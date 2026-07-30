Mercados: las acciones y los bonos argentinos se suman a la tendencia alcista de las bolsas del exterior

Las bolsas globales procuran recuperar la tendencia alcista.

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Las acciones estadounidenses experimentan una importante recuperación este jueves tras la caída provocada por la Reserva Federal, con Microsoft (+14%) como líder de las ganancias tecnológicas y la expectativa de más resultados empresariales. Sin embargo, los recientes ataques estadounidenses contra Irán, el desplome de los bonos y la preocupación por el gasto en inteligencia artificial mantienen a los inversores en alerta.

A las 12:20 horas el promedio industrial Dow Jones avanza un 0,2%, mientras que el SP 500 sube un 1%. El panel tecnológico Nasdaq lidera las ganancias, con un alza del 2,1%, tras la reciente corrección debido a las fuertes caídas en las acciones de semiconductores.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires asciende pasado el mediodía un 2,1%, en los 3.300.000 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street registran mayoría de ganancias con Satellogic (+5,4%), Central Puerto (+5,3%), Edenor (+5,1%) y Banco Supervielle (+5%) al frente.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:20 horas)

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- pierden un 0,2% en promedio, aunque la suba de las tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU habilita un descenso del riesgo país argentino de tres unidades, en los 443 puntos básicos.

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El precio del petróleo opera con bajas, aunque cerca de los USD 90 el barril. El crudo Brent del Mar del Norte cede 0,5% en los contratos para septiembre, a 90,36 dólares.

En tanto, la inflación en Estados Unidos se moderó en junio, pero es probable que esta desaceleración sea temporal, ya que la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio está provocando un aumento de los precios del petróleo.

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El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) aumentó un 3,7% en los doce meses hasta junio, tras registrar en mayo un incremento no revisado del 4,1%, que supuso la mayor subida desde abril de 2023, informó el jueves la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio norteamericano.

El aumento de la inflación del PCE se ajustó a las expectativas de los economistas. El índice de precios del PCE cedió un 0,1% en términos intermensuales, el dato más débil desde abril de 2020, tras aumenmtar un 0,5% en mayo.

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Los datos se incluyeron en la estimación preliminar del gobierno de EEUU sobre el Producto Interno Bruto del segundo trimestre, que también se publicó el jueves. La moderación de la inflación del PCE reflejó una caída en los precios del crudo en un contexto de frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Desde entonces, la tregua se desmoronó y el crudo Brent cotiza ahora algo por encima de los 90 dólares el barril, mientras que los precios medios de la gasolina en Estados Unidos han vuelto a superar los 4 dólares el galón.

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Excluyendo los componentes volátiles de los alimentos y la energía, el índice de precios del PCE avanzó un 3,3% interanual en junio, tras aumentar un 3,4% en mayo. Excluyendo los alimentos y la energía, subió un 0,1% respecto al mes anterior, tras registrar un alza del 0,3% en mayo.

La Fed (Reserva Federal de los EEUU) utiliza los indicadores de inflación del PCE para su objetivo del 2%. El miércoles, la entidad mantuvo su tasa de interés de referencia a un día en el rango del 3,5%-3,75% anual. Tres miembros del comité de política monetaria expresaron su desacuerdo y se mostraron a favor de una subida de un cuarto de punto porcentual.

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El gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica, se incrementó en un 0,3% en junio, tras registrar un repunte del 0,9% en mayo. Ajustado a la inflación, el gasto de los consumidores aumentó un 0,4% en junio, igualando el alza de mayo.