Mistfall Hunter llega a Xbox Game Pass: el nuevo RPG de acción ya disponible para suscriptores

Mientras mantengas la suscripción activa a Xbox Game Pass Ultimate, podrás jugar todo el tiempo que quieras sin pagar nada extra - (Microsoft)

Guardar

El catálogo de Xbox Game Pass suma un nuevo atractivo para los aficionados al rol de acción. Mistfall Hunter, el esperado RPG de fantasía oscura, ya está disponible desde hoy para todos los suscriptores del servicio en consola, PC y la nube. El juego de Bellring Games destaca por su sistema de exploración, combates intensos y una mecánica de extracción en la que cada expedición representa un riesgo: perder lo conseguido o regresar con botín valioso.

Este lanzamiento forma parte de la estrategia de Xbox para enriquecer su biblioteca con títulos que llegan al servicio desde el primer día. Mistfall Hunter se perfila como una de las propuestas más interesantes del mes, especialmente para quienes buscan experiencias cooperativas, progresión constante y desafíos en entornos hostiles.

PUBLICIDAD

De qué trata Mistfall Hunter

En Mistfall Hunter, los jugadores deben adentrarse en escenarios plagados de amenazas para recolectar armas, materiales y objetos de gran valor. La dificultad no termina en la obtención del botín: el verdadero reto surge al intentar escapar del área sin ser derrotado, ya que caer en combate supone perder todo lo obtenido en esa expedición. Esta mecánica de riesgo y recompensa eleva la tensión y convierte cada partida en una experiencia distinta.

El juego permite afrontar la aventura en solitario o formar equipos con otros jugadores para enfrentar enemigos más poderosos y acceder a zonas de mayor dificultad. La posibilidad de colaborar, planificar estrategias y compartir el peligro añade un componente social que enriquece la dinámica tradicional de los RPG de acción.

PUBLICIDAD

Mistfall Hunter se ambienta en un mundo de fantasía oscura repleto de territorios hostiles y recompensas ocultas. El diseño invita a explorar, descubrir secretos y mejorar el equipo a medida que se avanza. El sistema de progresión recompensa tanto la habilidad individual como la cooperación, permitiendo a los jugadores personalizar su estilo de juego y adaptar su estrategia según los desafíos que encuentren.

Cómo descargar Mistfall Hunter en Xbox Game Pass

En consola se instala desde Xbox Game Pass o la Microsoft Store, y en Windows desde la app de Xbox, buscando el título y eligiendo “Instalar”, sin costo adicional mientras la suscripción esté activa y vinculada a la cuenta - REUTERS/Claudia Greco/File Photo

El juego está disponible sin coste adicional para quienes tengan una suscripción activa a Xbox Game Pass Ultimate. El proceso de descarga depende del dispositivo utilizado:

PUBLICIDAD

En consola (Xbox Series X|S)

Iniciar sesión con la cuenta de Microsoft asociada a Game Pass Ultimate. Acceder a la aplicación de Xbox Game Pass o a la Microsoft Store. Buscar “Mistfall Hunter” y seleccionar “Instalar con Game Pass”. El título se descargará directamente en la consola.

En PC (Windows)

Abrir la aplicación de Xbox en Windows e iniciar sesión. Ubicar Mistfall Hunter en la pestaña Game Pass o usando la barra de búsqueda. Hacer clic en “Instalar” para comenzar la descarga.

En la nube (Xbox Cloud Gaming)

Ingresar a xbox.com/play o abrir la app de Game Pass en el dispositivo. Iniciar sesión y buscar Mistfall Hunter. Seleccionar “Jugar con la nube”, lo que permite disfrutarlo en móvil, tablet, Smart TV o PC sin descarga, siempre que se cuente con un mando compatible y buena conexión a internet.

Condiciones de acceso y permanencia

Acción cooperativa y progresión constante, el gancho de Mistfall Hunter en Xbox Game Pass - REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo

Mistfall Hunter no es un juego free-to-play: para descargarlo y jugarlo sin comprarlo, es necesario mantener una suscripción activa a Xbox Game Pass Ultimate. Mientras la suscripción esté vigente, el acceso al juego es ilimitado y sin pagos adicionales. Si la membresía se cancela o vence, el acceso queda suspendido hasta renovarla o adquirir el título de forma individual.

PUBLICIDAD

Aunque Mistfall Hunter no llega con el despliegue mediático de otros grandes estrenos, su combinación de acción cooperativa, exploración y progresión lo posiciona como uno de los títulos a seguir dentro del catálogo de Xbox Game Pass. Para los jugadores que buscan desafíos constantes, recompensas valiosas y la posibilidad de disfrutar en grupo, este RPG ya está disponible para descubrir desde hoy mismo.