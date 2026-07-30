República Dominicana se mantiene entre los mejores tras superar el umbral de las 50 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

República Dominicana terminó quinta en el medallero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con 57 preseas. (Foto cortesía Comité Olímpico Dominicano)

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Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, realizados en Santo Domingo, República Dominicana, han colocado al país anfitrión en el centro de la atención regional.

La delegación dominicana alcanzó el quinto lugar del medallero general, consolidando una actuación sólida con 57 preseas: 10 de oro, 12 de plata y 35 de bronce.

El evento, seguido de cerca a nivel internacional refleja el crecimiento deportivo del Caribe y la apuesta de la organización local por el desarrollo atlético.

México domina la tabla con una ventaja considerable, mientras que Colombia, Cuba y Venezuela mantienen posiciones destacadas por encima de la anfitriona. No obstante, el desempeño de República Dominicana ha recibido el reconocimiento de la prensa especializada y de la afición. Las principales áreas de éxito para los atletas locales han sido el judo, el taekwondo, el esquí acuático y el tenis, disciplinas donde el país ha sumado la mayor parte de sus preseas doradas y ha mostrado una clara evolución respecto a ediciones anteriores.

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El judo aportó 12 medallas a República Dominicana en Santo Domingo 2026, con tres oros, dos platas y siete bronces. (Foto cortesía Comité Olímpico Dominicano)

En judo, la delegación dominicana se llevó 3 medallas de oro, 2 de plata y 7 de bronce, sumando un total de 12 metales. El taekwondo aportó 2 oros, 2 platas y 5 bronces, evidenciando una cantera sólida y renovada.

En el caso del esquí acuático, la cosecha fue de 3 oros, 3 platas y 6 bronces, consolidando a los atletas dominicanos como referentes continentales en este deporte. El tenis añadió una medalla de oro y otra de bronce.

Otras disciplinas también contribuyeron al medallero: en ajedrez, República Dominicana consiguió un oro, mientras que en deportes como natación, remo y racquetbol los representantes locales sumaron platas y bronces, ampliando el alcance de la delegación en el tablero general. El bádminton y la gimnasia trampolín aportaron dos bronces cada uno, mientras que deportes como el boliche, el golf, el rugby 7, el tiro y el surf también registraron presencia dominicana entre los premiados.

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La edición de Santo Domingo 2026 se distingue por la diversidad de disciplinas y la presencia de delegaciones que han elevado el nivel competitivo.

Los hermanos Pigozzi consolidaron a República Dominicana en el esquí acuático, con Andrea y Paolo en el primer y segundo lugar del Overall. (Foto cortesía Comité Olímpico Dominicano)

Hermanos Pigozzi: una actuación histórica

La familia Pigozzi representa una de las historias más notables del esquí náutico en la República Dominicana. Originarios de Boca Chica, los hermanos Robert, Andrea, Paolo y Francesca han colocado el nombre del país en la élite de este deporte a nivel internacional.

Robert Pigozzi, el mayor, se ha consolidado como referente latinoamericano tras ganar oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y sumar títulos en eslalon y otras pruebas continentales. Los trillizos Andrea, Paolo y Francesca también compiten en salto y figuras, logrando podios compartidos y resultados destacados en eventos regionales.

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En los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, Andrea y Paolo firmaron un histórico primer y segundo lugar en la modalidad Overall, reforzando el dominio familiar. El proyecto deportivo creció gracias al impulso de sus padres y el complejo Catalina Water Ski, base de entrenamiento y desarrollo para nuevas generaciones.