscar Marvel Rivals en la tienda o ingresar directamente a la página del juego.
  3. Hacer clic en ‘Obtener’ y confirmar la transacción (el precio es cero).
  4. Descargar e instalar el juego desde el Epic Games Launcher.
  5. Una vez instalado, iniciar sesión con tu cuenta de Epic Games y comenzar a jugar.
Ilustración de Ultron en primer plano, con armadura gris metálica y detalles rojos brillantes, sobre un fondo futurista oscuro con iluminación roja y los logos de Marvel Rivals y Path to Doomsday
El juego sumó Path to Doomsday — Avengers: Age of Ultron, su nuevo modo JcE. (Epic Games)

La licencia queda asociada a tu cuenta de forma permanente: no es necesario tenerlo instalado todo el tiempo para conservarlo.

Cómo acceder al modo de Avengers: Doomsday

  1. En la pantalla principal, seleccionar Lista de partidas.
  2. Abrir la pestaña Rivalidad y elegir Path to Doomsday: Avengers Age of Ultron.
  3. Seleccionar la dificultad y buscar partida.

De qué trata Marvel Rivals

Marvel Rivals es un juego de disparos JcJ (jugador contra jugador) de superhéroes desarrollado por NetEase Games. El jugador arma un equipo con personajes del universo Marvel, combina sus poderes para diseñar estrategias y combate en escenarios destruibles que cambian en tiempo real.

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Videojuego de acción con Cíclope de espalda disparando rayos rojos, rodeado de otros personajes como Loki y Moon Knight, en un entorno de fantasía boscoso
NetEase Games desarrolló Marvel Rivals, un shooter de superhéroes en modo JcJ. (Epic Games)

Path to Doomsday: el nuevo modo JcE

El juego incorporó recientemente Path to Doomsday — Avengers: Age of Ultron, un modo JcE (jugador contra entorno) de tiempo limitado.

En él, un equipo de hasta cuatro jugadores defiende la Torre de los Vengadores del ataque de Ultrón y su ejército de Centinelas, con escenas cinematográficas y diálogos grabados por el elenco de voces del juego.

El modo está disponible hasta el 27 de agosto de 2026 a las 9:00 UTC y ofrece dos niveles de dificultad:

Personaje femenino de videojuego con cabello oscuro, gafas violetas, chaqueta amarilla y rosa, y top rosa. Sostiene esfera luminosa y hace gesto. Fondo de edificio, planta y UI de juego
Hasta cuatro jugadores deben repeler a Ultrón y sus Centinelas en la Torre de los Vengadores. (Epic Games)
  • Normal: accesible desde el inicio. Recompensa 200 Unidades y una Tarjeta de Galería de Avengers: Age of Ultron.
  • Difícil: se desbloquea tras completar una partida en Normal. Recompensa el traje “Avengers: Age of Ultron” de Ultrón y el MVP “Camino a la Paz”.

Qué otros juegos gratis hay en Epic

Además de Marvel Rivals, Epic Games Store reparte cada semana títulos gratuitos que quedan asociados de forma permanente a la cuenta del usuario, sin necesidad de suscripción. Solo hay que reclamarlos dentro del período de promoción.

Cuatro portadas de videojuegos: Otxo con personaje en traje y mansión; Sol Cesto con guerrero y linterna; Beacon Pines con animales; We Were Here Together con exploradores
Epic Games Store también ofrece un juego gratis diferente cada semana, sin suscripción y para siempre en la cuenta. (Epic Games)

Los juegos gratis disponibles ahora

Hasta el 6 de agosto de 2026 a las 17:00 (hora de España), la tienda ofrece dos títulos sin costo:

  • OTXO (USD 14,99): shooter con perspectiva cenital y elementos roguelite de acción intensa.
  • Sol Cesto (USD 13,99): aventura subterránea con mundos generados de forma aleatoria, combates y eventos impredecibles.

Los próximos juegos gratuitos

Del 6 al 13 de agosto, Epic Games reemplazará esos títulos con otros dos:

  • Beacon Pines (USD 19,99): aventura narrativa de corte independiente.
  • We Were Here Together (USD 12,99): juego cooperativo de puzles.

Entre ambas semanas, el valor combinado de los cuatro juegos supera los USD 61.

El logo blanco de Epic Games Store sobre una escena de videojuego con dos personajes, un robot araña gigante, y edificios destruidos bajo un cielo anaranjado.
Al reclamarlos, quedan en tu biblioteca de forma permanente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo reclamarlos

El proceso es idéntico para todos los títulos:

  1. Inicia sesión en epicgames.com/free-games con tu cuenta.
  2. Selecciona el juego y haz clic en “Obtener”.
  3. Confirma la transacción (el precio es cero).

Una vez reclamados, los juegos son tuyos para siempre, aunque no los instales de inmediato. Otra plataforma en la que puedes obtener juegos gratis es Steam.

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