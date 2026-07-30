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Waymo vs. Zoox: así funcionan sus vehículos autónomos, los precios y cómo usarlos

San Francisco, Estados Unidos, es una de las ciudades donde ambas plataformas ya prestan servicios al público general

Vehículo blanco autónomo Waymo con sensores en el techo y laterales, circulando por una calle con fondo borroso de edificios y un semáforo en rojo
Waymo y Zoox impulsan el avance de los vehículos autónomos en ciudades de Estados Unidos con modelos de robotaxi distintos. (Reuters)
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El avance de los vehículos autónomos ha transformado el panorama del transporte en ciudades de Estados Unidos. Dos empresas ya están en las calles de varias ciudades: Waymo, filial de Alphabet (Google), y Zoox, propiedad de Amazon.

Ambas han adoptado estrategias distintas, tanto en el diseño de sus vehículos como en los modelos de negocio y el enfoque regulatorio necesario para operar. Por lo que vale la pena conocer bajo que contexto están ofreciendo hoy su servicio

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Cómo es el funcionamiento y despliegue de Waymo y Zoox

Waymo se ha consolidado como el servicio de robotaxi más visible en ciudades clave como San Francisco, Phoenix y Los Ángeles. Utiliza vehículos tradicionales modificados, como los Jaguar, equipados con sensores avanzados y software de conducción autónoma.

Los usuarios pueden solicitar un coche a través de la aplicación Waymo One, disponible en iOS y Android, que permite ver el precio estimado antes de iniciar el trayecto, abrir las puertas desde el móvil y poner en marcha el viaje pulsando un botón en la pantalla trasera del vehículo.

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Zoox desarrolla un robotaxi eléctrico sin volante ni pedales y mantiene un despliegue piloto en San Francisco y Las Vegas.(REUTERS/Joel Angel Juarez/File Photo)
Zoox desarrolla un robotaxi eléctrico sin volante ni pedales y mantiene un despliegue piloto en San Francisco y Las Vegas.(REUTERS/Joel Angel Juarez/File Photo)

En contraste, Zoox ha optado por desarrollar un vehículo desde cero, eliminado por completo el volante, los pedales y cualquier control humano tradicional. Su robotaxi eléctrico tiene una carrocería simétrica y dos filas de asientos enfrentadas, pensado exclusivamente para la automatización total.

Su despliegue comercial es más limitado: actualmente opera en zonas seleccionadas de San Francisco y Las Vegas, aún en fase piloto, pero ha comenzado a transportar pasajeros en trayectos de prueba.

La diferencia en el enfoque del diseño también define el tipo de regulación al que se enfrentan. Zoox ha debido solicitar exenciones específicas a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) para operar sin controles humanos, mientras que Waymo adapta autos existentes y se ajusta a las normas convencionales.

Ciudades y condiciones regulatorias para operar

Waymo opera comercialmente en tres grandes urbes: San Francisco, Phoenix y Los Ángeles. El servicio está disponible para el público general en estas ciudades, aunque el área de cobertura puede variar según la regulación local y los acuerdos municipales.

Waymo aplica en San Francisco una tarifa dinámica que puede superar los 14 dólares por milla en horas de alta demanda. (EFE/EPA/ALLISON DINNER)
Waymo aplica en San Francisco una tarifa dinámica que puede superar los 14 dólares por milla en horas de alta demanda. (EFE/EPA/ALLISON DINNER)

Zoox, en cambio, recibió recientemente una exención federal histórica de la NHTSA para desplegar hasta 2.500 vehículos por año durante dos años. Esta autorización permite que Zoox cobre tarifas por viaje, pero la empresa todavía debe obtener aprobaciones estatales y municipales.

Actualmente, Zoox transporta pasajeros en áreas restringidas de Las Vegas y San Francisco, como parte de su despliegue piloto. En Las Vegas, los viajes aún son gratuitos para el público, mientras continúan las pruebas y se ajustan los protocolos de seguridad.

Cuánto cuesta un viaje en un vehículo autónomo

En el caso de Waymo, los precios en San Francisco funcionan con un modelo dinámico similar al de Uber o Lyft.

El costo promedio base ronda los $11.84 dólares por milla (alrededor de $7.40 por kilómetro). Sin embargo, en horas de alta demanda, la tarifa puede superar los $14 dólares por milla ($8.75 por kilómetro). Un viaje corto de dos millas (3,2 kilómetros) entre puntos turísticos puede costar entre $23 y $25 dólares, con recargos si hay congestión o demanda elevada.

Durante los horarios pico, el precio puede ser entre 30% y 40% más caro que Uber para trayectos equivalentes. Además, la ciudad de San Francisco añade un recargo del 2% por congestión al tráfico.

Los viajes de Zoox en Las Vegas siguen siendo gratuitos en la fase piloto y la empresa todavía no definió un precio para el público general.(REUTERS/Joel Angel Juarez)
Los viajes de Zoox en Las Vegas siguen siendo gratuitos en la fase piloto y la empresa todavía no definió un precio para el público general.(REUTERS/Joel Angel Juarez)

Zoox aún no ha lanzado una estructura de precios definitiva para el público general. Los viajes en Las Vegas, por ejemplo, son gratuitos en la actualidad como parte de la fase piloto y el despliegue inicial.

Las proyecciones sugieren que, a gran escala, el costo operativo de un robotaxi Zoox podría ubicarse entre $0.17 y $0.36 centavos de dólar por milla, lo que permitiría ofrecer tarifas inferiores a $1 dólar por milla en el futuro. Sin embargo, estos valores son teóricos y no reflejan el precio real para el usuario hoy.

Cómo solicitar cada servicio y experiencia de usuario

Para pedir un viaje en Waymo, el usuario debe descargar la aplicación, registrarse y vincular un método de pago. Una vez solicitado el trayecto, la app muestra el precio estimado y, cuando el coche llega, el pasajero puede abrir las puertas desde el móvil y comenzar el viaje tras abrocharse el cinturón.

Zoox requiere también la descarga de su aplicación y la creación de una cuenta. La experiencia es completamente autónoma: el vehículo llega, el pasajero sube y el sistema gestiona el recorrido sin intervención humana. La empresa está en proceso de ampliar sus permisos para comenzar a cobrar oficialmente por los viajes.

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