El peronismo anunció su candidata para Río Negro mientras Weretilneck y LLA terminan de definir su estrategia

Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro

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Los partidos mayoritarios de Río Negro comenzaron a delinear sus estrategias de cara a las elecciones provinciales del próximo año y solo el peronismo anunció que la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, será quien disputará el sillón del ejecutivo rionegrino.

En el oficialismo que representa Juntos Somos Río Negro y en La Libertad Avanza aún no hay definiciones.

El gobernador Alberto Weretilneck aún no arriesga definiciones sobre candidaturas. Sin embargo, en el seno del gabinete rionegrino se cree que el actual mandatario iría por la reelección, más allá de que en la estructura partidaria aparecen nuevas figuras de peso que podrían aspirar a la conducción rionegrina. Uno de ellos es Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti, a quien Weretilneck designó meses atrás como presidente del partido oficialista a nivel provincial.

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Sin embargo, la designación no representaría más que un cambio generacional en la conducción de la fuerza, sin que ello signifique una posible aspiración a la gobernación, al menos por ahora.

En caso de que el mandatario intente su reelección, el vicegobernador Pedro Pesatti —compañero de fórmula de Weretilneck en las últimas elecciones— ya no será parte de la propuesta oficialista, teniendo en cuenta que están distanciados tras haber sido excluido él como candidato a senador en las últimas elecciones de medio término.

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Maria Emilia Soria

Para la militancia, Weretilneck “es el candidato natural de Juntos Somos Río Negro para un nuevo mandato”. Sin embargo, para el mandamás del ejecutivo rionegrino, “no es tiempo de hablar candidaturas, sino de gestionar”.

En el último año, el ejecutivo rionegrino aplicó un cambio rotundo a su estrategia de gobierno, en la que ganó espacio una política vinculada a la explotación energética y carburífera, a través del éxito de Vaca Muerta, que se transformó en el principal motor energético y económico del país.

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En la vereda opuesta se proyecta LLA, con la aparición del senador Enzo Fullone no solo como el principal armador territorial y referente de Casa Rosada en la provincia, sino también como uno de los posibles candidatos violetas para la gobernación.

“No lo descarto”, responde Fullone ante la consulta de si será el candidato a la gobernación, aunque asegura que la decisión está sujeta “a la mirada nacional” del partido.

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Sin embargo, en la misma línea aparece el diputado nacional Aníbal Tortoriello, quien hace pocas semanas firmó su afiliación a LLA, partido al que representó en las últimas elecciones legislativas, en las que tuvo un buen desempeño.

Tortoriello ya fue candidato a gobernador por su antigua fuerza, el PRO, aunque meses atrás anticipó que pretendía ser el candidato libertario para el Ejecutivo rionegrino. Fuentes cercanas a Casa Rosada dieron por hecho que “Fullone será el candidato, Tortoriello vice”, aunque difícilmente el ex jefe comunal cipoleño se conforme con el segundo lugar de la fórmula.

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Si no hay acuerdo, Tortoriello podría reintentar la gobernación con su partido CREO, que esta semana obtuvo aval de la Justicia Electoral para participar de comicios provinciales.

Aníbal Tortoriello ya firmó su afiliación a LLA

La única candidata definida es la peronista María Emilia Soria, jefa comunal de General Roca, quien el próximo 8 de agosto reunirá a la militancia para “delinear el trabajo político de cara a las próximas elecciones provinciales”.

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Al menos por ahora, Soria aparece con el camino despejado para ir por esa disputa, la misma que intentó su hermano Martín en las elecciones provinciales de 2019, derrotado por la entonces oficialista Arabela Carreras, y por su papá Carlos Soria, quien resultó electo en 2011.

La roquense anunció que su compañero de fórmula será de Bariloche, la ciudad de mayor densidad poblacional de la provincia, aunque su nombre aún es desconocido.

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El PRO de Río Negro, que aspira a contar con asistencia de referentes nacionales en la inminente asunción de autoridades partidarias, aguarda expectante las definiciones de su líder político, Mauricio Macri.

Con claras diferencias con la conducción provincial y objeciones a la gestión de Javier Milei, los amarillos se inclinan a LLA aunque la reciente afiliación de Tortoriello los espanta.

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“Con Fullone hay entendimiento, diálogo y formas parecidas de pensar”, aseguran desde el sector, por lo que más allá de las diferencias entre Macri y Milei, ese podría ser el rumbo. Sin embargo, no descartan la posibilidad de presentar un candidato propio, si “Tortoriello llega a ser el candidato libertario”.