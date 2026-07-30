Boca Juniors evalúa mudar la localía hasta mejorar el estado del césped de la Bombonera

El césped de la Bombonera necesita más tiempo para ponerse a punto (EFE/Raúl Martínez)

Guardar

La dirigencia de Boca Juniors analiza alternativas para mudar su localía en los próximos partidos. Así se lo confirmó una fuente del club a Infobae, luego del evidente mal estado del campo de juego en el encuentro ante O’Higgins por la Copa Sudamericana la semana pasada. Aunque en el Alberto J. Armando se llevaron a cabo tareas de resembrado una vez que concluyó la participación del equipo en el semestre anterior y durante toda la Copa del Mundo, las condiciones climáticas y respuesta de la hierba no fue la esperada.

Es por eso que en el match copero ante los chilenos se distinguió un sector del campo con otro tono de verde al del resto: la banda a lo largo contigua a los bancos de suplentes, una zona que históricamente le causó problemas a la cancha debido a que la caída del sol, por la zona de palcos, no es similar a la del resto del campo. En el cotejo contra O’Higgins, se notó dicho rectángulo con exceso de arena e incluso algunos panes de pasto se levantaron, con el foco en un Leandro Paredes que tuvo que acomodarlo antes de la ejecución de un tiro de esquina.

PUBLICIDAD

El calendario de Boca invita a pensar que solamente serán dos los partidos en cuestión para mudar la localía. Hoy por la noche, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena definirá la llave de 16avos de Sudamericana ante O’Higgins; el domingo también jugará fuera de casa ante Newell’s en Rosario; y más tarde tendrá que afrontar dos compromisos que, a priori, estaban fijados en la Bombonera pero podrían ser mudados: Estudiantes (miércoles 5/8), por la segunda fecha postergada del Clausura, y Vélez (domingo 9/8), por la cuarta.

Paredes Arregla El Césped De La Bombonera

Luego de eso, Boca actuará contra Platense y Racing, por el torneo doméstico, en Vicente López y Avellaneda, respectivamente. A lo sumo, el Xeneize afrontaría un partido más en condición de local, si se clasifica esta noche a los octavos de la Sudamericana (será ante Recoleta de Paraguay entre el 11 y 13 de agosto). Recién para fines del mes que viene volverá a presentarse en casa contra Lanús por el Clausura, lo que permitiría un tiempo considerable de trabajo.

PUBLICIDAD

¿Cuáles son las alternativas para una posible mudanza? En teoría, el estadio Único de La Plata (Diego Armando Maradona) iba a estar listo para marzo como sede oficial de la selección argentina, según habían anunciado las autoridades de la AFA y la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, todavía se llevan a cabo tareas de remodelación y reestructuración en el campo e infraestructura, por lo que todavía no está disponible para su libre utilización. Otros dos estadios a los que Boca acudió a lo largo de la historia para moverse de la Bombonera por diversas circunstancia son el Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda de Racing) y el José Amalfitani (de Vélez Sársfield).

En primera instancia, Racing no tendría intenciones de ceder su estadio a Boca, según le confiaron desde la Academia a este medio. Las cuentas le permitirían a la institución de Avellaneda prestarlo en tiempo y forma ya que el sábado 1/8 recibiría a Tigre por la tercera jornada del Clausura y recién volvería a enfrentar de local a Banfield por la quinta a mediados de agosto. El caso de Vélez es un tanto más complicado ya que justamente el Fortín es uno de los equipos a los que Boca tendrá que enfrentar en los teóricos dos encuentros de mudanza. La dirigencias vienen de formalizar la transferencia del arquero Álvaro Montero y existe un diálogo latente, aunque todavía no es seguro que haya un acuerdo.

PUBLICIDAD

La última vez que Boca jugó de local en otra cancha fue a principios de 2024 en el Nuevo Gasómetro de San Lorenzo

Hay que decir que la última vez que Boca jugó como local en otro estadio fue en el Nuevo Gasometro, el 1° de febrero de 2024 ante Sarmiento de Junín por el certamen doméstico. No obstante, no existieron contactos desde la Ribera a San Lorenzo para la cesión del recinto ubicado en el Bajo Flores, aunque la dirigencia azulgrana, urgida de dinero para solventar deudas, no vería con malos ojos el alquiler de su cancha. En este contexto, otro estadio que toma preponderancia es el Tomás Ducó de Huracán, que por distancia es el que más cerca está situado de Brandsen 805. Ya hubo un sondeo informal desde Boca al Globo para conocer su disponibilidad.

Respecto a la capacidad, dato clave teniendo en cuenta que Boca otorga lugares a los socios y abonados en su totalidad cuando hace las veces de local en la Bombonera, hay que remarcar que la cancha de Racing es la más amplia con un aforo cercano a los 55.000 espectadores. El Amalfitani de Vélez ostenta casi 50.000 lugares y el Pedro Bidegain de San Lorenzo, con capacidad total para unos 48.000, está reducido a casi 43.000 en la actualidad por cuestiones de seguridad.

PUBLICIDAD

El hipotético movimiento quedará sujeto además a la aprobación de los organismos de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires (si es a Vélez, San Lorenzo o Huracán, otra alternativa viable) o la provincia de Buenos Aires (si es en Racing). Por el momento no es seguro que Boca juegue en otro estadio contra Estudiantes y Vélez, pero sí es una realidad que existen averiguaciones debido al mal estado del césped, que no llegó a estar 10 puntos como había sido planificado a principios de junio. En los próximos días habrá definición.