Rosalía ya está en Buenos Aires: así fue su llegada en medio de un fuerte operativo de seguridad

La cantante llegó en vuelo privado desde Chile, escoltada y protegida tras la controversia que generó en redes sociales (RSFotos)

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Finalmente, Rosalía llegó a la ciudad de Buenos Aires en medio de una expectativa tan enorme como la polémica que la rodea. La artista española, que agotó cuatro funciones en tiempo récord y promete una serie de shows imponentes en el Movistar Arena, aterrizó en la madrugada de este jueves tras días de tensión por el escándalo que desató en redes sociales cuando reposteó un video en contra de la selección argentina luego de la final del Mundial 2026. En medio de la situación, sus primeros pasos por suelo argentino generan expectativa.

Según pudo saber Teleshow, el arribo de Rosalía fue tan reservado como calculado. La artista llegó cerca de las dos y media de la mañana en un vuelo privado directo desde Chile al FBO de Ezeiza. El avión no pudo aterrizar de regreso en San Fernando debido a que ese aeropuerto no brinda servicio en horario nocturno. Por ese motivo, el aterrizaje se realizó en Ezeiza, bajo un estricto operativo de seguridad.

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La logística incluyó una serie de medidas poco habituales incluso para figuras internacionales de su calibre. Apenas terminó su show en Chile, Rosalía se subió a una camioneta que la trasladó directamente al aeropuerto, donde la esperaban su equipo y un despliegue de seguridad reforzada. En Ezeiza, además de la combi y la camioneta exclusiva de la artista, se sumaron cuatro vehículos adicionales: uno para el staff recién llegado, dos asignados a seguridad y otro destinado exclusivamente al equipaje. El avión, de fuselaje blanco con detalles metálicos y capacidad para 15 o 20 personas, transportó solo a seis integrantes del equipo, lo que refuerza el hermetismo que se buscó mantener durante todo el viaje.

El avión privado de Rosalía, detenido en la pista de Ezeiza bajo un estricto operativo nocturno

El operativo de protección continuó en tierra, con motos policiales y un cerco muy cerrado, diseñado especialmente para evitar cualquier episodio incómodo o manifestación hostil por parte de los fanáticos molestos por la reciente controversia. En cuanto a su destino final en la ciudad, la artista se instaló en un exclusivo hotel de la ciudad de Buenos Aires.

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Las imágenes obtenidas por este medio retrataron el preciso instante de llegada. En la pista del aeropuerto, el avión privado permanece detenido bajo la luz artificial de la noche, con las luces rojas y verdes resaltando sobre el entorno oscuro. Al fondo, árboles y postes de iluminación enmarcan la escena, mientras una señal de tránsito naranja delimita el área frente a la aeronave. Dentro de la terminal, Rosalía apareció acompañada de varias personas, vestida con una prenda oscura y capucha que cubrió parte de su cabello. Un mechón rubio quedó visible en el frente, mientras su expresión serena alternó entre miradas directas y de perfil mientras caminó hacia la salida. Dos hombres y una mujer, todos con camperas oscuras, la escoltaron en todo momento.

La artista fue recibida por su equipo y personal de seguridad apenas pisó suelo argentino

De este modo, Rosalía ya se encuentra en territorio argentino para preparar su desembarco en el escenario de Villa Crespo este sábado 1 y luego continuará el 2, 4 y 6 de agosto, en el marco de su gira LUX Tour. Su llegada ocurre en un contexto de máxima exposición, no solo por el fenómeno musical que representa, sino también por el revuelo generado tras el reposteo de la publicación de Mía Khalifa, que fue interpretada como un agravio hacia la Selección y el país. La reacción en redes fue inmediata y la artista, consciente del impacto, no tardó en dar marcha atrás. En una historia de Instagram, Rosalía ofreció sus disculpas: “Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”. Acompañó el mensaje con emojis de nostalgia y arrepentimiento, dejando en claro que no hubo intención de ofender. Minutos después, sumó otra historia con un corazón rojo y la leyenda “solo tengo amor x Argentina”.

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En paralelo, su paso por Chile fue más tranquilo, pero no estuvo exento totalmente de polémicas, ya que en uno de sus conciertos la cantante dijo desde el escenario: “¡Que tiemble y que retumbe la tierra!”. Algunos aficionados consideraron que fue una frase desafortunada considerando la condición sísmica de Chile, que ha sufrido terremotos muy destructivos en su historia, como el del 27 de febrero de 2010 de magnitud 8.8.

Vestida de negro y con capucha, Rosalía cruzó la terminal protegida por su entorno

El momento más esperado de sus conciertos del LUX Tour es el “confesionario”, un espacio donde la artista invita a subir al escenario a una personalidad local para que revele una anécdota amorosa. En Chile, en los tres primeros conciertos “se confesaron” las cantantes Francisca Valenzuel y Katteyes y la escritora y ‘stripper’ Romina Pistolas.

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A su vez, durante el paso de la cantante por Santiago, Rosalía firmó autógrafos a decenas de fans que la espararon a las puertas de su hotel, cenó en un restaurante de sushi y estuvo en una librería donde, según registró en sus redes sociales, compró “Diccionario de palabras inventadas”, del chileno Le Vieux Coq, y dos obras de la también poeta chilena Winétt de Rokha.

La artista española eligió la discreción en su primera noche en Buenos Aires (RSFotos)

A pesar del escándalo, el fenómeno Rosalía no muestra síntomas de agotamiento. La expectativa por sus shows en Buenos Aires se mantiene intacta, con miles de fanáticos listos para recibirla y disfrutar de su música en vivo. El operativo de seguridad, la logística reservada y la respuesta directa de la artista ante la polémica dejan en evidencia que cada paso de Rosalía en el país es seguido de cerca, tanto por sus seguidores como por el público general. Todo está listo para que la estrella española vuelva a brillar sobre el escenario local, en un regreso tan esperado como comentado.

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