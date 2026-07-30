Lista de televisores que se quedarán sin Netflix a partir del 1 de agosto de 2026

Netflix solo es compatible con modelos actualizados y recientes. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Illustration/File Photo)

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A partir del 1 de agosto de 2026, varios modelos de televisores dejarán de tener acceso a la aplicación nativa de Netflix. El cambio responde a una decisión técnica que busca garantizar la seguridad y el rendimiento del servicio en los dispositivos.

La medida no corresponde a una falla temporal ni a un error de conexión, sino a la retirada definitiva de la compatibilidad para ciertos dispositivos. Varios hogares se verán afectados por el fin del soporte: la app dejará de abrirse, descargarse o actualizarse en modelos que ya no cumplen los requisitos actuales.

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El motivo principal se encuentra en el software interno: cuando el fabricante deja de actualizar el sistema operativo del televisor, la plataforma tampoco puede sostener una experiencia estable o segura.

Qué modelos de televisores no podrán abrir o descargar la aplicación de televisores

La lista incluye televisores lanzados hace más de 10 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suspensión de soporte afecta principalmente a televisores inteligentes lanzados antes de 2015. Entre los electrodomésticos mencionados en la información oficial, se encuentran marcas y líneas populares.

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Aparecen afectados algunos televisores Samsung, Sony, LG y Panasonic de generaciones antiguas, así como el Apple TV de primera, segunda y tercera generación.

Dentro del catálogo de LG, se incluyen las series Infinia LX9500 y Nano LED LM9600. Panasonic señala modelos como AX900, VT50 y VIERA TC‑P50VT25, mientras que Sony advierte sobre referencias Bravia como KDL, XBR y W95.

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La lista completa, que detalla modelos exactos y versiones de sistema, puede consultarse en el sitio oficial de Netflix. La verificación es fundamental, porque dentro de una misma marca los cambios entre años y versiones suelen ser importantes, incluso cuando los nombres son similares.

Cómo saber si un televisor perderá acceso a la aplicación de Netflix

La ausencia del ícono de Netflix, la imposibilidad de descargar la app o errores al abrirla son señales clave de que el dispositivo quedó fuera de soporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comprobación se realiza en pocos minutos, sin necesidad de llamar al soporte técnico. Existen señales claras que indican el fin de soporte:

La ausencia del ícono de Netflix en el menú principal.

La imposibilidad de descargar o actualizar la app desde la tienda de aplicaciones (como LG Content Store o Samsung Smart Hub).

El hecho de que la aplicación abre pero muestra únicamente una pantalla de error.

Si el ícono ya no aparece, si la descarga no está disponible o si la app deja de avanzar más allá de una pantalla de error, se confirma que el televisor ha quedado fuera del soporte oficial de Netflix.

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De qué depende el funcionamiento de la aplicación de Netflix en el televisor

La compatibilidad depende del sistema operativo y el año de lanzamiento; solo los modelos con software actualizado seguirán funcionando con Netflix. (Foto: EFE/ Sedat Suna)

En el caso de LG, la compatibilidad depende de versiones modernas del sistema operativo webOS. Los modelos anteriores suelen perder acceso al servicio. En Samsung, los televisores que incorporan el sistema Tizen OS desde 2016 mantienen soporte, mientras que los modelos con Orsay OS quedan excluidos.

Asimismo, para Sony, los modelos que utilizan Android TV tienen mejor continuidad, pero los que dependen de firmwares basados en Linux tienden a perder compatibilidad con el paso del tiempo.

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En cuanto a Apple TV, la continuidad depende del sistema operativo: las generaciones más antiguas ya no cumplen los requisitos técnicos de la plataforma de streaming. Cada fabricante mantiene un listado actualizado en su portal para chequear compatibilidades.

Qué alternativas quedan para seguir viendo películas de Netflix en esos televisores

Añadir un dispositivo de streaming externo o conectar una computadora permite mantener el acceso a la plataforma sin reemplazar la pantalla. (Fotocomposición Infobae)

La pérdida de acceso a la aplicación nativa no implica que el televisor deje de funcionar para otros usos. La pantalla seguirá operativa para cable, consolas, reproductores y entradas HDMI.

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La solución más común consiste en agregar un dispositivo externo de streaming, como un Chromecast, Fire TV o Roku, que se conecta vía HDMI y permite instalar Netflix desde su tienda oficial.

Estos dispositivos cuentan con sistemas operativos actualizados y parches de seguridad vigentes, lo que garantiza continuidad y acceso a los contenidos. Otra opción válida es conectar una computadora al televisor y acceder a Netflix desde el navegador, siempre que el dispositivo utilice un sistema compatible.

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Para quienes tengan un televisor anterior a 2015, se sugiere verificar la compatibilidad cuanto antes. En caso de quedar fuera del soporte, un dispositivo externo de streaming suele ser una alternativa más económica y práctica que reemplazar todo el televisor, sobre todo si la pantalla todavía ofrece un buen rendimiento visual.