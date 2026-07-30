Exigen reglas más extrictas y mayor control sobre los vehículos autónomos para evitar accidentes

Estados Unidos impulsa nuevas regulaciones para los vehículos autónomos y los robotaxis tras varios incidentes. (REUTERS/Brendan McDermid)

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El avance de lo vehículos autónomos en Estados Unidos, en particular los robotaxis operados por empresas como Waymo, está generando que las autoridades y legisladores pongan los ojos sobre ellos para profundizar las regulaciones y demandas de mayor control.

Tras conocerse varios incidentes, el alcalde de San Francisco Daniel Lurie y el congresista Kevin Mullin comenzaron a exigir regulaciones nacionales que fijen criterios mínimos de seguridad y actuación para todos los operadores de vehículos autónomos.

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Lurie, quien previamente había mostrado un respaldo abierto a la tecnología como motor económico y de innovación para la ciudad, manifestó que los problemas recientes demostraron la necesidad de una intervención más firme.

Cuáles es la propuesta para tener nuevas reglas sobre los vehículos autónomos

La respuesta política se tradujo en la presentación del proyecto de ley AV Emergency Response Coordination Act. Esta iniciativa, impulsada por Mullin, busca que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) desarrolle estándares y protocolos uniformes a nivel federal para la interacción entre vehículos autónomos y los servicios de emergencia.

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La iniciativa obliga a las empresas de vehículos autónomos a aplicar protocolos de respuesta estandarizados y una línea directa de atención las 24 horas. (EFE/EPA/ALLISON DINNER)

El proyecto establece varios puntos clave. Por un lado, exige que las empresas desarrolladoras de AV implementen protocolos de respuesta de emergencia estandarizados y proporcionen planes de acción claros para bomberos, policías y personal sanitario. Además, impone la obligación de crear una línea directa de atención las 24 horas para que las autoridades puedan comunicarse de inmediato con los operadores en caso de incidentes.

Una de las novedades más relevantes es la autorización para que funcionarios públicos puedan geolocalizar y restringir digitalmente el movimiento de los vehículos autónomos en áreas específicas durante emergencias.

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Esta función, conocida como “geofencing”, permitirá a las autoridades delimitar zonas prohibidas para la circulación de robotaxis en tiempo real, evitando bloqueos y mejorando la gestión de situaciones críticas.

Según Mullin, la legislación busca “acompañar la evolución tecnológica con criterios de seguridad que protejan a la ciudadanía, especialmente en condiciones anormales como cortes de energía o grandes concentraciones de personas”.

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Organizaciones de seguridad vial advierten que los robotaxis requieren procedimientos claros para actuar ante situaciones imprevistas.(Reuters)

Más reclamos por el funcionamiento de los vehículos autónomos

La presión regulatoria no solo proviene del ámbito político. Organizaciones dedicadas a la seguridad vial y líderes del sistema de emergencias han advertido sobre los riesgos que implican los robotaxis cuando no cuentan con procedimientos claros para actuar ante situaciones imprevistas.

Cathy Chase, presidenta de Advocates for Highway and Auto Safety, reclamó que los vehículos autónomos sean evaluados “en comparación con los mejores conductores, no simplemente con la media o los peores”.

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El jefe de bomberos de San Francisco, Dean Crispin, señaló que, si bien existe un trabajo conjunto con los operadores de AV, la reiteración de incidentes demuestra que es indispensable un cambio en las reglas.

Resaltó que los vehículos autónomos suelen detenerse o realizar maniobras de ascenso y descenso de pasajeros justo frente a instalaciones críticas como cuarteles de bomberos o bases de ambulancias, lo que puede obstaculizar el acceso en momentos clave.

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La nueva legislación también exige que modelos de vehículos autónomos como los de Zoox incorporen sistemas alternativos de control para emergencias. (REUTERS/Joel Angel Juarez/File Photo)

Por su parte, empresas como Waymo han manifestado públicamente su apoyo a la creación de un marco federal de referencia. Tiffany Moore, responsable de política federal y relaciones gubernamentales de Waymo, afirmó que la compañía ya mantiene protocolos de respuesta y programas de entrenamiento con los primeros respondedores, sosteniendo que la estandarización de estas prácticas contribuiría a brindar seguridad y previsibilidad a toda la comunidad.

Cuáles serían las implicaciones para el progreso de los vehículos autónomos

La nueva legislación exige que modelos de vehículos autónomos como los de Zoox cuenten con sistemas alternativos de control, ya que la falta de mandos tradicionales dificulta su manejo en emergencias. Los bomberos podrían verse forzados a moverlos manualmente ante incidentes graves.

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El proyecto, sin fondos extra para capacitación de los servicios de emergencia, busca primero establecer reglas claras y uniformes a nivel nacional. La preocupación por recientes fallos y el debate público han llevado la discusión al Congreso, donde se espera aprobar estándares que garanticen seguridad frente a la expansión de la tecnología autónoma en espacios urbanos.