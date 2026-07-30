Francisco Cerúndolo aprovechó el retiro de Tristan Boyer y se metió en los cuartos de final de Los Cabos

Francisco Cerúndolo se clasificó para los cuartos de final en el ATP de Los Cabos (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)

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Francisco Cerúndolo se clasificó para los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos, México, luego de que el estadounidense Tristan Boyer se retirara por lesión cuando el argentino caía 6-7(4) y se imponía 4-3 en el segundo set. Por un lugar en las semifinales enfrentará al francés Arthur Gea.

Esta vez, la moneda cayó del lado del hermano mayor de los Cerúndolo, la primera raqueta nacional y actual número 20 del ranking mundial. En el inicio del encuentro, el argentino mostró un alto nivel y, en los primeros cuatro games, logró quebrar el servicio de su rival en dos oportunidades, mientras que solo cedió el suyo una vez.

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Esa ventaja le permitió adelantarse 5-2 y encaminar el primer set. Sin embargo, Boyer (162°) reaccionó, recuperó el quiebre y llevó el parcial hasta el 5-5. En ese game, con Cerúndolo al saque, el argentino dispuso de dos set points, pero no logró capitalizarlos. El estadounidense aprovechó el envión anímico, forzó el tie-break y terminó quedándose con la manga por 7-6(4).

En el segundo parcial, el desgaste comenzó a pasarle factura a Boyer, que llegaba con dos victorias en la clasificación y un triunfo en el cuadro principal frente al canadiense Gabriel Diallo (99°). Tras perder su servicio y quedar 3-4 abajo, el estadounidense decidió retirarse del partido debido a problemas físicos y le permitió a Cerúndolo avanzar a los cuartos de final.

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Por un lugar en las semifinales el argentino enfrentará este jueves al francés Arthur Gea (127°), quien superó al estadounidense Michael Zheng (118°) por 0-6, 6-4 y 6-0. La organización dispuso que el partido se dispute en el primer turno de la cancha central desde las 22:00 (hora argentina).

Con los octavos de final ya consumados, el cuadro principal de Los Cabos le dio un importante guiño al argentino. Los dos primeros preclasificados quedaron eliminados: el checo Jiri Lehecka (12°) y el italoargentino Luciano Darderi (23°). Además, el ruso Karen Khachanov (26°) también se despidió del torneo.

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Francisco Cerúndolo enfrenta al francés Arthur Gea por los cuartos de final del ATP de Los Cabos (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

Cerúndolo acumula, hasta el momento, un balance de 28 victorias y 13 derrotas en la temporada 2026. El porteño no sólo sostiene una marcada regularidad, sino que también demuestra la capacidad de adaptarse a las distintas superficies del circuito. Su recorrido comenzó en la gira oceánica: tras un debut adverso en Adelaida, reaccionó en el Australian Open, donde alcanzó los octavos de final. En Melbourne, su camino se detuvo frente al alemán Alexander Zverev (2°), en un exigente encuentro que anticipó futuros cruces entre ambos.

El regreso al continente sudamericano marcó uno de los momentos más felices de su carrera. Cerúndolo cumplió uno de sus grandes objetivos al conquistar el Argentina Open. Sobre el polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn Tennis Club levantó el trofeo tras derrotar en la final al italiano Luciano Darderi (23°), respaldado por un tenis agresivo, sólido y de alto vuelo. El impulso continuó en Santiago de Chile, donde alcanzó las semifinales y volvió a confirmar su fortaleza sobre la superficie.

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En el primer Masters 1000 del 2026 en Indian Wells se despidió en la tercera ronda, mientras que en el Miami Open firmó una destacada actuación al meterse entre los ocho mejores. Sin embargo, en los cuartos de final volvió a encontrarse con Zverev, quien nuevamente se quedó con la victoria y estiró su dominio en los enfrentamientos recientes.

La gira europea sobre polvo de ladrillo presentó algunos altibajos. En el Masters 1000 de Montecarlo cayó en su debut, mientras que en el ATP 500 de Múnich alcanzó los cuartos de final tras exhibir pasajes de muy buen tenis. Más adelante, en Roland Garros, no logró trasladar esas sensaciones y quedó eliminado en la tercera ronda.

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El cambio al césped volvió a mostrar su mejor versión. En el ATP 500 de Queen’s conquistó el segundo título de su carrera sobre esta superficie, luego del conseguido en Eastbourne en 2023. En la final derrotó al estadounidense Tommy Paul (21°), en lo que fue una de las victoria más importante de su trayectoria. La gira, sin embargo, terminó de manera prematura con su eliminación en la primera ronda de Wimbledon.