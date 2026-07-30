Con Independiente-Newell’s como plato principal, se bajará el telón de la segunda fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Independiente Rivadavia-Huracán, Talleres de Córdoba-Vélez, Independiente-Newell's y Central Córdoba de Santiago del Estero-Atlético Tucumán, los partidos del día

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La segunda jornada del Torneo Clausura, a la espera de los encuentros postergados de los equipos que disputan los playoffs de la Copa Sudamericana, bajará su telón este jueves con cuatro vibrantes compromisos. A las 19, Independiente Rivadavia recibirá a Huracán y Talleres chocará con Vélez. Más tarde, a las 21.15, Independiente se las verá con Newell’s y Central Córdoba con Atlético Tucumán.

Independiente Rivadavia-Huracán:

Independiente Rivadavia y Huracán abrirán la jornada en Mendoza

Independiente Rivadavia y Huracán se medirán este jueves a las 19:00 en el Estadio Bautista Gargantini, en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro será arbitrado por Pablo Dóvalo y contará con Daniel Zamora en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

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El conjunto mendocino, dirigido por Alfredo Berti, igualó sin goles ante Atlético en Tucumán en su debut. A pesar del empate en un partido sin demasiadas oportunidades, Independiente Rivadavia se mantiene como uno de los líderes de la tabla anual con 35 puntos, al igual que Argentinos Juniors, aunque el Bicho ya jugó un partido más. La Lepra buscará sumar su primer triunfo del semestre para afianzarse en la pelea por el título anual.

Huracán llega tras vencer 1-0 a Banfield en el Ducó, gracias a un gol de Jordy Caicedo, quien viene de jugar el Mundial 2026 con la selección de Ecuador. El equipo de Parque Patricios intentará obtener su segunda victoria consecutiva, esta vez frente a uno de los equipos más sólidos del fútbol argentino, con el objetivo de consolidar un inicio prometedor en el certamen.

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Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

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Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Daniel Zamora

Hora: 19

Televisación: TNT Sports

Talleres-Vélez:

Talleres y Vélez se enfrentarán en Córdoba

Talleres recibirá a Vélez este jueves a las 19:00 en el Estadio Mario Alberto Kempes, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El partido será dirigido por Nazareno Arasa, con Juan Pablo Loustau a cargo del VAR, y se podrá ver por ESPN Premium. Será el primer partido de Jorge Sampaoli al frente de la T en condición de local.

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El debut de Sampaoli como entrenador de Talleres no fue el esperado: el equipo perdió 1-0 frente a Newell’s en Rosario. Tras el encuentro, el técnico asumió la responsabilidad por el planteo que no dio resultados. Además, el defensor Román Riquelme, una de las incorporaciones más recientes, fue expulsado en los minutos finales y su lugar sería ocupado por Santiago Fernández.

Vélez llega con ánimo tras vencer 1-0 a Instituto en Liniers con gol de Manuel Lanzini, lo que le permitió sumar sus primeros tres puntos del certamen. La actualidad del equipo también está marcada por la inminente salida de Tobías Andrada, quien fue titular en el debut. River y Vélez alcanzaron un principio de acuerdo para el traspaso del mediocampista, que pasaría al club de Núñez por 6 millones de dólares por el 70 por ciento.

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Probables formaciones:

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Jorge Sampaoli.

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Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Tobías Andrada; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Juan Pablo Loustau

Hora: 19

Televisación: ESPN Premium

Independiente-Newell’s:

Independiente se medirá ante Newell's en el Libertadores de América

Independiente y Newell’s jugarán este jueves a las 21:15 en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El partido contará con arbitraje de Pablo Echavarría, Lucas Novelli en el VAR, y será televisado por ESPN Premium.

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El Rojo, que viene de cerrar el fichaje del arquero uruguayo Santiago Mele, inició el certamen con una victoria 2-0 como visitante frente a Estudiantes, con goles de Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. Maximiliano Meza, que regresó al club tras su paso por River, sumó minutos. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros tiene el objetivo de volver a pelear un torneo local y terminar con una sequía de 24 años sin títulos en el fútbol argentino.

Por el lado de Newell’s, el equipo rosarino superó 1-0 a Talleres en el Coloso Marcelo Bielsa gracias a un penal convertido por Matías Cóccaro. Después de un primer semestre complicado, en el que terminó anteúltimo en el Apertura y quedó eliminado de la Copa Argentina en 32avos de final, la Lepra apuesta a una mejoría con la llegada de refuerzos como Alan Soñora, Agustín García Basso, Franco Escobar y Lautaro Giannetti al plantel comandado por Frank Darío Kudelka.

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Probables formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias o Leo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maxi Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Newell’s: Gabriel Arias; Franco Escobar, Lautaro Giannetti, Ian Glavinovich, Martín Luciano; Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch, Walter Núñez; Sebastián Montero y Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Lucas Novelli

Hora: 21.15

Televisación: ESPN Premium

Central Córdoba-Atlético Tucumán:

Central Córdoba y Atlético Tucumán bajarán el telón de la jornada en Santiago del Estero

Central Córdoba y Atlético Tucumán se enfrentarán este jueves a las 21:15 en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro será dirigido por Andrés Merlos, con Brian Ferreyra en el VAR, y se podrá ver por TNT Sports. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar su primer triunfo en el certamen.

El Ferroviario atraviesa una etapa de cambios tras la salida inesperada de Lucas Pusineri antes del debut. En la primera fecha, cayó 1-0 frente a Gimnasia de Mendoza y, para este encuentro, contará con Sebastián Domínguez como nuevo entrenador. Domínguez asumió tras su paso por Deportivo Garcilaso de Cusco, donde dirigió 15 partidos y sumó 24 puntos, producto de siete victorias, tres empates y cinco derrotas.

Atlético Tucumán, por su parte, igualó sin goles ante Independiente Rivadavia. El equipo dirigido por Julio Falcioni buscará sumar de a tres en su visita a Santiago del Estero y así conseguir su primera victoria en este Torneo Clausura.

Probables formaciones:

Central Córdoba: Javier Vallejos; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi; Fernando Martínez, Matías Vera, Tiago Cravero, Diego Barrera; Ezequiel Naya y Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Leonel Vega, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Estadio: Madres de Ciudades

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Brian Ferreyra

Hora: 21.15

Televisación: TNT Sports

Tabla de posiciones: